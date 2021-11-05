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Parmaklarınızı yiyeceksiniz! Kalabalık oyun gecelerinin yıldızı olacak atıştırmalık tarifleri

05.11.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyun geceleri eğlenceli ve rekabet dolu. Fakat ikramların hazırlığını ve etrafın nasıl temizleneceğini düşününce bazen oyun gecesinin keyfini çıkaramıyoruz. Ama merak etmeyin, kolayca hazırlanan bu tarifler gecenizin kurtarıcısı olacak. Ayrıca çok dökülüp saçılmadıkları için temizlik derdi de yok. En önemlisi de gerçekten çok lezzetliler! İşte oyun geceleriniz için atıştırmalık tarifleri...

Parmaklarınızı yiyeceksiniz! Kalabalık oyun gecelerinin yıldızı olacak atıştırmalık tarifleri

Oyun gecesinin tadını doyasıya çıkaracağınız lezzetli ve pratik tariflerle az vakitte çok etkileyici bir menü çıkarabilirsiniz. Alışılmadık tariflerle keyifli bir zamanı garantilerken, akşamki eğlenceniz de sabah kabusa dönüşmez. Az kalorili ve sağlıklı seçeneklerle de eğlenceli bir akşam geçirmeniz mümkün. Gelin, hemen tariflere geçelim.

LAVAŞ CİPSİ

MALZEMELER

  • 2 adet lavaş

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 tatlı kaşığı salça

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kajun baharatı

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu (İsterseniz 1 diş sarımsak rendesi de kullanabilirsiniz)

HAZIRLANIŞI

  • Lavaşları üst üste koyup 2 parmak genişliğinde şeritler halinde kesin.

  • Bu şeritleri üçgen olacak şekilde kesin.

  • Diğer malzemeleri bir kaba alıp iyice karıştırın.

  • Ardından lavaşları bu karışıma güzelce bulayın.

  • Fırın tepsisine lavaşları aralıklı şekilde koyun ve 180 derecede 7-8 dakika boyunca iyice kıtır olana kadar pişirin.

TATLI VE TUZLU NOHUTLAR

MALZEMELER

  • Haşlanmış ve kabuğu soyulmuş nohut

BAHARATLI NOHUT İÇİN

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

  • Karabiber

  • Tatlı toz biber

  • Kekik

  • Rendelenmiş kaşar

  • Toz sarımsak

TATLI NOHUT İÇİN

  • 1.5 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

  • 1 paket vanilin

  • 1 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı tarçın

HAZIRLANIŞI

  • Malzemeleri tatlı veya baharatlı nohut tercihinize göre karıştırıp 150 derecede 20 dakika boyunca pişirin.

KURUTULMUŞ DOMATESLİ VE ISPANAKLI LOKMALIK LAVAŞLAR

MALZEMELER

  • 3 kaşık labne

  • 3 kaşık süzme yoğurt

  • 1 diş sarımsak

  • 200 gram ıspanak

  • 6-8 kurutulmuş domates

  • Tuz

  • Karabiber

  • Kuru ya da taze fesleğen

  • 2-3 adet lavaş

HAZIRLANIŞI

  • Ayıklanıp, yıkanmış ıspanakları az yağda biraz kavurun.

  • Sarımsağı ezip labne ve süzme yoğurtla karıştırın.

  • Kurutulmuş domatesleri sıcak suyun içinde 10 dakika kadar bekletin. Ardından suyunu süzüp küçük küpler halinde kesin.

  • Domatesleri ve soğumuş ıspanakları yoğurtlu karışıma katın.

  • Tuz, fesleğen ve karabiberi de ekleyip iyice karıştırın.

  • Lavaşların arasına karışımı bolca sürüp rulo yapın. Ruloyu lokma lokma kesin. Afiyet olsun.
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