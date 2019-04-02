Kahverengi ve beyaz şeker arasındaki bu farkı biliyor musunuz?

Sağlıklı beslenmek isteyenlerin ya da diyet yapanların tercihi olan esmer şeker ve beyaz şeker arasında gerçekten fark var mı? konusuna açıklık getireceğiz. İki şeker de üretim aşamasında aynı süreçten geçer.

Rafine işleminden geçen beyaz şekere, bu aşamada koyu renkli bir şurup ilave edilir ve böylelikle kahverengine dönüşür. Yani kimyasal olarak aynı içeriğe sahiptirler.

Kahverengi şekere katılan melastan (koyu renkli şurup), şekerin tadına müdahale ederek daha az şeker tadı verir.

100 gram beyaz şeker 400 kaloridir. 100 gram esmer şeker ise 380 kaloriye denk gelir.

Protein değerlerine baktığımızda esmer şeker 0,3 gram protein içerir. Beyaz şekerde ise protein değeri yoktur.

İkisi arasındaki tek kimyasal fark ise kahverengi şekerin daha fazla nem tutmasıdır.

Esmer şekerde kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, kolin, niasin ve B12 vitamini bulunur. Beyaz şekerde ise bu değerler yoktur.

Ancak esmer şeker bu değerleri içerse bile vücuda verdiği hasar beyaz şekerle eşdeğerdir.



