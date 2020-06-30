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Kahve Falında Anahtar Görmek

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Kahve falında görülen anahtar kişinin isteklerine, çözüm yoluna, bir mal sahibi olacağına yorumlanır.

Kahve Falında Anahtar Görmek

Kahve falında görülen anahtar kişinin isteklerine, çözüm yoluna, bir mal sahibi olacağına yorumlanır. Anahtar aynı zamanda fal sahibinin yeni bir yolun başında olduğu ve bu yolda yaşamının tamamen değişeceği anlamına da gelebilir. Dileklerin gerçekleşmek için sıra beklediği, bütün isteklerin olgunlaşmaya başladığı yönünde de bir yorum yapılabilir. Anahtar genel olarak falda olumlu anlamlar taşır. Yanında bulunan nesneler ve anahtar sayısı anlamın değişikliğe uğramasına yol açabilir.

Kahve Falında İngiliz Anahtarı Görmek

Kahve falında görülen İngiliz anahtarının olumlu ve olumsuz anlamları vardır. İngiliz anahtarı fincanın ortasında ise yakın gelecekte fal sahinin başına güzel olaylar gelecek, önemli gelişmeler yaşanacaktır. Bu yorum genel olarak maddi anlamlar taşır. Fal sahibi uzun süredir iş arıyorsa, beklediği iş kapısını çalacaktır.

Fincanın ağzında ya da tabakta beliren İngiliz anahtarı ilişkilerde sorun yaşanacağı şeklinde de yorumlanır. Söz konusu ilişkiden kasıt her türlü ilişkiyi olabilir. Aile arasında bir gerginlik oluşabilir, eşler arasında bir tartışma çıkabilir.

Kahve Falında Anahtar Deliği Görmek

Kahve falında görülen anahtar deliği fal sahibinin henüz netleştiremediği bir olay hakkında kararını vereceği şeklinde yorumlanır. Fal sahibi bir kapının ardından gelecekte olan olaylara bakıyordur ve çekimser olduğu konular vardır. Ancak geleceğe doğru baktıkça kararları netleşecek ve bu konuları da çözmeye başlayacaktır. Eğer kararını net olarak veremiyorsa anahtar deliği bir başkasından da fikir alması gerektiği anlamına gelebilir.

Kahve Falında Anahtar Kilidi Görmek

Kahve falında anahtar kilidi görmek birtakım konuların üzerinin örtüldüğü anlamına gelir. Ya fal sahibi bu konuların kapatmaya çalışmaktadır ya da bir başkası fal sahibinin kulağına gitmemesi için uğraş göstermektedir. Bu konu eninde sonunda açılacak ve ardından konunun içeriğine göre iyi ya da kötü gelişmeler yaşanacaktır. Şimdilik yaşanacakların ne olduğunu kimse bilmemektedir.

Kahve Falında Kuşun Ağzında Anahtar Görmek

Kahve falında kuşun ağzında anahtar görmek kısmettir. Bu kısmet aileye katılacak bir bebek olabilir, yeni bir iş olabilir, bekar kimseler içinse aşk olarak yorumlanabilir.

Kuşun ağzında gelen anahtar mal mülk sahibi olmaya da işaret edebilir.

Fal sahibinin beklediği bir gelişme varsa o gelişmenin de yakında gerçekleşeceği anlamına gelebilir.

Kahve Falında Araba Anahtarı Görmek

Kahve falında araba anahtarı görmek bir araba sahibi olunacağına ya da fal sahibinin araba almaya niyeti olduğuna işaret eder.

Bu falın bir başka anlamı da seyahate çıkılacağıdır. Fal sahibi tatil amaçlı bir geziye katılabilir.

Bir diğer yorum ise şehir değiştirmektir. Fal sahibinin bir başka şehre yerleşmesi söz konusu olabilir.

Kahve Falında Anahtar ve Kalp Görmek

Kahve falında anahtar ve kalp görmek iki anlam taşır. Birinci anlam eğer fal sahibi bekarsa karşısına bir kısmet çıkacağı ve bu kısmetin evliliğe kadar gideceğidir. Aşk hayatında yaşanacak bu mutlu gelişmenin ardından birçok işin de yolunda gideceği söylenir.

Sembolün bir başka anlamı ise dileklerin kabul olmasıdır. Gönülden yapılan istekler sonunda karşılığını bulacaktır.

Kahve Falında Ev Anahtarı Görmek

Kahve falında görülen ev anahtarı ya bir ev alınacağına ya da hane içinde yaşanan sorunların geride kalacağına işaret eder. Fal sahibinin ev almak gibi bir niyeti varsa bu niyeti olumlu yönde gelişecektir. Yakınlarından alacağı bir yardım ile yeni evine kavuşacaktır. Eğer fal sahibi şimdiki evinden taşınmak istiyorsa karşısına daha güzel bir fırsat çıkacaktır.

Falın bir diğer anlamı ise yaşanan sıkıntıların geçeceği şeklindedir. Sorunların çözümü için gerekli olan cevaplar fal sahibinin karşısına bir bir çıkacaktır.

Kahve Falında İki Anahtar Görmek

Kahve falında iki anahtar görmek iki kişiye, bir eve ve arabaya, iki eve; yani içinde anahtar olabilecek bütün durumlara yorumlanabilir. Fal sahibinin niyetine ve gelecekten beklentilerine göre bu sembolün anlamı değişiklik gösterir. İlişkide veya ailede sorunlar yaşanıyorsa, anahtar bu sorunların çözüleceği anlamını taşır.

Fal sahibi mülk ya da araba edinme çabasında ise bu isteklerinin de gerçek olacağı şeklinde yorumlanabilir. Bu falın anlamının net olarak belirlenmesi kişinin isteklerine bağlı olarak değişir.

Diğer tüm yorumlar için **kahve falı yorumları

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