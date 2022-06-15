Kahvesiz yaşayamam diyen kahve düşkünlerine hayat kurtarıcı ürünler

Birçok insan, güne kahve içmeden başlayamıyor. Aynı şekilde yoğun tempolu günlerde kahve içmek olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Hâl böyle olunca kahve tutkunları da nitelikli kahveler tadabileceği ürünler arıyor. Dilerseniz bakır cezve veya otomatik Türk kahvesi makineleriyle bol köpüklü Türk kahvesinin tadına varabilir ya da filtre ve kapsüllü kahve makineleriyle aromatik kahve çeşitlerini keşfedebilirsiniz. Termos bardaklarla kahvenizin her an sıcak kalmasını sağlarken kahve öğütücülerle tazecik kahve çekirdeklerini kolayca öğütebilirsiniz. Hazırsanız ürünleri inceleyelim!

1. Bol köpüklü lezzet: Arzum OKKA Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi

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Türk kahvesi tiryakilerini pratik ve bol köpüklü bir lezzetle buluşturan Arzum OKKA Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi, şık ve kompakt tasarımıyla her mutfağa kolayca uyum sağlıyor. Ürün, ufak boyutu sayesinde konumlandığı her yerde az yer kapladığı için kullanıcılarını mutlu ediyor. Geniş haznesiyle öne çıkan model, tek seferde 5 fincan Türk kahvesi pişirebiliyor. Ürünün önemli özelliklerinden biri de pişirme algılama sensörü sayesinde taşmaları önleyebilmesi. Böylece güvenli ve rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Kahve piştiği zaman sesli melodisi ve ışığıyla haber verebilen ürün, farklı pişirme modlarına da sahip.

2. Klasik tatlardan vazgeçemeyenlere: Bakır Concept Sedef Kulplu Cezve

Kahve makinelerinden hoşlanmayan ve Türk kahvesini klasik usul cezveyle pişirmeyi sevenlerin Bakır Concept Sedef Kulplu Cezve ürününe mutlaka göz atması gerekiyor. Cezveyi diğer modellerden ayıran en önemli özelliği, el işçiliğiyle %100 bakır malzemelerden üretilmesi. Böylece hem uzun ömürlü bir kullanım sunuyor hem Türk kahvelerine daha saf bir lezzet katıyor. Ürünün bir diğer önemli özelliği de sedef malzemeden elde edilen bir kulba sahip olması. Bu sayede Türk kahvesi pişirirken cezvenin sıcaklığı, tutma kulbuna ulaşmıyor. Ürünün 5 kişilik kahve demlemeye imkân sunması da cabası!

3. Çok amaçlı kullanım: Fakir Aromatic Kahve ve Baharat Öğütücüsü

Kahvenizi her zaman taze çekilmiş kahve çekirdeklerinden pişirmeyi seviyorsanız Fakir Aromatic Kahve ve Baharat Öğütücüsü'nü mutlaka denemelisiniz. Kaliteli malzemeden üretilen ürün, çelik paslanmaz bıçaklarıyla kahve çekirdeklerini çok kısa sürede öğütebiliyor. 60 g kapasitesi sayesinde tek seferde dolu dolu bir öğütüm işlemi gerçekleştirebiliyor. Ayrıca ürünün iç haznesi kolayca çıkarılabildiği için pratik bir şekilde temizlenebiliyor. Böylece ürün, her zaman temiz kalıyor. Alt kısımda kaymaz malzemeler kullanılan model, beklenmeyen mutfak kazalarına da fırsat vermiyor. Kahve çekirdeklerinin yanı sıra çeşitli baharat ve kuru yemişlerin de öğütülmesini sağlayarak çok amaçlı bir kullanım sunuyor.

4. En pratik yardımcınız: Biggcoffee Kahve ve Bitki Çayı İçin French Press

Makinelere ihtiyaç duymadan filtre kahve hazırlamak isteyenlerin yardımına Biggcoffee Kahve ve Bitki Çayı İçin French Press koşuyor. 350 ml hazneye sahip model, malzeme kalitesiyle muadillerine kıyasla fark yaratıyor. Borosilikat cam malzemeden üretilen iç kısmı, yüksek ısıya dayanıklılık göstererek çatlama ve kırılma gibi sorunlar yaşatmıyor. Aynı zamanda mevcut ısıyı uzun süre koruyabiliyor. Dış kısımda plastik koruyu ve tutma sapı bulunduran model, ürünü sıcaklıktan etkilenmeden tutmayı sağlıyor. Başarılı filtresiyle öne çıkan model, saf ve pürüzsüz bir kahve keyfi yaşatıyor. Kahvenin yanı sıra bitki çayları demlemek için de kullanılabiliyor.

5. Her fincanda lezzet: Philips Filtre Kahve Makinesi

"En iyi filtre kahve makinesi hangisi?" diye düşünüyorsanız damlama özellikli Philips Filtre Kahve Makinesi, en çok tercih edilen ürünlerden biri. Modern ve şık tasarımıyla mutfaklara şık bir görünüm kazandıran filtre kahve makinesi, birbirinden başarılı özellikleriyle kahve tutkunlarına lezzetli bir kahve deneyimi yaşatıyor. Damlama teknolojisi sayesinde en iyi lezzeti sunan makinenin iç haznesi de kolayca çıkarılıp yıkanabiliyor. Makinenin cam kısmı, aroma karıştırıcı bir özelliğe sahip. Bu sayede sürahi içerisinde bekleyen kahvenin lezzetini daima koruyor. Tek seferde 15 fincan kahve hazırlayabilen model, otomatik biçimde kapanabildiği için güvenli bir kullanım sağlıyor.

