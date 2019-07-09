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Kahvehanede büyük şok yaşadı! Gerçeği güvenlik kamerası görüntülerine bakınca öğrendi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 09.07.2019 16:56 | Son Güncelleme

Yalova’da işe gitmeden önce kahvaltı için bir kahveye giren genç, çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu.

İddiaya göre, sabah işe gitmek için evinden çıkan Abdullah Çakır (27), kahvaltı etmek için bir kıraathaneye girdi. Çakır'ın sürekli çay istemesinden rahatsız olan kahveci K.Y, iddiaya göre çaya tükürdü. Çakır, gelen çayın içine baktığında köpüklü olduğunu fark etti. Durumdan rahatsız olan Çakır, K.Y.'ye bardağın içine tükürüp tükürmediğini sordu. Çaycı böyle bir şey olamayacağını dile getirip çayı değiştirdi. İçine kurt düşen Çakır, akşam aynı kahvede çalışan arkadaşlarına durumu anlattı. Güvenlik kamerasına bakınca her şey ortaya çıktı. K.Y.'nin çay bardağına iki defa tükürdüğünü gören Çakır gözlerine inanamadı. Hemen avukatı Yakup Taşçı'ya gidip görüntüleri izleten Abdullah Çakır, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"BEN VE DİĞER ARKADAŞLAR ŞOKA GİRDİK"

Abdullah Çakır, “Sabah erkenden kahvaltı yapmak için gittiğimde çay içtim. Üçüncü çayımdan sonra gelen bir şey vardı. Çayı tam karıştırırken içinde tükürük olduğunu fark ettim. Değiştirir misin diye rica ettim. Değiştirdikten sonra öbür arkadaşlara anlattım. Sonra arkadaşlar kamera kayıtlarını açıp baktılar. Bariz şekilde bardağı tutup tükürüyor ve içindeki kaşığa dahi tükürüyor. Karıştırıp bana getiriyor. Sürekli takıldığımız yer olduğu için ondan bir gıcıklık, bir karizma desen, bir şey var. Ondan böyle yaptığını düşünüyorum. Kahvaltımı yaptıktan sonra zaten bir şey olmamış gibi çıktım gittim ve ona ters tepki de vermedim. Ben ve diğer arkadaşlar şoka girdik.

Böyle bir şeyi ne için yaptı? Neden yaptı? Benim yaşıtım olan biri olsaydı bir şey diyebilirdim. Ama babamın yaşında olan bir insandı. Hiçbir şey diyemedik, gereken neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Sonuna kadar şikayetçiyim. Çay içmiyorum artık. Çarşıda hiç içmiyorum. İnsanın artık midesi kaldırmıyor bazı şeyleri. Onun için o günden beri pek çay içtiğim yok“ diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
çay kahvehane Yalova

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
amerikada ünlü bi hamburder firmasında bir çalışan kolaya tükğrmüştü de müşteri milyonlarca dolar tazminat almıştı...
yalovadayız acaba hangisi bilsek iyi olur
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