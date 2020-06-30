Kahve Falında Hilal Görmek

Hilal ya da daha geniş anlamıyla ay, tarih öncesi çağlardan beri insanların inanç dünyasında yeri olan önemli bir simge. Tarihsel süreçte ilk önce kadın, doğurganlık ve bereket simgesi olarak karşımıza çıkar ay motifi. Çünkü insanoğlu, ayın evreleri ile kadınların adet periyotları, yani doğurganlık özellikleri arasında bir bağlantı olduğunu fark etti. İlk takvimler, ayın evrelerine göre hazırlandı. Ayın evreleri, insan hayatının evrelerine benzetildi. Buna göre hilal genç bir kız, dolunay ise yaşlı ve bilge bir kadındı. Eski Türkler kız çocuklarına ay sözcüğünden türettikleri isimler verdiler. Bugün bayrağımızda bulunan hilal ve yıldız, en eski Türk boylarının da bayraklarını süslüyordu. Türkler İslamiyeti kabul ettiklerinde ise ay ile ilgili tüm inanışları ve gelenekleri, İslam coğrafyasına yayıldı ve bu kez tek tanrılı İslam inanışının bir simgesiymiş gibi varlığını günümüze dek sürdürdü. Hilal, hem rüyalarda hem de kahve falında en sık karşılaşılan imgelerden biridir. Asırlardır süregelen inançlar silsilesinin bir motifi olarak hilale, insanlığın ortak hafızasında yer etmiş ve nesilden nesile aktarılmış anlamlar yüklenir.

Kahve Falında Ters Hilal Görmek Kahve falında çıkan hilalin uçlarının ne tarafa baktığının bir önemi yoktur. Zira gerçekte ay, her iki yöne doğru da hilal şekli alır. Kahve falında hangi yöne bakarsa baksın hilal her zaman iyi yorumlanır. Genellikle kadın kişiyi işaret eder ve en çok bebek müjdesi olarak kabul edildiğini görürüz. Bayrağımızdaki hilalden yola çıkarak devlet, yücelik, üstün başarı gibi yorumlanması da yaygındır. Kahve falında görülen hilal genel hatlarıyla hayattaki yeni başlangıçlar, aşk, sevinç, refah, bolluk, sağlık, göz aydınlığı ve benzeri iyi durumlar olarak yorumlanır. Kahve Falında Hilal ve Yıldız Görmek İlk akla gelen her zaman fal sahibinin resmi kurumlarla olan ilişkisidir. Bu, mesleki bir ilişki olabileceği gibi fal sahibinin özel hayatıyla ilgili bir gelişme de olabilir. Fal baktıran kişi iş arıyorsa bir devlet kurumunda işe gireceği, işi varsa terfi alacağı, öğrenciyse üniversiteyi kazanacağı, mahkemeye yansımış bir davada kazanan taraf olacağı, hastası varsa hastaneden iyi haber alacağı söylenebilir. Ay ve yıldız bir arada resmi üniforma ile ilişkilendirilerek fal sahibinin asker, polis, postacı ya da doktor olan bir devlet memurundan ya da onun aracılığıyla iyi haber alacağı da söylenir.

Kahve Falında Yarım Hilal Görmek Fincanda beliren hilal şeklinin henüz tam belirmemiş olması zaman kavramıyla ilişkilendirilir. Fal baktıran kişinin hayatında önemli ve iyi yönde bir gelişme olacağı fakat bunun biraz daha zaman gerektirdiği söylenir. Bazı yorumcular ise yarım hilal şeklini, gereksiz bir umutsuzluk ve karamsarlık dönemi olarak yorumlar. Bu yoruma göre fal sahibi iş, eğitim ya da özel hayatında, artık umduğunu bulamayacağı şeklinde bir karamsarlığa kapılmıştır. Yakın zamanda muradına ereceği müjdelenerek, umudunu kaybetmemesi ve asla pes etmemesi tavsiye edilir. Kahve Falında Hilal ve Kalp Görmek Hilal ve kalbin bir arada görüldüğü kahve falları, ufuktaki mutlu bir aşk ilişkisi olarak yorumlanır. Fal baktıran kişi erkekse, hayatını birleştirmeyi düşüneceği bir kadınla karşılaşacağı söylenir. Eğer falına bakılan kişi kadınsa, hayatının aşkıyla tanışmasına vsile olacak bir kadından söz edilebilir. Eğer fal sahibi evliyse, eşiyle arasındaki ilişkinin güçleneceği, birbirlerine daha da aşkla bağlanacakları söylenir. Evli çiftler için bebek müjdesi olarak da yorumlanır.