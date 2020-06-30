Kahve falında el görmek, olumlu ve olumsuz birçok farklı anlamının yanı sıra, fal sahibinin kişiliğiyle ilgili olarak çok şey söylemektedir. El görmek, öncelikle fal sahibinin ahlaklı ve güçlü bir kişi olduğuna delalet eder. Buna ek olarak falda görülen el, fal sahibinin ikramı seven, eli açık ve cömert kişiliğinin göstergesidir. Falda görülen el, fal sahibinin kişiliğiyle ilgili son olarak da sevdiği, önem verdiği şeylerin üzerine titreyen, onlara zarar gelmesini istemeyen bir kişi olduğunun ipucunu verir. Kahve falında görülen elin güç, zafer ve nüfuz sembolleri olduğuna rivayet edilir. Falında el figürü görülen kişi, yükselen enerji seviyesi ile birlikte, sevdiği kişi veya eşi ile birlikte aşk hayatına dair önemli kararlar alacak, tabiri caizse adeta bir yol ayrımına gelecektir. Kişi, yaşamı ilgili önemli kararlar alırken enine boyuna düşünüp doğru kararı vermeye çalışmalıdır. Kahve Falında El İzi Görmek Fal sahibi tarafından sürekli özlem duyulan bir kişiye işaret eder. Kişi kendisinden uzakta yaşayan veyahut uzun zamandır görmek istediği birinden haber alabilir.

Diğer bir yoruma göre ise fal sahibinin küslük yaşadığı bir kişi ile yeniden yolları birleşebilir. Bu kişiyle gerçekleşecek buluşmanın ardından tüm problemler çözülecektir. Kahve Falında Elinde Kalp Görmek Bu fal, fal sahibinin ve elinde kalbi tutan kişinin cinsiyetine göre çok farklı anlamlar taşımaktadır. Falda bu şekilde beliren kalp figürü, sevgiyi ve aşkı sembolize eder. Fal sahibi erkek ise kısa süre içinde karşılaşacağı, karşı cinsten onun için hayırlara vesile olacak birine işaret eder. Fal sahibi erkeğin hayatına, falda elinde kalp bulunan kadın girecek ve kişinin yaşamını tamamen değiştirecektir. Kadın fal sahibi için ise kısa süre sonra hislerini açacağı bir erkeğe delalet eder. Kalbin sahibi bu erkek yakın zamanda kişiye hislerini söyleyebilir ya da fal sahibi hoşlandığı birinden karşılık bulabilir. Kahve Falında El Ele Tutuşmak Fal sahibi adına büyük bir aşkın habercisidir. Fal sahibi, beklemediği bir anda aradığı ruh eşini bulacak ve yaşayacakları tüm sorunlara ve zorluklara rağmen ruh eşinden vazgeçmeyecektir. Falda el ele tutuşmak, iki tarafın da ailelerinde bu aşktan dolayı büyük sorunların yaşanacağına ama kişinin ruh eşinden asla bu sorunlar yüzünden ayrılmayacağına işaret eder.

El ele tutuşmanın aynı zamanda sevdiği insanların üzülmesine dayanamayan ve onlara değer veren kişileri sembolize ettiği söylenir. Farklı yorumculara göre el ele tutuşmak, fal sahibinin kendisinin ya da hane fertlerinden birinin ya da sevdiği bir kişinin yapacağı dillere düşecek bir evliliğe işaret eder. Söz konusu bu evlilik, kuşaklar boyu dilden dile dolanacaktır. Kahve Falında El Sıkışmak Falda el sıkışmak, fal sahibinin büyük bir anlaşma yapacağına ve yapacağı bu anlaşma sayesinde büyük başarılar elde edeceğine işaret eder. Kişinin birileriyle yapacağı ortak girişimler sonuç verecektir. Bunun yanı sıra fal sahibi, kendisiyle ortak hayaller kuracak, benzer fikirlere sahip bir insanla tanışıp onunla çok iyi anlaşacaktır. Kahve Falında El Öpmek Falda el öpmek, fal sahibinin herhangi bir vesile sonucunda aile bireyleri ile bir araya geleceği, kısmetli şeylerin olacağı olaylara ve toplantılara delalet eder. Faldaki bu figür, hane içerisindeki yakın akrabaların birlikte olacağı, kız isteme ya da kız verme veya bunun gibi bazı görüşmelerin gerçekleşeceğine dair bir işarettir.