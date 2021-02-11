Kahvaltıda ne yenir diye düşünenler için 10 sağlıklı kahvaltı tarifi

Türk mutfağının en lezzetli ve en keyifli öğünlerinden biri kahvaltılardır. Ancak zaman zaman süregelen alışkanlıkları devam ettirmek sıkıcı gelebilir. Bu noktada en çok zorlananlarsa diyet yapan kişiler olur. Kalori kontrolünü sağlamak için kahvaltıda kullanılan onlarca besini listeden çıkarmak durumunda kalan bu kişiler çoğu zaman rutin bir öğüne tabii tutulurlar. Ancak diyetisyenler bu durumu kırmanın mümkün olduğu görüşünde. Farklı lezzetlerden yararlanarak denemediğiniz kahvaltı önerileri ile keyifli bir güne başlayabileceklerini söyleyen Diyetisyen Yaprak Yılmaz, kahvaltıda lezzetle tüketilebilecek 10 farklı tarif verdi.

HEM SAĞLIKLI HEM LEZZETLİ!

Diyet yaparken çoğumuz bir süre sonra monotonluktan sıkılırız. Özellikle kahvaltı için farklı, bazen pratik , bazen uğraştırıcı ama lezzetli, bazen fresh, bazen meyve ağırlıklı seçenekler ararız.

İşte sizler için 10 farklı kahvaltı seçeneği:

1.½ avokado + 1 dilim süzme peynir+ 2 tam ceviz içini blenderden geçirin. Elde ettiğiniz karışımı 2 adet wasa üzerine sürüp tüketebilirsiniz.

2.3 yemek kaşığı lor peyniri + dereotu + 1 çay kaşığı zeytinyağı + pulbiberi blenderdan geçirin + 1 dilim tam buğday ekmeği ile afiyetle tüketebilirsiniz.

3.1 su bardağı kefir + 1 halka ananas + dereotu + maydanoz + 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi ile uzun süre tokluk sağlayacak pratik bit kahvaltı hazırlayabilirsiniz.

4.Tam buğday ununda yapılan pankek + 1 tatlı kaşığı tahin- bal ile birleştirip yanında yeşillikler ile güzel bir ziyafet çekebilirsiniz.

5.1 adet karabuğday patlağı üzerine fıstık ezmesi sürüp + 1 adet karabuğday patlağı üzerine labne peyniri sürüp + çörekotu ve nane ile afiyetle tüketebilirsiniz.

6.2 yemek kaşığı yulaf ezmesi + 4 adet kuru kayısı + 1 bardak beyaz çay +1 bardak süt + 1 tatlı kaşığı toz tarçın+10 adet fındık+ 1 yemek kaşığı kuru yaban mersini

Beyaz çayı demle soğutun diğer malzemeleri ekleyin ve blenderdan geçirin.

7.Pırasa + yeşil soğan + kapya biber ile lezzetli bir omlet yapabilirsiniz.

8.Yumurta + yulaf ezmesi + keten tohumu ile uzun süre tokluk sağlayacak bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz.

9.3 yemek kaşığı yoğurt + ½ haşlanmış pancar+ ½ kırmızı elma + ½ limon suyu+ 7-8 adet kırmızı üzüm veya böğürtlen + ¼ demet maydanoz hepsini blenderden geçirip tüketebilirsiniz.

10. 2 adet wasa üzerine labne peyniri + kuru incir + tahin birleştirip afiyetle tüketebilirsiniz.

