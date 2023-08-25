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Uzun ömürlü ve kullanışlı bir sırt çantası isteyenlere Adidas marka en iyi sırt çantaları

24.08.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor giyim denilince ilk akla gelen markalardan biri olan Adidas, birbirinden şık ve göz alıcı sırt çantası modelleriyle oldukça seviliyor. Siz de kaliteli ve dayanıklı bir sırt çantası arıyorsanız Adidas'ın sırt çantalarını tercih edebilirsiniz. Kısa süreliğine %65'e varan indirimlerle satışta olan en sevilen Adidas sırt çantalarını sizin için seçtik.

Uzun ömürlü ve kullanışlı bir sırt çantası isteyenlere Adidas marka en iyi sırt çantaları

Bilgisayar, telefon, cüzdan derken tüm eşyalarımızı elimizde taşımamız mümkün değil. Hâl böyle olunca da eşyalarımızı daha rahat taşımamızı sağlayacak sırt çantalarına ihtiyacımız oluyor. Eğer siz de uzun ömürlü, işlevsel ve şık bir sırt çantası arıyorsanız Adidas'ın birbirinden kullanışlı sırt çantası modelleriyle tanışmalısınız. Şu an indirimde olan modelleri sizin için listeledik. İşte detaylar!

1. Şık tasarımıyla kombinlerinizin tamamlayıcısı: Adidas Axfarm Backpack Kadın Sırt Çantası

Uzun ömürlü ve kullanışlı bir sırt çantası isteyenlere adidas marka en iyi sırt çantaları

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Rengarenk desenleriyle kalbinizi çalacak adidas Axfarm Backpack Kadın Sırt Çantası ile tanışın! 19L geniş iç hacmiyle eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabileceğiniz ürün belirli oranda geri dönüştürülmüş malzeme kullanılarak üretiliyor. Bir ana bölme ve ön cebe sahip olan çanta fermuar kapama olması sebebiyle oldukça kullanışlı. Şık tasarımı ve işlevsel yapısıyla dikkatleri üzerine çeken ürünü detaylıca incelemenizi tavsiye ederiz.

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2. Günlük kullanıma uygun: adidas W Versatile Bpk Kadın Sırt Çantası

Uzun ömürlü ve kullanışlı bir sırt çantası isteyenlere adidas marka en iyi sırt çantaları

Adidas W Versatile Bpk Kadın Sırt Çantası ile kısa süreli seyahatlerinizde eşyalarınızı rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Dolgulu omuz askıları sayesinde taşıma kolaylığı sağlayan ürünün ana iç bölmesinde ayırıcı bir bölme daha bulunuyor. Böylece bilgisayarınızı ve diğer eşyalarınızı düzenli bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Her iki yanında file cepleri bulunan ürünü günlük olarak kullanabilirsiniz.

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3. Kaliteli ve dayanıklı: Adidas Tiro L Backpack Sırt Çantası

Uzun ömürlü ve kullanışlı bir sırt çantası isteyenlere adidas marka en iyi sırt çantaları

Kitaptan cüzdana kadar tüm eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabileceğiniz Adidas Tiro L Backpack Sırt Çantası 26,5 Litrelik geniş iç hacmiyle yeterli bir alan sunuyor. Kaliteli ve dayanıklı kumaşıyla her mevsim gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz ürünün ayarlanabilir omuz askıları bulunuyor. Siyah zemin üzerinde yer alan beyaz şerit detayı ile hareket kazanan sırt çantasını günlük kıyafetlerinizle kombinleyerek kullanabilirsiniz.

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4. Şıklığına hayran kalacağınız: Adidas Prcsn Bos Bp Unisex Yetişkin Sırt Çantası

Uzun ömürlü ve kullanışlı bir sırt çantası isteyenlere adidas marka en iyi sırt çantaları

Canlı rengiyle sizi cezbedecek adidas Prcsn Bos Bp Unisex Yetişkin Sırt Çantası şık görünümüyle de kullanıcılarını memnun ediyor. Eşyalarınızı karışmadan yerleştirebilmeniz için ana bölme dışında fermuarlı ön cepler, iki adet file yan cep ve mini gizli bölmesi bulunuyor. Ayarlanabilir omuz askıları ve file sırt bölmesi sayesinde sırt ağrıları yaşamadan rahatça eşyalarınızı taşıyabilirsiniz.

