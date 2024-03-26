Kalben'den yeni çılgın dans! Enerjisiyle hayran bıraktı

Konserlerinde yaptığı ilginç danslarla sosyal medyada zaman zaman gündeme gelen şarkıcı Kalben daha önce bu konuda "Ben Türkiye'de manyaklığın bu kadar ucuz olmasına bayılıyorum" demişti.

Kalben devamında ise "Türkiye’de 6 yaşında çocuk evlendirilince manyak olmuyorsun memelerini sallayınca manyak oluyorsun" diyerek konuya noktayı koymuştu.

Popbizde'nin haberine göre; renki tarzı, şahane şarkı sözleri ve sahne performansıyla beğeni toplayan Kalben yine sahnede kendinden geçti.

Zıplayarak şarkılar söyleyen Kalben'e "Enerjini hayranız" yorumları geldi.







