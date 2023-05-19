Kahvaltıların yıldızı Kayseri yağlaması tarifi! Kayseri yağlaması nasıl yapılır?

Kahvaltıda ne yapsam diye düşünüyorsanız Kayseri yağlaması tarifini kaçırmamanız gerekiyor. Bu enfes lezzet hem kahvaltıların hem de çay saatlerinin yıldızı oluyor. Kayseri yağlaması nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.
Kayseri yağlaması enfes tadıyla herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Hamur işi sevenlerin favorilerinden olan Kayseri yağlamasının herkes tarafından denenmesi gerekiyor.
MALZEMELER
Hamuru için;
500 gr. un
1 su bardağı su
½ su bardağı süt
10 gr. yaş maya
1 yemek kaşığı şeker
2 yemek kaşığı sıvıyağ
Tuz
Kıymalı harç için;
2 yemek kaşığı tereyağı
350 gr. kıyma
2 tane kuru soğan
2 tane yeşil sivri biber
6-7 adet domates
1 yemek kasığı biber salçası
1,5 su bardağı su
Pul biber
Tuz
Karabiber
TARİF
Su, süt, şeker, maya ve sıvıyağı bir kaba alıp maya eriyinceye kadar karıştırın. Unu yavaş yavaş katarak yumuşak bir hamur elde edin. Tuzu ekleyip yoğurun.
Yoğurduğumuz hamuru mayalanması için yaklaşık bir saat kadar dinlendirin.
İç harç için, tüm malzemeleri yemeklik doğrayın. Tavayı ateşe alıp ısıtın ve tereyağını ekleyin. Tereyağı eriyince soğanı tavaya alın ve iyice pişirin. Ardından kıymayı ekleyin kavurun, sırasıyla biberi ekleyin.
Domatesler ve salçaları ekleyip, salçaların kokusu çıkana kadar kavurun.
Son olarak baharatlar ve suyunu ekleyin. Tüm sebzeler yumuşayıp su yarı yarıya çekinceye kadar pişirin. Harcınızın biraz ıslak kalmasına özen gösterin.
Mayalanan hamurdan 12 beze çıkartın. Bezelerin her birini un serpilmiş tezgâhta pasta tabağı büyüklüğünde açın. Yağsız tavada her bir hamuru önlü arkalı pişirin.
Hamurun birisini servis tabağınıza alın. Üzerine kıymalı harçtan sürün. diğer hamuru üzerine yerleştirin bu şekilde bir kat hamur bir kat kıyma olacak şekilde kat kat yerleştirin.
4 dilim olacak şekilde keserek servis edin. Dilerseniz yanında yoğurt ile de servis edebilirsiniz.
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