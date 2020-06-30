Kahve Falında Tilki Görmek

Falda tilki figürünün çıkması genelde kötü şeylere işaret eder. Fal sahibinin çevresinde aslında sandığının tersine hiç de iyi olmayan birisinin yer aldığını gösterir. Söz konusu kişi son derece zeki bir insan olduğu için fal sahibini istediği gibi kullanıyor olabilir. Her ne kadar kendisi için düşünceli bir insan imajı çizmeye çalışsa da içten pazarlıklı bir yapısı vardır, hep kendi çıkarını düşünüyordur. Kurnaz yapısı sayesinde fal sahibini arzu ettiği gibi yönetebilir ve gerçek yüzünü sürekli saklamayı başarabilir. Bu yüzden fal sahibinin artık daha dikkatli olması ve çevresindeki insanların içini görmesi gerekir.
Ayrıca bazı yorumlara göre söz konusu kurnaz kişi henüz fal sahibinin hayatına girmemiş olabilir ama yakın zamanda bu kişiyle tanışmak ihtimal dahilindedir. Dolayısıyla fal sahibi yeni tanıştığı insanlara kendisini açmadan önce güzel bir karakter analizi yapmalıdır.
Fal sahibi için büyük bir uyarı niteliğindedir. Eğer fal sahibinin içinde büyük bir kötülük hissi bulunuyorsa özellikle çevresindeki insanlara karşı son derece dikkatli olmak zorundadır. Fal sahibinin en çok güvendiği insanların arasında kendisini üzecek birtakım kişiler bulunabilir. Bu kişiler fal sahibini zedeleyecek hareketlerde bulunmuş ya da bulunacak olabilirler.
Bunlara ek olarak fal sahibi iş hayatında da dikkatli bir tutum sergilemelidir. Yapmış olduğu ortaklıklar yüzünden birtakım sıkıntılara düşebilir. Fal sahibi iş yaşantısında en güvendiği insanlar tarafından sıkıntılı bir durum içerisine düşürüldüğü zaman soğukkanlı tavrını kaybetmemelidir. Bu sayede diğer insanlara fark ettirmeden ve gücünü koruyarak zararı telafi edebilir ve buna sebep olan insanı hayatından çıkarabilir.
Orta yaş ve üzeri fal sahipleri için olgunluğun, huzurun ve tevazunun sembolüdür. Fal sahibinin artık ununu eleyip eleğini duvara astığını gösterir. Son derece verimli bir döneme girilecek olup fal sahibinin uzun süredir hasretini çektiği ve hayalini kurduğu şeylere kavuşacağına işaret eder. Fal sahibinin çok büyük bir azimle hayatını devam ettirmeye çalıştığı günler geride kalacaktır. Sergilenen sabır, cömert tavır ve geçmişte yapılan yardımlar sayesinde fal sahibi, aydınlık bir geleceğe ulaşacak ve evlatlarının yapacağı hayırlı işler sayesinde kendisini çok gururlu hissedecektir.
Fal sahibinin hayatı boyunca pek çok şey için geç kaldığına işaret eder. Kişi doğru zamanda doğru şeyleri yapamamış olabilir. Eğer fal sahibi gençlik döneminde ise ileride daha fazla pişman olmamak için sahip olunan her anın değerini bilmeli ve hiçbir şeyi ertelememeye dikkat etmelidir.
Fal sahibi yakın zaman içerisinde kendisini meşgul eden bir problem yüzünden motivasyonunu kaybedebilir. Fakat söz konusu problem aslında çok da önemli bir şey değildir, bu yüzden takıntılı bir tavır sergileyip kendine zarar vermek yerine problemi kafaya çok fazla takmaması daha doğru olacaktır. Aksi halde üzüntü ve stres içerisinde geçirilen günler ileride fal sahibi için pişmanlıklara neden olabilir.
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