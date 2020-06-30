Kahve Falında Gelin Gelinlik Görmek

Gelinlik figürünün bulunduğu falları yorumlamak için fal sahibinin içinde bulunduğu durumu iyice kavramış olmak gerekir. Tutulan niyete göre farklı anlamların ortaya çıkması doğaldır. Kahve falında görülen nesnelerin her birinin kendisine özgü anlamları olsa bile, falın geneline bakıldığında bu genel anlamın dışında bir yorum yapılabilir. Fal kapatırken kişiler bazen kendileri için bir dilek tutarlar, bazen de sevdikleri bir insanı akıllarından geçirirler. Dileğin konusunun kim olduğu, falda çıkan nesnelerin de yönünü belirler.

Kendi başlarına çok güzel anlamlar ifade eden gelinlik ile alakalı figürlerin yorumlanması ise fal baktıran kişinin medeni durumuna, fincanda veya tabakta durdukları yere ve yanlarında başka bir figür olup olmamasına göre değişiklik gösterir.

Kahve falında görünen gelin, gelinlik genel olarak bir mürüvvete, evliliğe yorumlanır. Gelinlik kısmettir, gelin olmak ise yeni bir yaşama doğru adım atmaktır. Gelinliğin beyaz rengi ise saflığı, masumiyeti simgeler. Bu figürler, fal baktıran kişinin yaşamında yeni başlangıçların olacağı şeklinde yorumlanır.