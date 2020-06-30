Kahve Falında Bayrak Görmek

Kahve falında dalgalanan bayrak görmek, sürpriz bir gelişmenin yaşanacağının habercisidir. Fal sahibinin kısa bir süre içerisinde devlet kurumlarından birisi ile işinin olacağı anlamına gelir. Fal sahibi bir sınava girebilir, iş mülakatı yapabilir, kendisine kalan bir mirası almak için devlet dairelerinde vakit geçirebilir. Genel olarak hayırlı bir semboldür. Olacak işler fal sahibine büyük fayda sağlayacaktır.

Kimi yorumculara göre kahve falında görülen bayrak yakın zaman içerisinde gerçekleşecek bir nikah olarak yorumlanır. Bayrağın anlamı fal sahibinin medeni haline, dileklerine ve yaşına göre değişkenlik gösterebilir. Bazen falda çıkan bu figür fal sahibi yerine yakınlardan birini ilgilendiriyor da olabilir.

Kahve falında görülen bayrak, fal sahibine gelecek bir habere yorumlanır. Bu haberin kaynağının çoğunlukla devlet olduğu düşünülür. Söz konusu haberin fal sahibini sevindirme olasılığının yanı sıra can sıkıcı bir gelişmeden de söz edilebilir.

Kahve Falında Türk Bayrağı Görmek

Kahve falında görülen Türk bayrağı, fal sahibinin resmi kurumlar ile olan işlerinin yolunda gideceği ve bir pürüz yaşamadan sonuca ulaşacağı anlamına gelir. Fal baktıran kişi memursa ve bir tayin durumu varsa gerçekleşecektir. Devlet kurumlarından birinde işe girmek ile ilgili bir niyet varsa bu da olumlu bir şekilde sonuçlanacaktır.

Fal sahibi yurt dışında yaşayan birisi ise ya da fal sahibinin yurt dışında yaşayan bir yakını varsa bu figür her iki durum için de vatana dönüş olarak yorumlanabilir.

Kahve Falında Bayrak Tutan İnsan Görmek

Kahve falında görülen bayrak tutan insan, hayırlı haberlerin geleceği şeklinde yorumlanır. Gelecek haberler sonrasında fal sahibi rahata erecektir. Eğer fal kapatırken bir dilek tutulmuş ise dilekler gerçek olacaktır. Fal sahibinin gelecek ile ilgili beklediği cevap, devlet kurumlarından birisi ile ilgili olabilir.

Bu sembol diğer fal sembollerinin aksine sadece resmi işlere yorumlanmaz. Herhangi bir meselenin çözümü de sonuca ulaşabilir.

Kahve Falında Bayrak ve Kalp Görmek

Kahve falında bayrak ve kalp görmek iki şekilde yorumlanır. Eğer askerlik yaşı gelen bir genç varsa bu sembollerin birlikte olması o kişinin hayırlı bir şekilde askerliğini tamamlayacağı anlamına gelir. Askere gidecek olan kişi fal sahibi de olabilir, yakınlarından birisi de olabilir.

Falın bir başka anlamı ise fal sahibinin ya da yakınlarından birisinin evlilik yolunda adım attığıdır.

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