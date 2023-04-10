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Kâkül nasıl yazılır, kâkül yazımı nasıl olmalıdır? Kâkül mü kahkül mü, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

24.03.2023 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçlar kadın ve erkeklerin en önemli parçalarından biridir. Yüz şeklini, görüntüyü ve tarzı tamamlayan saçlar farklı şekillerde kesimler ile kullanılabiliyor. Özellikle kadın saç modelleri oldukça fazladır. Bu modellere farklı isimler verilir. Kâkül de bu modellerden biridir. Saçların ön kısmında yer alan kâkül, telaffuzu ve yazımında zorlanılan bir kelimedir. Dilimizi efektif bir şekilde kullanabilmek için sözcüklerin doğru yazımını bilmek ve doğru şekliyle kullanmak önemlidir.

Kâkül nasıl yazılır, kâkül yazımı nasıl olmalıdır? Kâkül mü kahkül mü, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Kâkül saçın ön kısımlarının kısa kesilmesi ile yapılır. Dilimiz kelime bakımından oldukça zengindir. Farsça ve Moğolca kökenli bu sözcüğün yazılışı konusunda sıklıkla yanlışlık yapılıyor. Kahkül olarak da bilinen ve bu şekilde telaffuz edilen sözcüğün doğru yazılışı konusunda tereddütler vardır. Sözcükler yanlış yazıldığında anlamlarında bozulmalar meydana gelir ve cümlede hatalar yapılabilir. Yazıların okunabilirliğini artırmak için ve dilimizi en doğru şekli ile kullanabilmek için doğru yazılışlarını bilmek gerekir. Sözcüklerin doğru yazımları TDK ve sözlüklerden bulunabilir. Peki kâkül nasıl yazılır? Kâkül kelimesinin de doğru yazımı “kâkül” şeklindedir.

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Kâkül nasıl yazılır?

Kâkül, genellikle kadınların saçlarını süslemek için kullanılan bir saç kesimi tarzıdır. Kâkül, öne doğru eğimli bir şekilde kesilmiş saç tellerinden oluşur ve genellikle alın çizgisinin üstüne düşer. Farklı uzunluklarda ve şekillerde kesilebilirler ve bazen yanlarda da kısa kâküller olabilir. Kâküller, yüz şeklini dengelemek, alın çizgisini gizlemek veya vurgulamak ve saç stilini tamamlamak için kullanılabilir. Her yaştan kadının uyguladığı bu saç modelinin telaffuzunda ve yazımında sık sık yanlışlar yapılır. Kâkül yazımı kahkül olarak da karşılaşılabilir. Bu durum kâkül mü kahkül mü ikilemini meydana getirir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ve diğer sözlüklerde kelimenin doğru şekilde yazılışı kâkül olarak belirtilmiştir. Kahkül hatalı bir kullanım şeklidir.

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Kâkül doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Yazım kurallarına uyulması, yazıların okunabilirliğini artırır ve anlamının netleşmesine yardımcı olur. Ayrıca, doğru yazılmış bir metin, okuyucuya yazara karşı saygı duyulduğu ve düzgün bir iletişim kurmak istendiği izlenimini verir. Yanlış yazılmış veya yazım kurallarına uymayan bir metin, okuyucuların güvenini zedeleyebilir ve anlamı karmaşık hale getirebilir. Bu bağlamda tereddütte kalınan kelimelerin doğru yazımları araştırılmalı ve doğru şekli ile kullanılmalıdır. Kâkül TDK kaynaklarında kâkül olarak yazılmıştır. Kahkül ve kakul gibi kullanımlar yazım yanlışına neden olacaktır. Örnek olarak:

  • Bir farklılık yapıp kâkül kestim.
  • Kâkülleri rüzgardan uçuşurken çok güzel görünüyordu.
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Anahtar Kelimeler:
kakül

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