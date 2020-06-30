Kahve Falında Tilki Görmek

Falda tilki figürünün çıkması genelde kötü şeylere işaret eder. Fal sahibinin çevresinde aslında sandığının tersine hiç de iyi olmayan birisinin yer aldığını gösterir. Söz konusu kişi son derece zeki bir insan olduğu için fal sahibini istediği gibi kullanıyor olabilir. Her ne kadar kendisi için düşünceli bir insan imajı çizmeye çalışsa da içten pazarlıklı bir yapısı vardır, hep kendi çıkarını düşünüyordur. Kurnaz yapısı sayesinde fal sahibini arzu ettiği gibi yönetebilir ve gerçek yüzünü sürekli saklamayı başarabilir. Bu yüzden fal sahibinin artık daha dikkatli olması ve çevresindeki insanların içini görmesi gerekir.

Ayrıca bazı yorumlara göre söz konusu kurnaz kişi henüz fal sahibinin hayatına girmemiş olabilir ama yakın zamanda bu kişiyle tanışmak ihtimal dahilindedir. Dolayısıyla fal sahibi yeni tanıştığı insanlara kendisini açmadan önce güzel bir karakter analizi yapmalıdır.

Kahve Falında Tilki Kafası Görmek

Fal sahibi için büyük bir uyarı niteliğindedir. Eğer fal sahibinin içinde büyük bir kötülük hissi bulunuyorsa özellikle çevresindeki insanlara karşı son derece dikkatli olmak zorundadır. Fal sahibinin en çok güvendiği insanların arasında kendisini üzecek birtakım kişiler bulunabilir. Bu kişiler fal sahibini zedeleyecek hareketlerde bulunmuş ya da bulunacak olabilirler.