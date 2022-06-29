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''Kalbi atan bir seks oyuncağından başka bir şey değildim'' Epstein-Maxwell kurbanı Sarah Ransome nasıl iki kez intihara giriştiğini anlattı

29.06.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jeffery Epstein'ın kurbanlarından biri olan Sarah Ransome, Ghislaine Maxwell'in 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı mahkemede yıllar boyu yaşadığı kabusu anlattı. Cinsel istismara, aşağılanmaya, taciz ve tecavüze maruz kalan genç kadın, nasıl kurtulmaya çalıştığını ve defalarca intihara teşebbüs ettiğini anlattı.

''Kalbi atan bir seks oyuncağından başka bir şey değildim'' Epstein-Maxwell kurbanı Sarah Ransome nasıl iki kez intihara giriştiğini anlattı

37 yaşındaki Sarah Ransome, Fashion Institute of Technology'ye katılma umuduyla New York'a geldiğinde sadece 22 yaşında olduğunu söyledi. Bir kulüpte Epstein-Maxwell'in işe alım görevlisi Natalya Malyshev tarafından hedef alındığını ve hayalindeki okula gitmesi için ona maddi destek sağlayacağına söz veren milyarderle buluşmasını ayarladığını anlattı. Ransome'ın hikayesi böyle başladı.

İKİ KEZ İNTİHARA GİRİŞTİ

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Tanışmalarının ardından korkunç aşağılanmalara, cinsel istismara, tecavüz ve tehditlere maruz kalan Ransome, Jeffery Epstein ve Ghislaine Maxwell tarafından 2008'de ve 2018'de taciz edildiğini ve nasıl iki kez kendini öldürmeye çalıştığını anlattı. Ransome, davaların yaşadığı travmanın yeniden su yüzüne çıkmasına neden olduğunu söyledi.

SONUNDA BAŞARDI

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Tacizden kaçmak için ABD Virgin Adaları'ndaki bir uçurumdan köpekbalıklarının istila ettiği sulara atlamaya çalıştığını anlatan genç kadın, Maxwell'in bunu yapamadan onu yakaladığını ve ardından Epstein tarafından tecavüze uğrayacağı bir odaya ittiğini söyledi. Ransome 2007'de İngiltere'ye kaçmayı başardı.

''17 YILDIR CEHENNEMDEYDİM''

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Buna rağmen yıllar boyunca kendine gelemdiğini, kendi ait bir hayat ve bir aile kuramadığını anlatan genç kadın aldığı tehditler sebebiyle hep bir gün kendisine ve sevdiklerine zarar gelmesinden korktuğunu söyledi. Salı günü Maxwell'in ceza duruşması öncesinde mahkemeyi beklerken görüntülenen Ransome ''Ghislaine hapiste ölmeli. Son 17 yıldır cehennemdeydim ve geri döndüm'' dedi.

20 YIL HAPSİ İSTENDİ

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Maxwell, Salı günü bir yargıcın hizmet edebileceği maksimum süreyi önemli ölçüde azaltmasının ardından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Epstein'ın kurbanlarından özür dileyen Maxwell, Epstein'in onu da aldattığını iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
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