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5. Çevre dostu bir ürün: Adidas Unisex Sırt Çantası

Uzun ömürlü ve kullanışlı bir sırt çantası isteyenlere adidas marka en iyi sırt çantaları

Canlı renklerden hoşlanıyor ve renkli giyinmeyi seviyorsanız Adidas Unisex Sırt Çantası ile kombinlerinizi tamamlayabilirsiniz. Üstelik geri dönüştürülen malzeme ile üretilen sırt çantasının mükemmel kalitesi sayesinde uzun yıllar kullanabilmeniz de mümkün! 27,5 L iç hacmi ile ihtiyacınız olan tüm eşyaları sığdırabileceğiniz ürünün omzunuzu acıtmayacak şekilde tasarlanan dolgulu askıları da mevcut. Öyleyse detaylıca incelemeye ne dersiniz?

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6. Kullanışlı yapısıyla: Adidas W Versatile Bpk Kadın Sırt Çantası

Uzun ömürlü ve kullanışlı bir sırt çantası isteyenlere adidas marka en iyi sırt çantaları

Modern görünümünün yanında işlevselliği ve geniş iç hacmi ile de dikkat çeken Adidas W Versatile Bpk Kadın Sırt Çantası muhteşem kalitesiyle uzun ömürlü modellerden bir tanesi. Geri dönüştürülmüş polyester bezayağı dokuma kumaş kullanılarak üretilen sırt çantasının ana bölmesine bilgisayarınızı yerleştirebilir; küçük bölmesine kimlik, anahtar, kart gibi her an ihtiyaç duyabileceğiniz eşyalarınızı koyabilirsiniz.

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7. Seyahatlerinizde size eşlik edecek: adidas CXPLR BP 4 Sırt Çantası

Uzun ömürlü ve kullanışlı bir sırt çantası isteyenlere adidas marka en iyi sırt çantaları

Lacivert ve siyahın muhteşem uyumunu yansıtan, kamp veya seyahatlerde ihtiyacınız olan tüm eşyaları yerleştirmenize yardımcı olacak Adidas CXPLR BP 4 Sırt Çantası spor ve şık tasarımıyla büyülüyor. Bir ana bölmesi ve fermuarlı ön cebi bulunan ürün kaliteli yapısı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Yumuşak omuz askılarının yanı sıra taşıma kulpu ile elde de taşıyabileceğiniz ürüne bayılacaksınız!

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8. İşlevsel tasarımıyla: Adidas Unisex Yetişkin Sırt Çantası

Uzun ömürlü ve kullanışlı bir sırt çantası isteyenlere adidas marka en iyi sırt çantaları

Görenlerin beğenisini üzerinde toplayan Adidas Unisex Yetişkin Sırt Çantası sadelik ve sportif kombinlerden yana olanların tercihi olmaya aday! Tüm kombinlerinize rahatlıkla uyacak modelin fermuarlı ve geniş ana bölmesi, ön cebi ve yan bölmeleri bulunuyor. Belirli oranda geri dönüştürülmüş malzeme kullanılarak çevre dostu olduğunu kanıtlayan ürünün rahat ayarlanabilir askılarıyla eşyalarınızı yorulmadan taşıyabilirsiniz.

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9. Spor kombinlerinize eşlik edecek: adidas Genç Unisex Sırt Çantası

Uzun ömürlü ve kullanışlı bir sırt çantası isteyenlere adidas marka en iyi sırt çantaları

Sık sık seyahatlere çıkıyorsanız Adidas Genç Unisex Sırt Çantası ile seyahatlerde ihtiyacınız olan tüm eşyaları rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz. Sade ve şık tasarımına hayran olacağınız ürünün iki adet büyük fermuarlı bölmesi ve iki yan file cepleri bulunuyor. Spora, okula, kampa giderken de kullanabileceğiniz sırt çantası ile kombinlerinize renk katabilir ve stilinizi yansıtabilirsiniz.

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10. Geniş iç hacme sahip: Adidas Unisex-Yetişkin TIRO BP Spor Sırt Çantası

Uzun ömürlü ve kullanışlı bir sırt çantası isteyenlere adidas marka en iyi sırt çantaları

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Kısa süreli seyahatlerde en büyük kurtarıcınız olacak Adidas Unisex-Yetişkin TIRO BP Spor Sırt Çantası eşyalarınızı rahatça taşımanıza yardımcı olacak! Oldukça dayanıklı kumaşlarla üretilen çantanın bilgisayarınızı taşıyabileceğiniz büyük ana bölmesi, fermuarlı bölmesi ve fermuarlı file ön cebi mevcut. Ürünün yan kısımlarında bulunan sıkıştırma bantlarını da su, kapüşonlu hırka gibi eşyalarınızı taşımak için kullanabileceğinizi de belirtelim.

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