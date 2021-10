Kahvenizi barista gibi tam kıvamında demleyecek en iyi filtre kahve makineleri

İyi bir kahve içmek istiyorsanız dikkat etmeniz gereken iki şey var: Kahve çeşidi ve demleme yöntemi. Dünyanın en iyi kahvesine sahip olsanız bile yanlış bir demleme yöntemi yüzünden onu mahvetmeniz çok olası! Neyse ki kahve demleme konusunda kendinizi geliştirmenizi sağlayacak birçok teknik ve malzeme var. Filtrelerden French Press'lere kadar uzanan pek çok alternatif bulunuyor. O yüzden, bir barista değilseniz ve işi gücü bırakıp barista olmak gibi bir hayaliniz yoksa, "İyi demlenmiş bir kahve içemeyeceğim" diye üzülmeyin. Çünkü evinize küçük bir barista, yani bir filtre kahve makinesi alabilirsiniz.

Sizin için her gün en taze şekilde kahve demleyen bu makine vazgeçilmeziniz olacak. Elbette onu sadece filtre kahve için almayacaksınız, başka şeyler de deneyebilirsiniz. "Filtre kahve makinesinde hangi kahveler yapılır?" sorusunun cevabı da oldukça detaylı. Kalın veya ince çekilmiş her çeşit kahveden yüzlerce aromaya bütün kahvelerinizi bu makine ile demleyebilirsiniz. Ayrıca her üründe olduğu gibi filtre kahve makinelerinin de birçok çeşidi var. Haliyle en iyi filtre kahve makinesi hangisi, bulmak istiyorsunuz. Bu noktada aklınıza "Filtre kahve makinesi alırken nelere dikkat edilmeli, hangi filtre kahve makinesi daha iyi?" gibi sorular gelmesi çok doğal. Bırakın, bunu sizin için biz düşünelim ve karar vermenize yardımcı olacak en iyi barista makineleri sizin için derleyelim.

Sade ve şık tasarımıyla bir klasik

Bu model, en klasik filtre makinesi görünümünde tasarlanmış şık bir ürün. Kolay bir kullanım sağlamak için damlama engelleme özelliğinden kolay tutulabilir sürahi koluna kadar her detay düşünülmüş. Ayrıca küçük kapağıyla da aromanız hep yoğun kalır ve demlenir demlenmez taze kahve kokusunu etrafa yaymaya başlar. Filtre çıkarma düğmesi ile de filtrenizi kolayca çıkarıp doldurabilir ve değiştirebilirsiniz. Kahveniz demlendikten bir süre sonra makineniz otomatik olarak kapanır. Bu da size hem enerji tasarrufu sağlar hem de güvenlik konusunda garanti verir. Bu filtre kahve makinesi yakınlarınız için iyi bir hediye de olabilir. Sadeliği ve kolayca anlaşılabilir kullanımı sayesinde "Filtre kahve makinesi nasıl kullanılır?" diye endişelenenler için de mucize gibi bir ürün!

Stil sahibi evlerin en lezzetli ortağı

Filtre kahve makinesi tavsiyeleri içindeki en şirin model bu olsa gerek! Farklı renk seçenekleri olan Smeg kahve makinesinin vintage ve şık duran bir tasarımı var. 10 fincan kahveye kadar demleyebildiğiniz bu makine, kalabalık aile ve arkadaş çevreniz için de çok ideal. Üstelik yarım saatin üzerinde bir süre boyunca kahvenizi ılık tutabilir ve keyifli sohbetlerle dolu günlerinizi daha da eğlenceli hale getirmesi için bu özelliğini kullanabilirsiniz. Bu makine demlemede en üst seviye özelliklerden birine de sahip: Suyun sertliğini ve kahve aromasını isteğinize göre ayarlamanızı sağlar. Böylece demleme sürecinin her adımına hakim olabilirsiniz. Damlamayı önleyen özelliğini de ekleyince, neredeyse kusursuza yakın bir filtre kahve makinesi olduğunu görüyoruz.

Kahvenin sırrını içinde saklayanlara

Filtre kahve makinesi önerileri arasında en sıcağına geldi sıra! Paslanmaz çelikten üretilen bu filtre kahve makinesi ömürlük bir takım arkadaşı arayanlar için çok uygun. Makine içerisinde bulunan termos sayesinde kahvenizi siz ne kadar isterseniz o kadar sıcak tutabiliyorsunuz ve yoğun aromasını da korumuş oluyorsunuz. Bırakın, bu filtre kahve makinesi tam 10 fincanlık kapasitesiyle size ve misafirlerinize taze kahvenizi demlesin! Ayrıca aroma seçme düğmesi ile aromanızın sertliğini ayarlayabilir ve isteğinize göre bir kahve tercih edebilirsiniz. Sürahisinin termos oluşu da size kolaylık sağlayabilir. Böylece kahvenizi makinenizde demledikten sonra sürahinizi alarak evinizin farklı bölgelerinde ısısını kaybetmeden kahvenin tadına varabilirsiniz.

