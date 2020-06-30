Kahve Falında Kayık Görmek

Kahve falı, gelecek hakkında kehanette bulunmak için kullanılan yöntemlerin en yaygın olanı. Sadece ülkemizde değil, dünyanın pek çok bölgesinde, ufak tefek nüanslarla aynı ritüelin tekrarlandığını görüyoruz. Kahve telvesinin soğuduktan sonra fincanda bıraktığı izler, neye benzediğine bakılarak, farklı kültürlerde farklı biçimlerde yorumlanır.
Kayık, hemen hemen dünyanın her yerinde insanlarda aynı çağrışımı yapar. Eğer falına bakılan kişi için özel bir anlamı yoksa kayık, kişinin uzaklaşma isteğini, geçireceği eğlenceli zamanları, yardım talebini, dinlenme ihtiyacını düşündürür. Kahve falında kayık çıkan kişinin zor zamanlar geçirdiği, maddi ya da manevi kayıplara uğradığı ama artık zorlukların bittiği, tehditlerin ortadan kalktığı ve nihayet sakin, huzurlu bir döneme gireceği söylenir. Bazı yorumcular için kayık, fal sahibinin yakın bir gelecekte tatile çıkacağının işaretidir.
Kayık simgesi ayrıca fal sahibinin ya da bir yakınının, hem bedenen hem de zihnen zorluklar içinde geçen hayatını da ifade eder. Kayığın çağrıştırdığı bir başka anlam da fal sahibinin hırslı bir şekilde, mutlak başarı gayesiyle başlamak üzere olduğu işleridir.
Kürek çekmek, hedefe ulaşmak için azimle çalışmak, emek sarf etmek olarak yorumlanır. Diğer simgelerin dizilişine ve fal sahibinin pozisyonuna göre çok çalışması gereken bir döneme girdiği söylenebilir. Ya da çabalarının karşılığını alacağı, emeklerinin boşa gitmeyeceği ve istediği her şeyi elde edeceğini söylemek de mümkün.
Falda kürek çekmenin bir diğer açıklaması da fal sahibinin bulunduğu ortamdan, çevresindeki insanlardan, olaylardan uzaklaşma isteği olabilir. Bu aynı zamanda fal sahibinin, içinde bulunduğu zor durumdan çıkmak için yardıma, derdini anlatacak bir dosta ihtiyaç duyduğu, sığınacak bir liman aradığı anlamına da gelir.
Kahve falında beliren kayığın boş olması, hayatta karşılaşılan fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğine dair bir işaret sayılır. Boş kayık simgesi, falına bakılan kişinin sahip olduğu değerlerin, varlıkların kıymetini bilmesi için bir uyarı olabilir. Fal sahibine çevresinde olan bitenlere dikkat etmesi, bunlardan bazılarının kendisini başarıya ya da mutluluğa ulaştıracak fırsatlar olabileceğini unutmaması tavsiye edilir.
Falda çıkan boş kayık bazı yorumcular tarafından da falı bakılan kişinin çok yoğun bir tempoda çalışması gereken bir döneme gireceğinin habercisidir. Bu dönem, falına bakılan kişinin yaşantısı göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, kişiyi yoracak olan eylemleri zihinsel mi yoksa bedensel mi olacağı söylenebilir. Örneğin falına bakılan kişi öğrenciyse boş kayık, yaklaşmakta olan sınav zamanının habercisi denebilir.
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