Kalbimin Sultan 4. yeni bölüm fragmanı: Anna itiraf ediyor! (Kalbimin Sultanı son bölüm izle)

Sultan Mahmud, Anna’yı Saray’dan kovmuştur. Hoşyar Sultan tesirinde Saliha Sultan, yaptıklarını bir sır olarak saklamaya gayret etse de, Sultan Mahmud’un gerçekleri öğrenmesini engelleyemez. Anna’yı tekrar saraya getiren Sultan, Saliha Sultan’ı cezalandırır.

Kalbimin Sultanı 4. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Ali Ersan Duru ile Aleksandra Nikiforova’nın oynadığı Kalbimin Sultanı diziseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yaz sezonu dizilerinden olan Kalbimin Sultanı son bölümde Anna, Sultan Mahmud tarafından saraya tekrar çağırılmıştı. Fakat, Anna, sarayda Sultan ile karşı karşıya gelmemek için kaçıyor, saklanıyor. Kalbimin Sultanı yeni bölüm fragmanında Sultan'dan köşe bucak kaçan ve saklanan Anna, sonunda onunla yüzleşmek zorunda kalıyor ve itirafta bulunuyor. Heyecanla beklenen Kalbimin Sultanı yeni bölümü 4 Temmuz Çarşamba günü Star TV'de. İşte Kalbimin Sultanı 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme bağlantısı...

Musa ve Namık Paşa un ve tahılların tutulduğu yeri bulmaya çalışırken, büyük bir tehlike onları beklemektedir.

Sultan ise adım adım bu kötü planın arkasında kimlerin olduğunu bulmaya çalışır. Esma ise kendini kurtarmak için Dimitri ile iş birliğine geçmeye karar verir.

KALBİMİN SULTANI 3. SON BÖLÜM İZLE

KALBİMİN SULTANI KONUSU VE OYUNCULARI

Biri Osmanlı Hükümdarı, diğeri Batılı, özgürlüğüne düşkün bir Rus kızı... Mahmud ve Anna... Bir Osmanlı Hükümdarı ile bir Rus kızının masalını anlatan Kalbimin Sultanı’nda ilkel bulduğu hareme muhbir olarak girmek zorunda kalan Anna, ancak masallarda yaşanacak büyük bir aşkın eline düşer...

Başrollerini Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova’nın paylaştığı Kalbimin Sultanı projesinde ikiliye, Emel Çölgeçen, Tansel Öngel, Beste Kökdemir, Tuncel Salman, Taner Rumeli, Bülent Seyran, Sadi Celil Cengiz başta olmak üzere Rusya’da birçok önemli projede yer almış Shcherbina Dmitry, Rudensky Andrey, Sokolovsky Alexander gibi Rus ve Türk başarılı oyuncular eşlik ediyor.

