Kahvaltıya kesinlikle deneyin! Çıtır minik ekmek tarifi

Kahvaltı günün en önemli öğünlerinden. Gün boyu zinde kalmamızı sağlayan kahvaltıyı düzgün yapmak gerekiyor. Kahvaltı yaparken pek çok alternatif bulunuyor. Kahvaltıda sıcak ve çıtır ekmekten vazgeçemem diyorsanız bu tarifi kesinle denemelisiniz. Tam ölçülü olan bu ekmeği yapınca hep yapmak isteyeceksiniz.

MİNİK EKMEK TARİFİ

Malzemeler

200 mililitre ılık su

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

3.5 su bardağı un

Yapılışı

Yoğurma kabına ılık su ve mayayı koyup karıştırın.

Tuz ve şekeri ekleyerek karıştırın.

Üzerini temiz bir bezle örtüp 5 dakika mayalandırın.

Elenmiş unu ekleyin ve yoğurun.

Önceden ısıtıp söndürdüğünüz fırında 40 dakika mayalandırın.

Tezgaha alıp üzerine un serptiğiniz hamuru yoğurun ve 8 parçaya ayırın.

Ekmeklerinize şekil verin ve tepsiye dizin.

Üzerini temiz bir bezle örtüp 40 dakika daha mayalandırın.

Ekmeklerinizin üzerine fırçayla su sürün ve mısır unu serpiştirin.

Keskin bir bıçakla ekmeklerinizin üzerine çizik atın.

Önceden ısıtılmış 220 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!