Kahve konusunda adından söz ettirenlerden biri

Delonghi, kahve makineleri konusunda adından söz ettiren bir marka olmaya ve zaman geçtikçe daha çok tanınmaya başlamış durumda. Bu modeli ise enerji tasarrufuna sağladığı büyük katkıyla ön planda. Enerjiden tasarruf etmek ve güvenlik konusunda tedbir almak için kahve makineniz, kahveniz demlendikten 40 dakika sonra kendi kendine kapanır. Makinede ısıtıcı tabanın bulunması da kahvenizin uzun süre boyunca sıcak kalmasını sağlar. Su seviyesi göstergesi bulunan makinenizin su durumu kolayca takip edilebilir. Üstelik kahve makineniz bulaşık makinenizde yıkanabilir parçalarıyla birlikte kolaylıkla temizlenebilir. Damlatma önleyici özelliğiyle de bir filtre kahve makinesinde olması gereken bütün artılara sahip. Bu kadar artıya sahipken kahve sever yakınlarınıza alacağınız harika bir hediye de olabilir.

Kahve sever ve kalabalık masaların vazgeçilmezi

Büyük sürahisiyle 12 fincana kadar kahve demleyen bu filtre kahve makinesi, kalabalık masalarınızın vazgeçilmezi olabilir. Bu kadar çok çalışmasına rağmen çıkarılabilir filtresiyle de çok kolay temizlenme imkanına sahip. Su haznesinin geniş oluşu da bol bol kahve demlemenizde ve kalabalık misafirleri ağırladığınız günlerde size yardımcı olur. Otomatik kapanma özelliği sayesinde kahve demledikten bir süre sonra kapanan bu makine, size güç tasarrufu da sağlar. Kullanıcılar tarafından oldukça iyi yorumlar alan ve çok tercih edilen bu filtre kahve makinesi, kahve sever yakınlarınız için iyi bir hediye seçeneği de olabilir. Ayrıca samimi ofis ortamlarınız ya da toplantı salonlarınız için tercih etmeniz de mümkün.

Biraz kahve, biraz da sevgi!



Bu filtre kahve makinesi aroma karıştırıcı özelliği ile kullanıcılarına farklı bir deneyim sunar. Aromaları karıştıran tasarımıyla kahvenizi istediğiniz çeşit ve yoğunluktaki aroma ile demlemenize olanak tanır. Enerji tasarrufunuza destek olması için geliştirilen otomatik kapanma özelliği de bu makineyi tercih etme sebeplerinizden biri olabilir. Bulaşık makinenizde yıkanabilir parçalarıyla birlikte kolayca temizlenebilir. Fitre kahve makinesi önerileri arasında öne çıkan makine, son dönemin popüler ürünlerinden biri. Cam sürahisiyle de kahvesini camda demlemeyi sevenler için çok doğru bir tercih. Açma kapama düğmesindeki ışık sayesinde kahve makinenizin çalışıp çalışmadığını kolayca anlayabilirsiniz. Böylece her zaman güvende olabilirsiniz!

Tüm yakınlarınızı kahveye çağırma vakti!



Devamlı mutfakta kahve demlemek zorunda kalmadan tüm yakınlarınızı kahveye çağırabilirsiniz! Bu makine tam 18 fincana kadar kahve demleme olanağı sunar. Üstelik demleme sırasında cam sürahiyi yerinden çıkarabilir ve kahve alabilirsiniz. Sürahiyi tekrar yerine koyduğunuzda demleme işlemi devam edecektir. Böylece demleme süresi kişisel tercihlere göre ayarlanabilir ve misafirlerin seçimine bırakılabilir. Ayrıca damlama yapmayan yapısıyla da yanık kokusunun oluşmasını da engeller. Kullanıcılarından tam puan alan bu filtre kahve makinesi evinizin baristası olmaya aday! Bu makineyle birlikte sadece kahve içmekten değil, kahve demlemekten de zevk alacaksınız.

Şık ve çağına uygun

Beko'nun yenilikçi tasarımı karşınızda! Bu filtre kahve makinesinin el ile temas eden noktaları ısınmaz bir maddeden üretilir. Böylece güvenlik önlemleri üst düzeye çıkar. Makine önündeki ekranla kolayca program değiştirebilir ve demlemeyi kontrol edebilirsiniz. 12 fincana kadar demleme imkanı sunan bu filtre kahve makinesi, kullanışlı olması ve tasarımı sayesinde mutfağınıza çok yakışacak. Ayrıca zamanlama özelliğini kullanarak taze kahvenizin ne zaman sizinle olmasını istiyorsanız, buna önceden karar verip zamanınızı ayarlayabilirsiniz. Böylece her zaman istediğiniz saatte taze kahveniz demlenmiş olacak. Aroma yoğunluğunu da ayarlayabilir ve kahvenizi isteğinize göre demleyebilirsiniz. Eğer eşiniz gerçek bir kahve severse, bu filtre kahve makinesini ona bir hediye olarak da düşünebilirsiniz.

