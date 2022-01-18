Kalan tavuk etlerini değerlendirebileceğiniz birbirinden lezzetli 3 farklı çorba tarifi

Taze tavuk etiyle yapılan çorbalar, lezzetinin yanı sıra faydalı olmasıyla da kış aylarının vazgeçilmez tariflerinin başında geliyor. Siz de evinizde önceki öğünden kalan tavuk parçalarını hiç bekletmeden taze taze kullanarak nefis çorbalar hazırlayabilirsiniz. Size yardımcı olmak için kalan tavuk etlerini değerlendirebileceğiniz 3 farklı çorba tarifini sizlerle paylaşıyoruz...

KREMALI TAVUK ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

Haşlanmış ya da fırınlanmış tavuk parçaları

Tavuk suyu veya sebze suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı un

200 ml krema

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Üzeri için dereotu veya maydanoz

HAZIRLANIŞI

Tavuk suyu veya sebze suyunu tencerenin içerisine koyun ve kaynamaya bırakın.

Kalan tavuk etlerini kemiklerinden sıyırıp küçük parçalara ayırın.

Tavada tereyağını köpürtün. İçerisine un koyarak renk alana kadar kavurun.

Kaynayan tavuk suyundan bir kepçe alarak kavurduğunuz una yavaşça ekleyin. Topaklanmaması için karıştırın.

Baharatları, kremayı ve tavuk etlerini ekleyerek 15 dakika kısık ateşte pişirin.

Çorba kıvam alınca servis kaselerine paylaştırın. Üzerine maydanoz veya dereotu koyarak servis edin.

TAVUK PAÇA ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

Haşlanmış ya da fırınlanmış tavuk etleri

Tavuk suyu

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı pirinç

4 diş sarımsak

Yarım limonun suyu

1 çorba kaşığı sirke

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz ve kırmızı toz biber

HAZIRLANIŞI

Tavuk suyunu çorba tenceresine koyup kaynatın.

Tavuk etlerini ditin.

Salçayı ve sıvı yağı karıştırarak üzerine ilave edin.

Sarımsakları incecik kıyın ve pirinçle birlikte çorbanın içerisine ekleyin.

Tavuk etlerini ve baharatları da ekleyerek karıştırın.

İyice kaynayıp özleşen çorbanın altını söndürün.

Limon ve sirke ile servis edebilirsiniz.

ŞEHRİYELİ TAVUK ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

4 bardak tavuk suyu

Kalan tavuk etleri

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 kahve fincanı tel şehriye

Karabiber

Tuz

HAZIRLANIŞI

Tavuk etlerini küçük parçalara ayırın.

Tencereye tereyağı ve sıvı yağ koyarak eritin.

Unu ilave ederek iyice kavurun.

Tavuk suyunu ve etlerini tencereye ekleyin.

Tavuk suyu kaynayınca şehriyeleri ekleyerek 10 dakika kaynatın.

Tuzunu koyup karıştırın ve altını kapatın.

Afiyet olsun!



