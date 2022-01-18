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Kalan tavuk etlerini değerlendirebileceğiniz birbirinden lezzetli 3 farklı çorba tarifi

18.01.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğu kişi mutfakta kalan malzemeleri başka tariflerde kullanarak hem değerlendirmek hem lezzetli bir yemek hazırlamak istiyor. Siz de kalan malzemeleri değişik bir tarif eşliğinde kullanarak ortaya lezzetiyle şaşırtan yemekler çıkarabilirsiniz. Mesela kalan tavuk etlerini sağlıklı ve lezzetli bir çorba hazırlarken kullanabilirsiniz.

Kalan tavuk etlerini değerlendirebileceğiniz birbirinden lezzetli 3 farklı çorba tarifi

Taze tavuk etiyle yapılan çorbalar, lezzetinin yanı sıra faydalı olmasıyla da kış aylarının vazgeçilmez tariflerinin başında geliyor. Siz de evinizde önceki öğünden kalan tavuk parçalarını hiç bekletmeden taze taze kullanarak nefis çorbalar hazırlayabilirsiniz. Size yardımcı olmak için kalan tavuk etlerini değerlendirebileceğiniz 3 farklı çorba tarifini sizlerle paylaşıyoruz...

KREMALI TAVUK ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

  • Haşlanmış ya da fırınlanmış tavuk parçaları

  • Tavuk suyu veya sebze suyu

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı un

  • 200 ml krema

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • Üzeri için dereotu veya maydanoz

HAZIRLANIŞI

  • Tavuk suyu veya sebze suyunu tencerenin içerisine koyun ve kaynamaya bırakın.

  • Kalan tavuk etlerini kemiklerinden sıyırıp küçük parçalara ayırın.

  • Tavada tereyağını köpürtün. İçerisine un koyarak renk alana kadar kavurun.

  • Kaynayan tavuk suyundan bir kepçe alarak kavurduğunuz una yavaşça ekleyin. Topaklanmaması için karıştırın.

  • Baharatları, kremayı ve tavuk etlerini ekleyerek 15 dakika kısık ateşte pişirin.

  • Çorba kıvam alınca servis kaselerine paylaştırın. Üzerine maydanoz veya dereotu koyarak servis edin.

TAVUK PAÇA ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

  • Haşlanmış ya da fırınlanmış tavuk etleri

  • Tavuk suyu

  • 1 yemek kaşığı biber salçası

  • Yarım çay bardağı pirinç

  • 4 diş sarımsak

  • Yarım limonun suyu

  • 1 çorba kaşığı sirke

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz ve kırmızı toz biber

HAZIRLANIŞI

  • Tavuk suyunu çorba tenceresine koyup kaynatın.

  • Tavuk etlerini ditin.

  • Salçayı ve sıvı yağı karıştırarak üzerine ilave edin.

  • Sarımsakları incecik kıyın ve pirinçle birlikte çorbanın içerisine ekleyin.

  • Tavuk etlerini ve baharatları da ekleyerek karıştırın.

  • İyice kaynayıp özleşen çorbanın altını söndürün.

  • Limon ve sirke ile servis edebilirsiniz.

ŞEHRİYELİ TAVUK ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 bardak tavuk suyu

  • Kalan tavuk etleri

  • 1 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1,5 kahve fincanı tel şehriye

  • Karabiber

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Tavuk etlerini küçük parçalara ayırın.

  • Tencereye tereyağı ve sıvı yağ koyarak eritin.

  • Unu ilave ederek iyice kavurun.

  • Tavuk suyunu ve etlerini tencereye ekleyin.

  • Tavuk suyu kaynayınca şehriyeleri ekleyerek 10 dakika kaynatın.

  • Tuzunu koyup karıştırın ve altını kapatın.

  • Afiyet olsun!


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