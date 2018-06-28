Kalbimin Sultanı 3. son bölüm izle: Anna, Sultan'dan neden kaçıyor? (Kalbimin Sultanı 4. yeni bölüm ilk sahnesi yayında!)

Kalbimin Sultanı 3. son bölüm dün akşam hayranları ile Star TV'de buluştu. Heyecanla izlenen son bölümden sonra Kalbimin Sultanı 4. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Başrollerinde Ali Ersan Duru ile Aleksandra Nikiforova’nın oynadığı Kalbimin Sultanı son bölümde Anna'nın suçsuz olduğu ortaya çıktı. Onu saraydan kovan Sultan Mahmud ise Anna'nın evine giderek bizzat sarayına tekrar çağırdı. Kalbimin Sultanı 4. yeni bölüm ilk sahnesinde Anna, Sultan'ın kendisini çağırmasına karşı bahaneler üretmektedir. Sultan ise Anna'nın neden kendisinden kaçmak istediğini öğrenmek ister ve yanına gider. Kalbimin Sultanı 3. son bölümü izleme bağlantısı haberimizde. İşte Kalbimin Sultanı 4. yeni bölüm ilk sahnesi...

KALBİMİN SULTANI 4. YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

KALBİMİN SULTANI 3. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sultan Mahmud, Anna’yı Saray’dan kovmuştur. Hoşyar Sultan tesirinde Saliha Sultan, yaptıklarını bir sır olarak saklamaya gayret etse de, Sultan Mahmud’un gerçekleri öğrenmesini engelleyemez. Anna’yı tekrar saraya getiren Sultan, Saliha Sultan’ı cezalandırır.

Musa ve Namık Paşa un ve tahılların tutulduğu yeri bulmaya çalışırken, büyük bir tehlike onları beklemektedir.