YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Kahvesiz yaşayamam diyen kahve düşkünlerine hayat kurtarıcı ürünler

Kahvesiz yaşayamam diyen kahve düşkünlerine hayat kurtarıcı ürünler

14.06.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahve, enerji vermesi ve enfes tadı sebebiyle birçok kişinin en sevdiği içecekler arasında yer alıyor. Kahve tutkunlarına kahve hazırlama konusunda pratiklik kazandıracak, mutfaklara yepyeni bir soluk getirecek ve içilen her kahve yudumunun aromasını derinden hissettirecek birbirinden farklı ürün çeşitleri bulunuyor. Gelin, "Kahvesiz yaşayamam!" diyenlerin hayatına kolaylık sağlayacak en iyi kahve ürünlerine birlikte göz atalım!

Kahvesiz yaşayamam diyen kahve düşkünlerine hayat kurtarıcı ürünler

Birçok insan, güne kahve içmeden başlayamıyor. Aynı şekilde yoğun tempolu günlerde kahve içmek olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Hâl böyle olunca kahve tutkunları da nitelikli kahveler tadabileceği ürünler arıyor. Dilerseniz bakır cezve veya otomatik Türk kahvesi makineleriyle bol köpüklü Türk kahvesinin tadına varabilir ya da filtre ve kapsüllü kahve makineleriyle aromatik kahve çeşitlerini keşfedebilirsiniz. Termos bardaklarla kahvenizin her an sıcak kalmasını sağlarken kahve öğütücülerle tazecik kahve çekirdeklerini kolayca öğütebilirsiniz. Hazırsanız ürünleri inceleyelim!

1. Bol köpüklü lezzet: Arzum OKKA Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi

Kahvesiz yaşayamam diyen kahve düşkünlerine hayat kurtarıcı ürünler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Türk kahvesi tiryakilerini pratik ve bol köpüklü bir lezzetle buluşturan Arzum OKKA Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi, şık ve kompakt tasarımıyla her mutfağa kolayca uyum sağlıyor. Ürün, ufak boyutu sayesinde konumlandığı her yerde az yer kapladığı için kullanıcılarını mutlu ediyor. Geniş haznesiyle öne çıkan model, tek seferde 5 fincan Türk kahvesi pişirebiliyor. Ürünün önemli özelliklerinden biri de pişirme algılama sensörü sayesinde taşmaları önleyebilmesi. Böylece güvenli ve rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Kahve piştiği zaman sesli melodisi ve ışığıyla haber verebilen ürün, farklı pişirme modlarına da sahip.

Ürünü İncele

2. Klasik tatlardan vazgeçemeyenlere: Bakır Concept Sedef Kulplu Cezve

Kahvesiz yaşayamam diyen kahve düşkünlerine hayat kurtarıcı ürünler

Kahve makinelerinden hoşlanmayan ve Türk kahvesini klasik usul cezveyle pişirmeyi sevenlerin Bakır Concept Sedef Kulplu Cezve ürününe mutlaka göz atması gerekiyor. Cezveyi diğer modellerden ayıran en önemli özelliği, el işçiliğiyle %100 bakır malzemelerden üretilmesi. Böylece hem uzun ömürlü bir kullanım sunuyor hem Türk kahvelerine daha saf bir lezzet katıyor. Ürünün bir diğer önemli özelliği de sedef malzemeden elde edilen bir kulba sahip olması. Bu sayede Türk kahvesi pişirirken cezvenin sıcaklığı, tutma kulbuna ulaşmıyor. Ürünün 5 kişilik kahve demlemeye imkân sunması da cabası!