6. Kahveniz soğumasın: Allmug Çelik Termos Kupa

Siyah rengin asaletini, kullandığı her üründe görmek isteyenlerin radarına hızlı bir giriş yapan Allmug Çelik Termos Kupa, sıcacık kahve keyfinin uzun süre devam etmesini sağlıyor. 300 ml kapasitesiyle ideal miktarda kahve keyfi sunan kaliteli model, çift duvarlı yapısı ve paslanmayan çelik malzemesi sayesinde uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor. Başarılı tasarımıyla ısıyı muhafaza etme konusunda üst düzey bir performans sergileyen model, yaklaşık 2 saat boyunca kupa içerisindeki kahvenin sıcacık kalmasını sağlıyor. Ürünün hem elde hem bulaşık makinesinde yıkanabilmesi de kahveyi günde en az üç kere içenler için önemli bir avantaj.

7. Farklı yöntemleri keşfedin: Stanley Klasik Brew Pour Over Paslanmaz Çelik Kahve Demleyici

Klasik yöntemlerin dışına çıkıp farklı bir kahve hazırlama tekniği keşfetmek istiyorsanız Stanley Klasik Brew Pour Over Paslanmaz Çelik Kahve Demleyici tam size göre! Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilen ürün, hem dayanıklılığı hem kalitesiyle farkını ortaya koyuyor. BPA içermediği için sağlıklı bir kullanım sunuyor. Tek seferde 6 fincana kadar kahve hazırlayabiliyor. Kahve demleyicisinin akıllı tasarımı sayesinde filtre kâğıdı gibi ek ürünlere ihtiyaç duyulmuyor. Kolayca temizleme imkânı sunan ürün, hem elde hem bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Ayrıca ürünün küçük boyutu da taşıma kolaylığı sağlıyor.

8. Mutfakların yıldızı: Bialetti Moka Express 3 Cup

Bialetti markası, uzun yıllardır kahve alanında devrim yaratacak ürünler üretiyor. Markanın en başarılı kahve demleme ürünlerinden Bialetti Moka Express 3 Cup ise Espresso ve filtre kahve sevenlere harika lezzetler tattırıyor. Alüminyum ve döküm gibi yüksek kaliteli malzemelerden üretilen ürün, patentli güvenlik valfi sayesinde emniyetli bir kullanım sunuyor. Dahası tat profilinden ödün vermeden uzun yıllar boyunca birbirinden lezzetli kahveler pişirilebiliyor. Akıllı tasarıma sahip ürünün ergonomik kulbu, ısıdan etkilenmiyor ve bu sayede rahatça tutulabiliyor. Kahve hazırlaması son derece kolay olan ürün, temizlik konusunda da pratiklik sağlıyor.

9. Muhteşem bir deneyim: Nespresso Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi

Kahve tutkunlarının vazgeçemediği kahve çeşitlerinden biri de kapsüllü kahveler. Aromatik tatların ve farklı lezzetlerin kahve fincanında buluşmasını sağlayan kapsüllü kahveler, Nespresso Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi sayesinde kolayca hazırlanıyor. Karmaşık olmayan kullanım şekli sayesinde kullanıcıların da beğenisini kazanan ürün, tek dokunuşla ağızda kalıcı tadım notaları bırakan enfes kahvelere imza atıyor. Üstelik kahve makinesi, akıllı kapanma özelliği sayesinde 9 dakika içinde kendiliğinden kapanabiliyor. 30 saniyeden kısa sürede ısınabilen model, enerji tüketimini azaltmak için ısındıktan yaklaşık 2 dakika sonra eko moduna geçiş yapıyor. Böylece ekonomik bir avantaj da sunuyor.

10. Her ortamda kahve keyfi: Haers Sızdırmaz Vakumlu Çift Katmanlı Mug Paslanmaz Çelik Termos

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"En iyi kahve termosu hangisi?" diye merak ediyorsanız harika bir ürün önerisiyle daha karşınızdayız: Haers Sızdırmaz Vakumlu Çift Katmanlı Mug Paslanmaz Çelik Termos! Ürün, kahve aşıklarına bir termostan beklenen en iyi özellikleri sunuyor. Çift katmanlı duvarı, vakumlu kapağı, ısı yalıtımı ve üst düzey malzeme kalitesi gibi özellikler taşıyan termos, içerisindeki kahveyi yaklaşık 7 saat boyunca sıcak tutabiliyor. Bu nedenle ürün, yoğun ve tempolu günlerde kahve hazırlayacak vakti bulamayan kahve tutkunlarının da vazgeçilmez ekipmanları arasında yer alıyor. Ayrıca kahvenin sıçraması veya sızması gibi problemler yaratmayarak güvenli bir kullanım sağlıyor.