Makinenizde olmasını istediğiniz tüm özellikler burada!

Enerji tasarrufundan damlatmayı engelleme özelliğine kadar bir filtre kahve makinesinde aradığınız tüm özellikler, bu makinede toplanmış durumda. Üstelik kahve makinenizin bazı parçalarını bulaşık makinenizde de yıkayabilirsiniz. Böylece kahve demledikten sonra kolayca temizlik yapabileceksiniz. Hem tasarımı hem olanaklarıyla klasik ama tüm özellikleri yeterli seviyede barındıran bu filtre kahve makinesi, uzun yıllar sizinle birlikte olabilir. Ayrıca su seviyesi göstergesiyle her zaman makinenizdeki su durumunu kontrol edebilirsiniz. Sıcak tabanı sayesinde de kahveniz demlendikten sonra uzunca bir zaman içime hazır olabilir. Kısacası, bu filtre kahve makinesi uzun günlerinizde adeta bir takım arkadaşı gibi sizinle birlikte çalışabilir.

Sizi sabahları alarmınız değil, kahveniz kaldırsın!

"Filtre kahve makinesi ile neler yapılır?" demeyin. Bu makine sayesinde sadece barista değil, kahve üreticisi de siz olacaksınız! Kahve çekirdeklerinizi isteğinize göre çekmek için makinenin üzerinde bir değirmen var. Böylece kahveyi sadece taze demlemekle kalmayıp, taze bir şekilde çekmiş olacaksınız. Zamanlayıcınızı ayarladıktan sonra sabah kahveniz makineniz tarafından hazırlanır ve sizi mis gibi bir kahve kokusu karşılar. Kahvenizin ne kadar sıcak kalacağına da siz karar verirsiniz. Kahveniz demlendikten sonra 10 dakika ile 2 saat arasında, sizin seçiminize göre sıcak kalabilir. Bu model şık görünümüyle hem eviniz hem butik kafeniz için de iyi bir tercih olabilir. Ayrıca bu filtre kahve makinesini ofis ortamlarınızda da tercih edebilirsiniz. Aroma mührü özelliği ile de hazneye koyduğunuz kahve uzun süre taze kalabilir. Yani, bu model kaliteli filtre kahve makinesi arayışınıza en güzel cevabı veren ürünlerden biri.

Bir kafede oturur gibi hissetmek

Özellikle tasarımı ile çok profesyonel ve şık görünen bu filtre kahve makinesi bütün özel isteklerinizi karşılayacak. Çekirdek kahvenizi kendiniz öğütebilir ve ne kadar ince çekileceğine kendiniz karar verebilirsiniz. Makinenize ait özel kaşıkla birlikte her zaman aynı oranda ve yoğunlukta kahvenizi demleyebileceksiniz. 12 fincana kadar kahve demleme imkanı sunan bu filtre kahve makinesini mutfağınızda ya da ofisinizde görmekten çok mutlu olacaksınız. Ayrıca kahvenizin başında beklemenize gerek yok çünkü sesli uyarı sistemiyle kahveniz demlendiğinde size haber verebilir. Otomatik kapanma özelliği ile hem güç tasarrufu hem güven sağlayacak. Bu makineye özel üretilmiş altın filtresi ile kahveleriniz her zaman sizin istediğiniz gibi demlenecek ve aroması hep aynı yoğunlukta fincanınızda olacak.

Lezzeti saklamak isteyenlere

Arzum'un hem klasik hem modern çizgideki filtre kahve makinesi, size 10-12 fincan arasında kahve demleme kapasitesi sunar. Üstelik bir filtre kahve makinesinde olması gereken bütün özelliklere de sahip! Isıtıcı tabanı sayesinde kahveniz uzun süre sizinle kalır. Kolayca çıkarılabilir ve yıkanabilir filtresiyle üst üste defalarca kahve demlemekten de çekinmezsiniz. Su göstergesi sayesinde su hacmini kontrol edebilirsiniz. Kahveniz demlendikten 40 dakika sonra otomatik olarak kapanır ve enerji tasarrufu sağlar. Cam sürahisi ile çok sağlıklı bir kahve demleme ve saklama ortamı da sağlar. Hem evde hem ofiste rahatlıkla kullanabileceğiniz bu filtre kahve makinesi, defalarca kullanılabilir olan filtresiyle sizi filtre almaktan kurtarır. Yani kahve tutkunları için en doğru tercihlerinden biri.