Ürünü İncele

Kahvesiz yaşayamam diyen kahve düşkünlerine hayat kurtarıcı ürünler

3. Çok amaçlı kullanım: Fakir Aromatic Kahve ve Baharat Öğütücüsü

Kahvesiz yaşayamam diyen kahve düşkünlerine hayat kurtarıcı ürünler

Kahvenizi her zaman taze çekilmiş kahve çekirdeklerinden pişirmeyi seviyorsanız Fakir Aromatic Kahve ve Baharat Öğütücüsü'nü mutlaka denemelisiniz. Kaliteli malzemeden üretilen ürün, çelik paslanmaz bıçaklarıyla kahve çekirdeklerini çok kısa sürede öğütebiliyor. 60 g kapasitesi sayesinde tek seferde dolu dolu bir öğütüm işlemi gerçekleştirebiliyor. Ayrıca ürünün iç haznesi kolayca çıkarılabildiği için pratik bir şekilde temizlenebiliyor. Böylece ürün, her zaman temiz kalıyor. Alt kısımda kaymaz malzemeler kullanılan model, beklenmeyen mutfak kazalarına da fırsat vermiyor. Kahve çekirdeklerinin yanı sıra çeşitli baharat ve kuru yemişlerin de öğütülmesini sağlayarak çok amaçlı bir kullanım sunuyor.

Ürünü İncele

4. En pratik yardımcınız: Biggcoffee Kahve ve Bitki Çayı İçin French Press

Kahvesiz yaşayamam diyen kahve düşkünlerine hayat kurtarıcı ürünler

Makinelere ihtiyaç duymadan filtre kahve hazırlamak isteyenlerin yardımına Biggcoffee Kahve ve Bitki Çayı İçin French Press koşuyor. 350 ml hazneye sahip model, malzeme kalitesiyle muadillerine kıyasla fark yaratıyor. Borosilikat cam malzemeden üretilen iç kısmı, yüksek ısıya dayanıklılık göstererek çatlama ve kırılma gibi sorunlar yaşatmıyor. Aynı zamanda mevcut ısıyı uzun süre koruyabiliyor. Dış kısımda plastik koruyu ve tutma sapı bulunduran model, ürünü sıcaklıktan etkilenmeden tutmayı sağlıyor. Başarılı filtresiyle öne çıkan model, saf ve pürüzsüz bir kahve keyfi yaşatıyor. Kahvenin yanı sıra bitki çayları demlemek için de kullanılabiliyor.

Ürünü İncele

5. Her fincanda lezzet: Philips Filtre Kahve Makinesi

Kahvesiz yaşayamam diyen kahve düşkünlerine hayat kurtarıcı ürünler

"En iyi filtre kahve makinesi hangisi?" diye düşünüyorsanız damlama özellikli Philips Filtre Kahve Makinesi, en çok tercih edilen ürünlerden biri. Modern ve şık tasarımıyla mutfaklara şık bir görünüm kazandıran filtre kahve makinesi, birbirinden başarılı özellikleriyle kahve tutkunlarına lezzetli bir kahve deneyimi yaşatıyor. Damlama teknolojisi sayesinde en iyi lezzeti sunan makinenin iç haznesi de kolayca çıkarılıp yıkanabiliyor. Makinenin cam kısmı, aroma karıştırıcı bir özelliğe sahip. Bu sayede sürahi içerisinde bekleyen kahvenin lezzetini daima koruyor. Tek seferde 15 fincan kahve hazırlayabilen model, otomatik biçimde kapanabildiği için güvenli bir kullanım sağlıyor.

Ürünü İncele

6. Kahveniz soğumasın: Allmug Çelik Termos Kupa

Kahvesiz yaşayamam diyen kahve düşkünlerine hayat kurtarıcı ürünler

Siyah rengin asaletini, kullandığı her üründe görmek isteyenlerin radarına hızlı bir giriş yapan Allmug Çelik Termos Kupa, sıcacık kahve keyfinin uzun süre devam etmesini sağlıyor. 300 ml kapasitesiyle ideal miktarda kahve keyfi sunan kaliteli model, çift duvarlı yapısı ve paslanmayan çelik malzemesi sayesinde uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor. Başarılı tasarımıyla ısıyı muhafaza etme konusunda üst düzey bir performans sergileyen model, yaklaşık 2 saat boyunca kupa içerisindeki kahvenin sıcacık kalmasını sağlıyor. Ürünün hem elde hem bulaşık makinesinde yıkanabilmesi de kahveyi günde en az üç kere içenler için önemli bir avantaj.

