Kahve tiryakilerine özel: Bir bardak kahve içtikten sonra bakın vücudunuza neler oluyor

Hazır olun, bu bilgiler gerçekten de şaşırtıcı!

İlk 10 dakika



Kafein kan dolaşımına karışır. Kalp atış hızı ve kan basıncı yükselmeye başlar.

İlk 20 dakika



Daha uyanık ve odaklanmış hissetmeye başlarsınız. Bilinçli kararlar vermek ve problemleri ele almak daha kolay gelir. Ayrıca kafein, beyninizde adenozin reseptörlerine bağlanarak kendinizi daha az yorgun hissetmenizi sağlar.

30 dakika



Vücut daha fazla adrenalin üretmeye başlar. Bu durum gözbebeklerinizin biraz genişlemesine neden olduğu için daha keskin bir görüş sağlayabilir.

40 dakika



Vücudunuzdaki serotonin seviyesi yükselmeye başlar. Bu da motor nöronların işleyişini, dolayısıyla kas kuvvetini artırır.

4 saat



Kahve, hücrelerin enerji salınım oranını hızlandırır. Bu olunca, hareket etmeseniz bile vücudunuz yağları daha hızlı yakmaya başlar. Kafein aynı zamanda mide asitlerinin oluşumunu uyarır ve artırır.

6 saat



Kahvedeki kafein, diüretik (idrar söktürücü) etkiye yol açar. Vücutta suyla beraber bazı temel vitamin ve mineraller de azalır. Bu da kalsiyum metabolizmasında çok hafif düzensizliklere neden olabilir.



