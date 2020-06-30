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Kahve Falında Balon Görmek

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Falda balon görmek fal sahibinin eline doğruluğundan emin olamayacağı bir haberin ulaşacağına işaret eder.

Kahve Falında Balon Görmek

Falda balon görmek fal sahibinin eline doğruluğundan emin olamayacağı bir haberin ulaşacağına işaret eder. Fal sahibi doğru olup olmadığı belli olmayan bu tip haberlerle bir süre uğraşmak durumunda kalacaktır. Fal sahibinin hayatındaki önemli dönüm noktalarında yanlış kararlar aldığı bir dönem söz konusu olabilir. Kişi sürekli olayların ters gittiği bir dönem yaşamaya başlayacak. Hedeflerine ulaşamayacak ve bu yüzden morali bozulacak. Ama bu kötü gidişat tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde düzelecek ve kişi nihayetinde huzura ve rahata kavuşup mutlu bir şekilde yaşamaya devam edecek.

Kahve Falında Uçan Balon Görmek

Falda uçan balon çıkması aslı astarı belli olmayan haberlerin gelmesine işaret eder. Kişi son zamanlar asılsız pek çok şey duyabilir ve bu belirsiz haberler yüzünden kendisini ve yakınlarını üzebilir. Bu süreçte fal sahibi her duyduğu şeye inanmamalı, olayların ve söylenenlerin analizini doğru bir şekilde yapıp işin aslını öğrenmelidir. Bu sayede gereksiz yere sıkıntıya düşmekten kurtulacaktır. Uçan balon aynı zamanda yanlış kararlara ve inatçılığa da işaret edebilir. Kişi inatçılığı yüzünden hatalı kararlar vermekten kaçınmalı, aksi halde yakınlarıyla problem yaşayabilir.

Kahve Falında Balon ve Kalp Görmek

Fal sahibinin aşk yaşantısında yükseldiği bir sürece gireceğine işaret eder. Bu süreçte fal sahibinin şansı son derece fazla olacak. Hayatında birisi olmayan fal sahibi bir ortama girecek ve bu ortamda hayatının aşkı ile tanışma şansına sahip olacak. Fincanda yer alan bu iki sembol de mutlu haberlerin peş peşe geleceğine işaret eder. Bereketli ve huzurlu günler fal sahibini bekliyor olacak.

Kahve Falında Balon Balığı Görmek

Falda çıkan balon balığı figürü, fal sahibinin bazı olaylar yüzünden keyifsiz olacağına, can sıkıntısı yaşayacağına işaret eder. Kişi başka insanlarla dertleşemediği için bu süreçte kötü bir ruh haline sahip olabilir. Bu yüzden uykusuzluk ve endişe kaynaklı sıkıntılar çekilebilir. Ayrıca fal sahibi, hatasını bir türlü yüzüne vuramadığı kişiler sebebiyle ekstra stresli günler geçirebilir. Bu figür aynı zamanda dedikodu ve gıybete de işaret eder. Fal sahibinin başarılarını kıskanan birileri onun kuyusunu kazmaya çalışabilir.

Kahve Falında Balon Tutan İnsan Görmek

Falda elinde balon tutan insan gören kişi bir anda çok sevdiği ve değer verdiği bir arkadaşından yardım görecektir. Bu yardım sayesinde yaşadığı sorunlar çözülecek ve huzura kavuşacaktır. Gerek iş yaşantısında gerek özel hayatında fal sahibini daha huzurlu günlerin beklediği görülüyor. Bu huzurlu günlerle birlikte bekar olan fal sahibi için tatlı bir ilişkinin de başlangıcı gerçekleşebilir.

Kahve Falında Baloncuklar Görmek

Kahve falında baloncuklardan oluşan figürler görmek fal sahibinin sevdiği kişinin uzaklara yolculuk edeceğine işaret eder. Fal sahibi, sevdiğini ilk kez uzak bir diyara gönderecektir ve uzun süre ayrı kalacak olmaları yüzünden kendisini bunalımda hissedecektir. Bu durum ona büyük üzüntü verecektir. Ama süreç ilerledikçe fal sahibi bu ayrılığın aslında gerekli olduğunu anlayacak ve bunu bir düşünme molası olarak nitelendirmeye başlayacak. İki taraf da birbirinin kıymetini daha iyi anlayacak. Baloncuklar fincanın ağız kısmına kadar geliyorsa bu ayrılığın sonunda nikah olduğunu söyleyebiliriz.

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