Ürünü İncele

7. Farklı yöntemleri keşfedin: Stanley Klasik Brew Pour Over Paslanmaz Çelik Kahve Demleyici

Kahvesiz yaşayamam diyen kahve düşkünlerine hayat kurtarıcı ürünler

Klasik yöntemlerin dışına çıkıp farklı bir kahve hazırlama tekniği keşfetmek istiyorsanız Stanley Klasik Brew Pour Over Paslanmaz Çelik Kahve Demleyici tam size göre! Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilen ürün, hem dayanıklılığı hem kalitesiyle farkını ortaya koyuyor. BPA içermediği için sağlıklı bir kullanım sunuyor. Tek seferde 6 fincana kadar kahve hazırlayabiliyor. Kahve demleyicisinin akıllı tasarımı sayesinde filtre kâğıdı gibi ek ürünlere ihtiyaç duyulmuyor. Kolayca temizleme imkânı sunan ürün, hem elde hem bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Ayrıca ürünün küçük boyutu da taşıma kolaylığı sağlıyor.

Ürünü İncele

8. Mutfakların yıldızı: Bialetti Moka Express 3 Cup

Kahvesiz yaşayamam diyen kahve düşkünlerine hayat kurtarıcı ürünler

Bialetti markası, uzun yıllardır kahve alanında devrim yaratacak ürünler üretiyor. Markanın en başarılı kahve demleme ürünlerinden Bialetti Moka Express 3 Cup ise Espresso ve filtre kahve sevenlere harika lezzetler tattırıyor. Alüminyum ve döküm gibi yüksek kaliteli malzemelerden üretilen ürün, patentli güvenlik valfi sayesinde emniyetli bir kullanım sunuyor. Dahası tat profilinden ödün vermeden uzun yıllar boyunca birbirinden lezzetli kahveler pişirilebiliyor. Akıllı tasarıma sahip ürünün ergonomik kulbu, ısıdan etkilenmiyor ve bu sayede rahatça tutulabiliyor. Kahve hazırlaması son derece kolay olan ürün, temizlik konusunda da pratiklik sağlıyor.

Ürünü İncele

9. Muhteşem bir deneyim: Nespresso Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi

Kahvesiz yaşayamam diyen kahve düşkünlerine hayat kurtarıcı ürünler

Kahve tutkunlarının vazgeçemediği kahve çeşitlerinden biri de kapsüllü kahveler. Aromatik tatların ve farklı lezzetlerin kahve fincanında buluşmasını sağlayan kapsüllü kahveler, Nespresso Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi sayesinde kolayca hazırlanıyor. Karmaşık olmayan kullanım şekli sayesinde kullanıcıların da beğenisini kazanan ürün, tek dokunuşla ağızda kalıcı tadım notaları bırakan enfes kahvelere imza atıyor. Üstelik kahve makinesi, akıllı kapanma özelliği sayesinde 9 dakika içinde kendiliğinden kapanabiliyor. 30 saniyeden kısa sürede ısınabilen model, enerji tüketimini azaltmak için ısındıktan yaklaşık 2 dakika sonra eko moduna geçiş yapıyor. Böylece ekonomik bir avantaj da sunuyor.

