Kahve Falında Kayık Görmek

Kahve falı, gelecek hakkında kehanette bulunmak için kullanılan yöntemlerin en yaygın olanı. Sadece ülkemizde değil, dünyanın pek çok bölgesinde, ufak tefek nüanslarla aynı ritüelin tekrarlandığını görüyoruz. Kahve telvesinin soğuduktan sonra fincanda bıraktığı izler, neye benzediğine bakılarak, farklı kültürlerde farklı biçimlerde yorumlanır.

Kayık, hemen hemen dünyanın her yerinde insanlarda aynı çağrışımı yapar. Eğer falına bakılan kişi için özel bir anlamı yoksa kayık, kişinin uzaklaşma isteğini, geçireceği eğlenceli zamanları, yardım talebini, dinlenme ihtiyacını düşündürür. Kahve falında kayık çıkan kişinin zor zamanlar geçirdiği, maddi ya da manevi kayıplara uğradığı ama artık zorlukların bittiği, tehditlerin ortadan kalktığı ve nihayet sakin, huzurlu bir döneme gireceği söylenir. Bazı yorumcular için kayık, fal sahibinin yakın bir gelecekte tatile çıkacağının işaretidir.

Kayık simgesi ayrıca fal sahibinin ya da bir yakınının, hem bedenen hem de zihnen zorluklar içinde geçen hayatını da ifade eder. Kayığın çağrıştırdığı bir başka anlam da fal sahibinin hırslı bir şekilde, mutlak başarı gayesiyle başlamak üzere olduğu işleridir.