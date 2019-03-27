Kahvehanelere gidip herkese bunu sordular

Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre Türkiye'de toplam 26 bin 126 kütüphane bulunuyor. Milli Kütüphane'nin 26 bin 478, halk kütüphanelerinin 2 milyon 201 bin 39, üniversite kütüphanelerinin ise 3 milyon 814 bin 500 üyesi var. AB üyesi ülkelerde 6 bin 300 kişiye bir halk kütüphanesi düşerken, Türkiye'de ise bu oran 70 bine bir düzeyinde.

Bu tablodan yola çıkan Maltepe Üniversitesi öğrencileri de bu yıl 25- 31 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen 55. Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında ilginç bir projeye imza attı. Öğrenciler okul otobüsüyle dolaştıkları Maltepe semtinde kahvehanelerin tek tek kapısından içeri girerek, iskambil, tavla oynayan vatandaşları, kütüphaneye götürmek için ikna etmeye çalıştı. Öğrenciler, daveti kabul eden vatandaşları, Maltepe Üniversitesi'nin 2 bin 500 metrekarelik alan içinde, 135 bini aşkın basılı esere sahip dev kütüphanesiyle tanıştırdı. Yaşanan diyaloglar ve kütüphane yolculuğu bir kısa film hazırlanarak kamuoyu ile de paylaşıldı.

Öğrencilerin "En son ne zaman kütüphaneye gittiniz?" diye sorduğu vatandaşlar, "Hatırlamıyorum", "Hiç gitmedim", "Gençken çok giderdim" gibi yanıtlar verdi. Ziyaret edilen kahvehanedekilerin çoğu, öğrencilerin "Birlikte kütüphaneye gidelim, otobüs kapıda hazır" çağrısına olumsuz yanıt verirken, "Ben yarın memlekete gideceğim, bugün gelemem", "İşim var" dedikleri ya da hiç yanıt vermedikleri görüldü. Bazı vatandaşlar ise yıllardır gitmedikleri kütüphane teklifine sıcak bakarak daveti kabul etti. Vatandaşlar üniversite otobüsüyle kampüs içerisinde bulunan kütüphanenin kapısına kadar götürüldü.