Ürünü İncele

10. Her ortamda kahve keyfi: Haers Sızdırmaz Vakumlu Çift Katmanlı Mug Paslanmaz Çelik Termos

Kahvesiz yaşayamam diyen kahve düşkünlerine hayat kurtarıcı ürünler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

"En iyi kahve termosu hangisi?" diye merak ediyorsanız harika bir ürün önerisiyle daha karşınızdayız: Haers Sızdırmaz Vakumlu Çift Katmanlı Mug Paslanmaz Çelik Termos! Ürün, kahve aşıklarına bir termostan beklenen en iyi özellikleri sunuyor. Çift katmanlı duvarı, vakumlu kapağı, ısı yalıtımı ve üst düzey malzeme kalitesi gibi özellikler taşıyan termos, içerisindeki kahveyi yaklaşık 7 saat boyunca sıcak tutabiliyor. Bu nedenle ürün, yoğun ve tempolu günlerde kahve hazırlayacak vakti bulamayan kahve tutkunlarının da vazgeçilmez ekipmanları arasında yer alıyor. Ayrıca kahvenin sıçraması veya sızması gibi problemler yaratmayarak güvenli bir kullanım sağlıyor.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanması güç ama yavaş yavaş öldürüyor! Sakın yemeyinİnanması güç ama yavaş yavaş öldürüyor! Sakın yemeyin
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Sıcaklardan nefret etmesine rağmen yazı seven kadınlar için efil efil kombin önerileri

Sıcaklardan nefret etmesine rağmen yazı seven kadınlar için efil efil kombin önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

İstenmeyen tüyleriniz için en iyi sir ağda önerileri

İstenmeyen tüyleriniz için en iyi sir ağda önerileri

Normal saat takmayı gereksiz bulanlara hem kullanışlı hem şık akıllı saat modelleri

Normal saat takmayı gereksiz bulanlara hem kullanışlı hem şık akıllı saat modelleri

Mutfağında eksik ürünler olduğunu hissedenlere...

Mutfağında eksik ürünler olduğunu hissedenlere...

Tümünü Gör
Mutfağında eksik ürünler olduğunu hissedenlere...

Mutfağında eksik ürünler olduğunu hissedenlere...

Konforlu evinize şıklık katacak ve yaz renklerine uygun ev aksesuarları

Konforlu evinize şıklık katacak ve yaz renklerine uygun ev aksesuarları

Yaz aylarında yıpranmayı en aza indirgeyecek saç bakım ürünleri

Yaz aylarında yıpranmayı en aza indirgeyecek saç bakım ürünleri

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Evleriniz için paslanmaz, çizilmez en iyi tencere markası önerileri

Evleriniz için paslanmaz, çizilmez en iyi tencere markası önerileri

Acil durumlarda yardımcınız en iyi lastik tamir kiti çeşitleri

Acil durumlarda yardımcınız en iyi lastik tamir kiti çeşitleri

Tümünü Gör
Acil durumlarda yardımcınız en iyi lastik tamir kiti çeşitleri

Acil durumlarda yardımcınız en iyi lastik tamir kiti çeşitleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yaz havasını evinize taşıyacak doğal taşla süslenmiş ev eşyaları

Yaz havasını evinize taşıyacak doğal taşla süslenmiş ev eşyaları

Uzun süre oyun oynama zevkini yaşamak isteyenlere: Oyuncu monitörleri

Uzun süre oyun oynama zevkini yaşamak isteyenlere: Oyuncu monitörleri

"İşte ihtiyacım olan ürün!" diyenlere en çok satan ürünler!

"İşte ihtiyacım olan ürün!" diyenlere en çok satan ürünler!

Oyun bilgisayarlarının olmazsa olmaz en güçlü parçaları!

Oyun bilgisayarlarının olmazsa olmaz en güçlü parçaları!

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Sıcaklardan nefret etmesine rağmen yazı seven kadınlar için efil efil kombin önerileri

Sıcaklardan nefret etmesine rağmen yazı seven kadınlar için efil efil kombin önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

İstenmeyen tüyleriniz için en iyi sir ağda önerileri

İstenmeyen tüyleriniz için en iyi sir ağda önerileri

Normal saat takmayı gereksiz bulanlara hem kullanışlı hem şık akıllı saat modelleri

Normal saat takmayı gereksiz bulanlara hem kullanışlı hem şık akıllı saat modelleri

Mutfağında eksik ürünler olduğunu hissedenlere...

Mutfağında eksik ürünler olduğunu hissedenlere...

Tümünü Gör
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.