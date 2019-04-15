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Kahve tiryakilerine özel: Bir bardak kahve içtikten sonra bakın vücudunuza neler oluyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.04.2019 09:41 | Son Güncelleme

Kahve birçok insan için günün en önemli ritüelidir. Sabah kahvaltı yerine geçer kimi zaman, kimi zaman da keyfi ikiye katlamak için tercih edilir. İçme sebebiniz ne olursa olsun kahvenin bağımlılık yarattığı bir gerçek. İşte biz de her gün kahve içenler için vücuda olan etkisini araştırdık. Bakalım kahve içtikten birkaç saat sonra vücudumuzda neler oluyor...

Kahve tiryakilerine özel: Bir bardak kahve içtikten sonra bakın vücudunuza neler oluyor

Hazır olun, bu bilgiler gerçekten de şaşırtıcı!

İlk 10 dakika

2
Kafein kan dolaşımına karışır. Kalp atış hızı ve kan basıncı yükselmeye başlar.

İlk 20 dakika

1
Daha uyanık ve odaklanmış hissetmeye başlarsınız. Bilinçli kararlar vermek ve problemleri ele almak daha kolay gelir. Ayrıca kafein, beyninizde adenozin reseptörlerine bağlanarak kendinizi daha az yorgun hissetmenizi sağlar.

30 dakika

3
Vücut daha fazla adrenalin üretmeye başlar. Bu durum gözbebeklerinizin biraz genişlemesine neden olduğu için daha keskin bir görüş sağlayabilir.

40 dakika

coffe
Vücudunuzdaki serotonin seviyesi yükselmeye başlar. Bu da motor nöronların işleyişini, dolayısıyla kas kuvvetini artırır.

4 saat

4
Kahve, hücrelerin enerji salınım oranını hızlandırır. Bu olunca, hareket etmeseniz bile vücudunuz yağları daha hızlı yakmaya başlar. Kafein aynı zamanda mide asitlerinin oluşumunu uyarır ve artırır.

6 saat

5
Kahvedeki kafein, diüretik (idrar söktürücü) etkiye yol açar. Vücutta suyla beraber bazı temel vitamin ve mineraller de azalır. Bu da kalsiyum metabolizmasında çok hafif düzensizliklere neden olabilir.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ulan altı üstü bi kahve içtik ne bu hareketlilik
Ulan bi kahve içtik ne bu hateketlilik
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