Parmaklarınızı yiyeceksiniz! Kalabalık oyun gecelerinin yıldızı olacak atıştırmalık tarifleri

Oyun gecesinin tadını doyasıya çıkaracağınız lezzetli ve pratik tariflerle az vakitte çok etkileyici bir menü çıkarabilirsiniz. Alışılmadık tariflerle keyifli bir zamanı garantilerken, akşamki eğlenceniz de sabah kabusa dönüşmez. Az kalorili ve sağlıklı seçeneklerle de eğlenceli bir akşam geçirmeniz mümkün. Gelin, hemen tariflere geçelim.
MALZEMELER
2 adet lavaş
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı salça
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kajun baharatı
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
HAZIRLANIŞI
Lavaşları üst üste koyup 2 parmak genişliğinde şeritler halinde kesin.
Bu şeritleri üçgen olacak şekilde kesin.
Diğer malzemeleri bir kaba alıp iyice karıştırın.
Ardından lavaşları bu karışıma güzelce bulayın.
MALZEMELER
BAHARATLI NOHUT İÇİN
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Tatlı toz biber
Kekik
Rendelenmiş kaşar
TATLI NOHUT İÇİN
1.5 yemek kaşığı bal
1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
1 paket vanilin
1 tutam tuz
HAZIRLANIŞI
MALZEMELER
3 kaşık labne
3 kaşık süzme yoğurt
1 diş sarımsak
200 gram ıspanak
6-8 kurutulmuş domates
Tuz
Karabiber
Kuru ya da taze fesleğen
HAZIRLANIŞI
Ayıklanıp, yıkanmış ıspanakları az yağda biraz kavurun.
Sarımsağı ezip labne ve süzme yoğurtla karıştırın.
Kurutulmuş domatesleri sıcak suyun içinde 10 dakika kadar bekletin. Ardından suyunu süzüp küçük küpler halinde kesin.
Domatesleri ve soğumuş ıspanakları yoğurtlu karışıma katın.
Tuz, fesleğen ve karabiberi de ekleyip iyice karıştırın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum