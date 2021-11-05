Parmaklarınızı yiyeceksiniz! Kalabalık oyun gecelerinin yıldızı olacak atıştırmalık tarifleri

Oyun gecesinin tadını doyasıya çıkaracağınız lezzetli ve pratik tariflerle az vakitte çok etkileyici bir menü çıkarabilirsiniz. Alışılmadık tariflerle keyifli bir zamanı garantilerken, akşamki eğlenceniz de sabah kabusa dönüşmez. Az kalorili ve sağlıklı seçeneklerle de eğlenceli bir akşam geçirmeniz mümkün. Gelin, hemen tariflere geçelim.

LAVAŞ CİPSİ

MALZEMELER

2 adet lavaş

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı salça

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kajun baharatı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı sarımsak tozu (İsterseniz 1 diş sarımsak rendesi de kullanabilirsiniz)

HAZIRLANIŞI

Lavaşları üst üste koyup 2 parmak genişliğinde şeritler halinde kesin.

Bu şeritleri üçgen olacak şekilde kesin.

Diğer malzemeleri bir kaba alıp iyice karıştırın.

Ardından lavaşları bu karışıma güzelce bulayın.

Fırın tepsisine lavaşları aralıklı şekilde koyun ve 180 derecede 7-8 dakika boyunca iyice kıtır olana kadar pişirin.

TATLI VE TUZLU NOHUTLAR

MALZEMELER

Haşlanmış ve kabuğu soyulmuş nohut

BAHARATLI NOHUT İÇİN

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Tatlı toz biber

Kekik

Rendelenmiş kaşar

Toz sarımsak

TATLI NOHUT İÇİN

1.5 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 paket vanilin

1 tutam tuz

1 çay kaşığı tarçın

HAZIRLANIŞI

Malzemeleri tatlı veya baharatlı nohut tercihinize göre karıştırıp 150 derecede 20 dakika boyunca pişirin.

KURUTULMUŞ DOMATESLİ VE ISPANAKLI LOKMALIK LAVAŞLAR

MALZEMELER

3 kaşık labne

3 kaşık süzme yoğurt

1 diş sarımsak

200 gram ıspanak

6-8 kurutulmuş domates

Tuz

Karabiber

Kuru ya da taze fesleğen

2-3 adet lavaş

HAZIRLANIŞI