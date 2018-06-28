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Kalbimin Sultanı 3. son bölüm izle: Anna, Sultan'dan neden kaçıyor? (Kalbimin Sultanı 4. yeni bölüm ilk sahnesi yayında!)

DİZİ HABERLERİ  | 28.06.2018 07:11 | Son Güncelleme

Kalbimin Sultanı 3. son bölümü dün akşam Star TV'de ekrana geldi. Heyecanla izlenen son bölüm sonrasında Kalbimin Sultanı 4. yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Başrollerinde Ali Ersan Duru ile Aleksandra Nikiforova’nın oynadığı Kalbimin Sultanı son bölümde suçsuz olduğu anlaşılan Anna, Sultan Mahmud tarafından saraya tekrar çağırılır. Hatta bizzat Sultan, Anna'nın evine gider. Kalbimin Sultanı 4. bölüm ilk sahnesinde ise Sultan, Anna'ya neden kendisinden kaçtığını öğrenmek istiyor. İşte detaylar

Kalbimin Sultanı 3. son bölüm izle: Anna, Sultan'dan neden kaçıyor? (Kalbimin Sultanı 4. yeni bölüm ilk sahnesi yayında!)

Kalbimin Sultanı 3. son bölüm dün akşam hayranları ile Star TV'de buluştu. Heyecanla izlenen son bölümden sonra Kalbimin Sultanı 4. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Başrollerinde Ali Ersan Duru ile Aleksandra Nikiforova’nın oynadığı Kalbimin Sultanı son bölümde Anna'nın suçsuz olduğu ortaya çıktı. Onu saraydan kovan Sultan Mahmud ise Anna'nın evine giderek bizzat sarayına tekrar çağırdı. Kalbimin Sultanı 4. yeni bölüm ilk sahnesinde Anna, Sultan'ın kendisini çağırmasına karşı bahaneler üretmektedir. Sultan ise Anna'nın neden kendisinden kaçmak istediğini öğrenmek ister ve yanına gider. Kalbimin Sultanı 3. son bölümü izleme bağlantısı haberimizde. İşte Kalbimin Sultanı 4. yeni bölüm ilk sahnesi...

KALBİMİN SULTANI 4. YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

KALBİMİN SULTANI 3. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sultan Mahmud, Anna’yı Saray’dan kovmuştur. Hoşyar Sultan tesirinde Saliha Sultan, yaptıklarını bir sır olarak saklamaya gayret etse de, Sultan Mahmud’un gerçekleri öğrenmesini engelleyemez. Anna’yı tekrar saraya getiren Sultan, Saliha Sultan’ı cezalandırır.

Musa ve Namık Paşa un ve tahılların tutulduğu yeri bulmaya çalışırken, büyük bir tehlike onları beklemektedir.

Sultan ise adım adım bu kötü planın arkasında kimlerin olduğunu bulmaya çalışır. Esma ise kendini kurtarmak için Dimitri ile iş birliğine geçmeye karar verir.

KALBİMİN SULTANI 3. SON BÖLÜM İZLE

KALBİMİN SULTANI KONUSU VE OYUNCULARI

Biri Osmanlı Hükümdarı, diğeri Batılı, özgürlüğüne düşkün bir Rus kızı... Mahmud ve Anna... Bir Osmanlı Hükümdarı ile bir Rus kızının masalını anlatan Kalbimin Sultanı’nda ilkel bulduğu hareme muhbir olarak girmek zorunda kalan Anna, ancak masallarda yaşanacak büyük bir aşkın eline düşer...

Başrollerini Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova’nın paylaştığı Kalbimin Sultanı projesinde ikiliye, Emel Çölgeçen, Tansel Öngel, Beste Kökdemir, Tuncel Salman, Taner Rumeli, Bülent Seyran, Sadi Celil Cengiz başta olmak üzere Rusya’da birçok önemli projede yer almış Shcherbina Dmitry, Rudensky Andrey, Sokolovsky Alexander gibi Rus ve Türk başarılı oyuncular eşlik ediyor.

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Kalbimin Sultanı 3. yeni bölüm izle: Sultan, Anna’yı tekrar saraya çağırıyor! (Kalbimin Sultanı konusu ve oyuncuları)Kalbimin Sultanı 3. yeni bölüm izle: Sultan, Anna’yı tekrar saraya çağırıyor! (Kalbimin Sultanı konusu ve oyuncuları)
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