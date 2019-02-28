Mynet Trend

Kalbi ikiye bölündü, hayata tutundu!

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
SAĞLIK  | 28.02.2019 11:17 | Son Güncelleme

Adana'da kalbinden vücuduna ve akciğerine iki damar gitmesi gerekirken sadece tek damarla dünyaya gelen Suriyeli 6 aylık Abdullah El Nune, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde kalbi ikiye bölünerek biri vücuda biri de akciğere olmak üzere iki damar yapıldı. Operasyonu yapan Prof. Dr. Poyrazoğlu, solunumunda sıkıntı yaşayan Abdullah bebeğin hayata tutunduğunu söyledi.

Kalbi ikiye bölündü, hayata tutundu!

Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Nune ailesi, 6 ay önce dünyaya gelen bebekleri Abdullah’ın nefes almakta problem yaşadığını ve buna bağlı sağlık sorunlarını fark etti. Bunun üzerine minik Abdullah’ı Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Çocuk Damar Cerrahisine getiren aile, burada çocuklarının kalpten vücuda tek damar gittiğini öğrendi.

Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu tarafından ameliyat edilen minik Abdullah’ın kalbi ikiye bölündü ve kalpten çıkan bir damar akciğere diğer bir damar ise vücuda verildi.

Bu yöntemle hayatta kalmayı başaran Abdullah El Nune, tetkik sonuçları normale dönünce taburcu oldu.

2

Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, minik Abdullah’a yaptıkları işlemin son derece zorlu bir operasyon olduğunu, kalpten çıkan tek damarla hayatta kalmasının çok büyük sıkıntı olduğunu ifade etti. Poyrazoğlu, operasyon ile kalbi ikiye bölerek akciğerlere giden yeni bir damar oluşturduklarını, kalbin sol tarafındaki damarın vücuda sağ tarafındaki damarın ise akciğerlere gidecek şekilde damar sistemini yenilediklerini dile getirdi.

1

MİNİK SERKAN'A DA AYNI YÖNTEM UYGULANDI

Daha önce de yine Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu tarafından aynı yöntemle henüz 10 günlükken ameliyat edilen Serkan Gençler de hayata tutunmuştu.

(DHA)

PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
Çocuğunuz televizyonu yakından ve yüksek sesle izliyorsa...Çocuğunuz televizyonu yakından ve yüksek sesle izliyorsa...
Bebeğiniz düştüyse bu 10 belirtiye dikkat!Bebeğiniz düştüyse bu 10 belirtiye dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Kalp Abdullah El Nune damar

En Çok Okunan Trend Haberler

İhtiyaç sahiplerine elektrik tüketim desteği

İhtiyaç sahiplerine elektrik tüketim desteği

Özel hastaneye 3 milyon liralık tazminat şoku!

Özel hastaneye 3 milyon liralık tazminat şoku!

Korkunç cinayet! Eşi gözaltına alındı: Eve gelen 2 adam...

Korkunç cinayet! Eşi gözaltına alındı: Eve gelen 2 adam...

Antalya'da liseli dehşeti! İşkence 6 dakika 53 saniye sürdü

Antalya'da liseli dehşeti! İşkence 6 dakika 53 saniye sürdü

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Yana düşen başını eliyle tutarak yaşıyor

Yana düşen başını eliyle tutarak yaşıyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Dünyada 700 kişide görülüyor! Çocukları için çare arıyorlar

Dünyada 700 kişide görülüyor! Çocukları için çare arıyorlar

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuklarda işitme kaybı nedenleri nelerdir? Çocukta işitme kaybı nasıl anlaşılır?

Çocuğunuz televizyonu yakından ve yüksek sesle izliyorsa...

Bebeğiniz düştüyse bu 10 belirtiye dikkat!

Bebeğiniz düştüyse bu 10 belirtiye dikkat!

Spor yaparken nelere dikkat edilmelidir? Spor yaparken yaralanmamak için 8 önemli kural!

Bu önerileri okumadan spora başlamayın!

Burun tıkanıklığının nedenleri nelerdir? Burun tıkanıklığının zararları nelerdir?

Burun tıkanıklığı deyip geçmeyin!

Kalbi durdurmadan bypass ameliyatı nasıl yapılır?

Kalbi durdurmadan bypass ameliyatı nasıl yapılır?

Pasif içicilik nedir? Pasif içicilik bağımlılığı tetikler mi?

Sadece 30 dakika yetiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.