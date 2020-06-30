Kahve Falında Gelin Gelinlik Görmek

Gelinlik figürünün bulunduğu falları yorumlamak için fal sahibinin içinde bulunduğu durumu iyice kavramış olmak gerekir. Tutulan niyete göre farklı anlamların ortaya çıkması doğaldır. Kahve falında görülen nesnelerin her birinin kendisine özgü anlamları olsa bile, falın geneline bakıldığında bu genel anlamın dışında bir yorum yapılabilir. Fal kapatırken kişiler bazen kendileri için bir dilek tutarlar, bazen de sevdikleri bir insanı akıllarından geçirirler. Dileğin konusunun kim olduğu, falda çıkan nesnelerin de yönünü belirler.
Kendi başlarına çok güzel anlamlar ifade eden gelinlik ile alakalı figürlerin yorumlanması ise fal baktıran kişinin medeni durumuna, fincanda veya tabakta durdukları yere ve yanlarında başka bir figür olup olmamasına göre değişiklik gösterir.
Kahve falında görünen gelin, gelinlik genel olarak bir mürüvvete, evliliğe yorumlanır. Gelinlik kısmettir, gelin olmak ise yeni bir yaşama doğru adım atmaktır. Gelinliğin beyaz rengi ise saflığı, masumiyeti simgeler. Bu figürler, fal baktıran kişinin yaşamında yeni başlangıçların olacağı şeklinde yorumlanır.
Kahve Falında Gelin ve Damat Görmek
- Kahve falında gelin ve damadın bir arada görülmesi, yakın zamanda gerçekleşecek bir nikaha yorulur. Bu, fal sahibinin kendi nikahı olabileceği gibi, yakınlarından birisinin de olabilir. Evli kişiler için kardeşleri, arkadaşları ya da akraba çevresinden bir insanın evleneceği şeklinde yorumlanır.
- Eğer fal baktıran kişinin ilişkisi yoksa bu sembol, birisi ile tanışacağına, bu ilişkinin de evliliğe kadar gideceğine işaret eder. Gelin ve damat fincanın dibinde ise çok yakın bir zamanda evlilik ile alakalı gelişmeler söz konusu olabilir. Fincanın ortalarında ise biraz daha zaman vardır. Tabakta çıkan gelin ve damat ise artık evlenecek kişilerin hazırlık aşamasında olduğunu söyler.
Kahve Falında Gelinlikli Kız Görmek
- Kahve falında gelinlikli kız görmek, bekar olan kişiler için evlenecekleri birisi ile tanışacakları şeklinde yorumlanır. Eğer fal sahibinin hayatında birisi varsa o kişi ile evleneceği anlamına gelir. Bu sembol aşk hayatıyla alakalı sürprizlerin habercisidir.
- Fal sahibi evli ise falın anlamı değişiklik gösterir. Hayırlı bir işin fal sahibinin kapısını çalacağı, maddi yönden bir rahatlama yaşanacağı anlamına gelir. Bu sembol evli olan kişilerin evliliklerinin rahat ve huzurlu geçeceği şeklinde de yorumlanır.
- Gelinlikli kız tabakta çıkmış ise birçok kişi fal sahibinin huzurlu günlerinden olumlu yönde etkilenecektir.
Kahve Falında Gelin Çiçeği Görmek
- Bu falın anlamı gelin çiçeğinin şekline göre değişiklik gösterir. Gelin çiçeği diri, yukarı doğru bakıyorsa fal da güzel anlamlar taşır. Bu şekilde görülen gelin çiçeği, evli ve bekar kişiler için aynı anlamlara gelir. Gelin çiçeği büyük bir kısmet yakalamaya, maddi ve manevi yönden rahatlamaya yorumlanır.
