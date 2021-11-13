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Kalben kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kalben'in gerçek ismi nedir?

13.11.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılarıyla dinlenme rekorları kıran başarılı sanatçı Kalben, Kanal D'nin iddialı programı Şarkılar Bizi Söyler programının 13 Kasım konukları arasında yer alıyor. Kalben'in hayatına dair detaylar, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Kalben kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kalben'in gerçek ismi nedir?

Kalp Hanım, Yara, Ben Her Zaman Sana Aşıktım gibi şarkılarla gönüllere taht kuran ünlü şarkıcı Kalben, 13 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı ile seyircinin karşısına çıkacak. Hatay doğumlu şarkıcı, müzikle 8 yaşında ilgilenmeye başladı.

KALBEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

17 Ocak 1986 tarihinde İskenderun'da dünyaya gelen ünlü şarkıcı Kalben, henüz 8 yaşındayken annesinin aldığı klavye ile müzik hayatına başladı. Tam adı Kalben Sağdıç olan sanatçı, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne burslu olarak girdi. 2008 yılında aynı okulda Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yaptı. Bir süre Universal Pictures'da marka müdürü olarak çalışan Kalben; senaryo yazarlığı, çevirmenlik, editörlük, reklam yazarlığı gibi pek çok alanda görev aldı.

Kalben kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kalben'in gerçek ismi nedir?

2014 yılında Sofar Sounds'ın desteğiyle konser veren Kalben, Sadece şarkısıyla dikkatleri üzerine topladı. Yalnızca müzik değil, oyunculuk deneyimi de bulunan Kalben; Aşk Kaç Beden Giyer?, Menajerimi Ara ve Jet Sosyete gibi dizilerde rol aldı. 2016'da piyasaya sürülen Kalben isimli albümüyle büyük beğeni topladı.

Kalben kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kalben'in gerçek ismi nedir?

STÜDYO ALBÜMLERİ

Kalben (2016)
Sonsuza Kadar (2017)
Kalp Hanım (2020)
Eski Yeniler (2021)

SINGLE'LARI

Geri Dönme (Cem Adrian ile birlikte) (2018)
Yaşamak Var Ya (2018)
Kuşlar (2018)
Günaydın (2019)
Perişahı'nın Kızı (2020)
Kahveyi Kavururlar (2020)
Yüksek Yüksek Tepeler (2021)
Robot Kozmonot (ft. Teoman) (2021)
Şanssız Mücadeleci (2021)
Ne Güzel Yerlerin Var (2021)
Robot Kozmonot (Karakter Remix) (2021)
Bilmiyor İçim (2021)

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Kalben
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