Kahve tiryakilerine özel: Bir bardak kahve içtikten sonra bakın vücudunuza neler oluyor

Hazır olun, bu bilgiler gerçekten de şaşırtıcı!
Kafein kan dolaşımına karışır. Kalp atış hızı ve kan basıncı yükselmeye başlar.
Daha uyanık ve odaklanmış hissetmeye başlarsınız. Bilinçli kararlar vermek ve problemleri ele almak daha kolay gelir. Ayrıca kafein, beyninizde adenozin reseptörlerine bağlanarak kendinizi daha az yorgun hissetmenizi sağlar.
Vücut daha fazla adrenalin üretmeye başlar. Bu durum gözbebeklerinizin biraz genişlemesine neden olduğu için daha keskin bir görüş sağlayabilir.
Vücudunuzdaki serotonin seviyesi yükselmeye başlar. Bu da motor nöronların işleyişini, dolayısıyla kas kuvvetini artırır.
Kahve, hücrelerin enerji salınım oranını hızlandırır. Bu olunca, hareket etmeseniz bile vücudunuz yağları daha hızlı yakmaya başlar. Kafein aynı zamanda mide asitlerinin oluşumunu uyarır ve artırır.
Kahvedeki kafein, diüretik (idrar söktürücü) etkiye yol açar. Vücutta suyla beraber bazı temel vitamin ve mineraller de azalır. Bu da kalsiyum metabolizmasında çok hafif düzensizliklere neden olabilir.
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