- Gelin çiçeği solmuş ise fal sahibini gelecekte bir parça sıkıntılı günler bekliyor demektir. Çiçek fincanda çıkmış ise yaşanacak iyilikler de sıkıntılar da doğrudan fal sahibini ilgilendirecektir. Tabakta çıkmışsa ailenin de bu durumlardan etkileneceği söylenebilir.
Kahve Falında Gelin Duvağı Görmek
- Kahve falında gelin duvağı görmek, hem sağlık açısından hem de manevi açıdan huzur dolu günlerin geleceğini söyler. Fal sahibinin kendisinin ya da yakınındakilerden birinin kısa süre içinde uğraştığı can sıkıcı sağlık sorunlarından kurtulacağının bir göstergesidir.
- Kahve falında görülen gelin duvağının bir başka anlamı ise fal sahibinin sevdiklerinin ondan daha fazla ilgi beklediği şeklindedir. Özellikle ilişkisi olan kişiler için eşlerine veya sevgililerine vakit ayırmaları tavsiye edilir.
- Duvak bazı yorumlarda da evlilik anlamına gelir. Duvağın birden fazla kişinin üzerinde olması yani kalabalık bir insan topluluğunu örtmesi, bu anlamı doğurur.
Kahve Falında Gelin Tacı Görmek
- Kahve falında gelin tacı görmek, fal sahibinin gelecekte yaşayacağı bir olay sonrasında kendisini çok özel bir insan gibi hissedeceğine yorulur. Kişinin başına deyim yerindeyse bir talih kuşu konacaktır. Belki karşısına onu göklere çıkartacak bir kısmet çıkacak, belki de uzun zamandır beklediği bir iş sonuca ulaşacaktır.
- Falda taç görmenin bir diğer anlamı ise fal sahibinin etrafında çok sevilen bir kişi olduğu şeklindedir. Çevresindeki insanlar onu iyi niyetli, güler yüzlü birisi olarak tanımaktadırlar. Bu özellikleri ile fal sahibi, herkes tarafından değer gören birisidir.
- Gelin tacı evlenmekte olan bir insanın falında çıkmış ise evlilik hazırlıklarının pürüzsüz bir şekilde ilerleyeceği söylenir.
Kahve Falında Gelin Ayakkabısı Görmek
- Kahve falında gelin ayakkabısı görmek, fal sahibinin birilerine yardım edeceği anlamına gelir. Etrafta sıkıntıda olan bir insan vardır ve fal sahibi onun derdine derman olacaktır. Ayakkabı fincanın içindeyse bu kişi arkadaşlardan, tabak içindeyse aile içinden bir bireydir. Gelin ayakkabısının altında bir harf varsa sorunlar, isminde faldaki harf olan kişi ile ilişkilidir.
- Gelin ayakkabısının bir diğer anlamı ise kalabalık bir ortama girileceğidir. Fal sahibi düğün, nişan, kutlama, mezuniyet gibi bir tören nedeniyle çok fazla insanın bulunduğu bir ortama girecektir. Bekar kişilere gittikleri ortamda karşılarına çıkacak kişilere dikkat etmeleri önerilir. Belki de hayatlarının aşkı onları burada beklemektedir.
Kahve Falında Gelin Başı Görmek
- Kahve falında görülen gelin başı, aileden birisinin evleneceği şeklinde yorumlanır. Ancak evlenecek kişi fal sahibi değildir. Fal sahibine düşen ise evlilik yolunda adım atmış bu insana yardım etmektir. Bu kişinin karşısına çıkan olumsuzlukları, pürüzleri çözmesi için yanında olması gerektiğini söyler. Zira yapılacak evlilik son derece hayırlı olacaktır. Ancak yakın çevreden yükselen sesler bu evliliğin önünü tıkamaktadır. Fal sahibi bu insanları yatıştırmak ve orta yolu bulmak ile görevlidir.
- Falda görülen gelin başı bir başka yorum ile geçmişten gelen bir aşkı da temsil edebilir. Zamanında yaşanmayan ve fal sahibinin içinde ukde kalan bu aşk ansızın karşısına çıkacaktır.
