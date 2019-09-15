Kalben'den İbrahim Tatlıses kararı! 'Bir kadını silahla vuran bir adamın...'

Kalben, yıllar önce İbrahim Tatlıses’e ait olan ‘Haydi Söyle’nin cover’ı ile kitleler tarafından tanınmıştı. Toplumsal konulara olan duyarlılığı ile tanınan Kalben, uzun süredir sosyal medyada “Neden İbrahim Tatlıses’in şarkısını söylüyor?” şeklinde sorgulanıyordu.

Son olarak Kalben 2. Sayfa'nın haberine göre kendisinden bu parça istenince “Müsaade ederseniz kadını silahla vuran bir adamın şarkısından önce kendi şarkımı söylemek istiyorum” dedi.

Kalben daha sonra da Instagram hesabından bir açıklama yayınladı ve bundan böyle Tatlıses’in şarkısını konserinde söylemeyeceğini duyurdu.

O açıklama şöyleydi:

“Bir oğlanı tavlamak için arkadaş arasında birkaç kere söyledim bu şarkıyı. Sözlerini yanlış biliyordum uzunca zaman. 'Ben' üzerinden söylemek daha doğru geliyordu gönlüme sorumluluk yüklemek yerine. Oğlan gitti, arkadaşlar kaldılar. Müzik yoluna uzandığım ilk konserlerimden birine geldiler ve ‘haydi, söyleeee' diye tempo tuttular. Mitanni'deydik. Hatta Ferdi Tayfur'dan Çeşme'yi de istediler de ben çalmamıştım. Gülüşmüştük. Konser kaydını birileri ‘internete koydu'; sonra birileri ilk albümüm sadece benim söz ve müziğimden ibaret olsun isterken stratejik ve toplumsal olarak onca tuhaflığımın (çorap, taşikardi, mitoz mayoz ve nicesi) arasına bir ‘uzlaşma' şarkısı olarak Haydi Söyle'yi ekledi. Ben de girdim, saygın bir ustamın ödünç gitarıyla çaldım, söyledim. Birkaç ‘take' (kayıt) ve hoop, tamam. Ne de olsa söyleyebiliyorum şarkıyı, dert değil. Prodüksiyonlar istemem, aman. Kalsın klarnet, keman. En azından sadeliği koruyalım da şaklaban olmayayım.