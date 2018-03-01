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Kalbimdeki Deniz'in final tarihi belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 01.03.2018 22:58 | Son Güncelleme

FOX TV ekranlarının uzun soluklu dizilerinden 'Kalbimdeki Deniz' ekran yolculuğunun sonuna geldi.

Kalbimdeki Deniz'in final tarihi belli oldu

FOX TV ekranlarında Zehra dizisinin yayın hayatına başlamasıyla birlikte pazartesi gününe alınan Kalbimdeki Deniz, Söz ve Çukur dizilerinin karşısında tutunamadı.

Konuyla ilgili Milliyet'teki köşesinde bir yazı kaleme alan Ali Eyüboğlu, "Yeni gününde Total'de 3.21, AB'de 2.56 reyting alınca 'final' göründü. Pastel Film'in yapımı, 12 Mart akşamı yayınlanacak 60'ncı bölümle ekrana veda edecek" ifadelerine yer verdi.

İşte Eyüboğlu'nun yazısındaki ilgili kısım;

Bir sevilen dizi daha ekrana veda ediyor. Kutsi ve Özge Özberk'in başrollerini paylaştığı 'Kalbimdeki Deniz', cumartesi akşamları FOX'ta yayınlanıyor ve kanala iyi reyting getiriyordu. Bu sezon reytingi eskisi gibi olmayan diziyi kanal, pazartesi akşamına kaydırıp, yerine, 'Adı Zehra'yı koydu.

Show TV'nin 'Çukur', Star TV'nin 'Söz'le reyting pastasının büyük dilimlerini kaptığı pazartesi akşamında şayet 'Kalbimdeki Deniz', cumartesi akşamındaki performansını gösterse, ömrü uzayacaktı. Ancak dizi yeni gününde Total'de 3.21, AB'de 2.56 reyting alınca 'final' göründü. Pastel Film'in yapımı, 12 Mart akşamı yayınlanacak 60'ncı bölümle ekrana veda edecek.

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