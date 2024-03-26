MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kalben'den yeni çılgın dans! Enerjisiyle hayran bıraktı

Kalben'den yeni çılgın dans! Enerjisiyle hayran bıraktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.03.2024 11:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadece, Haydi Söyle, Yara gibi şarkılarla büyük beğeni toplayan Kalben sahnede adeta devleşiyor. Enerjisiyle ve renkli kostümleriyle dikkat çeken Kalben'in sahne dansı yine sosyal medyada gündem oldu.

Kalben'den yeni çılgın dans! Enerjisiyle hayran bıraktı

Konserlerinde yaptığı ilginç danslarla sosyal medyada zaman zaman gündeme gelen şarkıcı Kalben daha önce bu konuda "Ben Türkiye'de manyaklığın bu kadar ucuz olmasına bayılıyorum" demişti.

Kalben devamında ise "Türkiye’de 6 yaşında çocuk evlendirilince manyak olmuyorsun memelerini sallayınca manyak oluyorsun" diyerek konuya noktayı koymuştu.

Popbizde'nin haberine göre; renki tarzı, şahane şarkı sözleri ve sahne performansıyla beğeni toplayan Kalben yine sahnede kendinden geçti.

Zıplayarak şarkılar söyleyen Kalben'e "Enerjini hayranız" yorumları geldi.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Servet değerinde bayram tarifesi! 'Yok artık'Servet değerinde bayram tarifesi! 'Yok artık'
Soyadını değiştirdi! Çeyiz paylaşımı olay olduSoyadını değiştirdi! Çeyiz paylaşımı olay oldu
Jet ski kazasının zararı ağızları açık bıraktı! Kazancı gündemdeJet ski kazasının zararı ağızları açık bıraktı! Kazancı gündemde
Anahtar Kelimeler:
Kalben sosyal medya yaşında
En Çok Okunan Haberler
İşte Karabük gerçekleri!

İşte Karabük gerçekleri!

O büyükşehirde seçim şimdiden bitti: Yüzde 71

O büyükşehirde seçim şimdiden bitti: Yüzde 71

AK Partili Yücel Yılmaz sözleri tepki çekti! 'İş adamlarına sesleniyorum' dedi o güne kadar mühlet verdi: Bize destek sözü vermeyenlerle hesaplaşacağız

AK Partili Yücel Yılmaz sözleri tepki çekti! 'İş adamlarına sesleniyorum' dedi o güne kadar mühlet verdi: Bize destek sözü vermeyenlerle hesaplaşacağız

Jet ski kazasının zararı ağızları açık bıraktı! Kazancı gündemde

Jet ski kazasının zararı ağızları açık bıraktı! Kazancı gündemde

ABD'de köprü faciası! Bölgeden ilk görüntüler geldi

ABD'de köprü faciası! Bölgeden ilk görüntüler geldi

Gelen soru karşısında kendini tutamadı! "Beni bağışlayın ama..."

Gelen soru karşısında kendini tutamadı! "Beni bağışlayın ama..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.