Kahve Falında Ata Binmiş Gelin Görmek
- Kahve falında ata binmiş gelin görmek, bir dileğin gerçekleşeceği anlamına gelir. Fal sahibinin falı kapatırken tuttuğu dilek bir anda gerçek olacaktır.
- Ata binen gelin aynı zamanda büyük mevkilere ulaşmak şeklinde de yorumlanır. Fal sahibi iş yaşamında hiç ummadığı kadar yükselecektir. Bu yükselme ile birlikte iş hayatında sayılır bir isim haline gelecek, aynı zamanda maddi anlamda da büyük bir refaha kavuşacaktır.
- Ata binen gelin tabakta çıkmış ise aile yaşamında güzel gelişmelerin vuku bulacağı söylenir. Bir miras ya da ele geçecek bir para sonrasında mülk edinme anlamına da gelebilir.
Kahve Falında Hamile Gelin Görmek
- Kahve falında görülen hamile gelin iki şekilde yorumlanır. Birincisi bolluk bereket dolu günlerin yakında başlayacağıdır. Fal sahibinin maddi yönden eline geçecek kazançları gösterir. Bu kazançlar belirmeye başladığında büyük bir iç rahatlaması da beraberinde gelecektir.
- İkinci yorum ise alınacak bir hamilelik haberidir. Bu haber fal sahibine yakın bir insandan gelecektir. Müjde sonrasında ise kutlama yapılacak, gelen bebeğin heyecanı herkesi etkisi altına alacak, heyecan ile bebek için hazırlıklara başlanacaktır.
Kahve Falında Oynayan Gelin Görmek
- Kahve falında oynayan gelin görmek, herkesin bir arada olduğu bir kutlamanın yaşanacağının belirtisidir. Bir kutlama nedeniyle bütün aile toplanacak, eğlenceli vakit geçirilecektir. Oynayan gelin güzel bir semboldür. Anlamı sembolün fincanda ya da tabakta olmasına göre değişmez. Her nerede çıkarsa çıksın birbirini seven birçok insanın bir araya geleceğini söyler. Bu toplanma herhangi bir haber sonucunda olabilir.
Kahve Falında Gelinlik Giymiş Kadın Görmek
- Kahve falında gelinlik giyen kadın, yetişkin ve orta yaşların üzerinde ise fal sahibi o kadından bir yardım görecek demektir. Bu yardım son derece hayırlı bir şekilde sonuçlanacaktır. Fal sahibinin alacağı yardım maddi bir konu ile ilgili ya da sadece önünü açacak bir fikir olabilir.
- Eğer gelinlik giyen kadın, genç biri ise o zaman yakınlarda gelecek bir evlilik haberi var demektir. Birisi gelin olmaya hazırlanıyor ve bunu şimdilik herkesten saklıyordur. Yakın zamanda bu evlilik haberi gündeme düşecek, herkes aldığı bu haber karşısında büyük bir sevinç yaşayacaktır.
Kahve Falında Gelinlik Görmek
- Kahve falında gelinlik görmek, fal sahibinin dilekleri ve hayattan beklentileri olduğu anlamına gelir. Fal sahibinin bu dilekleri son derece masum ve aslında gerçek olmaması için önünde hiçbir engel bulunmayan isteklerdir. Gelinlik, kurulan hayallerin zaman içerisinde gerçeğe döneceğini söyler.
- Gelinlik aynı zamanda güzel bir karşılaşmayı, sevilen bir insan ile yapılacak görüşmeyi de anlatır. Fal sahibinin karşısına uzun zamandır beklediği bir kısmet çıkabilir. Bekarlar için bu kısmet evlenecekleri insan olarak yorumlanır. Evliler içinse aile yaşamlarını daha güzel hale getirecek bir gelişme söz konusu olabilir.
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