Kalbimin Sultanı 4. yeni bölüm izle: Anna, her şeyi Sultan’a anlatmaya karar veriyor!

Kalbimin Sultanı 4. yeni bölümü ile bu akşam Star TV'de hayranları ile buluşacak. Başrollerinde Ali Ersan Duru ile Aleksandra Nikiforova’nın oynadığı Kalbimin Sultanı, Sultan Mahmud dönemini gözler önüne getiriyor. Saraya mürebbiye olarak alınan Anna, Sultan'a karşı olan hislerini bilmekte ve bu yüzden ondan uzak durmaya çalışmaktadır. Fakat Sultan'ın sıkıştırması sonrasında herşeyi anlatmaya karar veriyor. Diğer yandan Anna, kendisine verilen zehiri Aksak Arif'e içirerek onu zehirleyecek mi? Aksak Arif nasıl öldü? Kalbim Sultanı 4. yeni bölüm fragmanları ve bölüm özeti ile online izleme bağlantısı sayfamızda.

KALBİMİN SULTANI 4. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

KALBİMİN SULTANI 4. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Anna, Sultan Mahmud’a olan duygularının farkında, ondan uzak durmaya karar verir ama bu nasıl mümkün olacaktır?

Saliha’nın ise cezası sürmekte, Anna’dan özür dilemeye de, geri adım atmaya da niyeti yoktur. Hoşyar Sultan’nın yeni planı ise Saliha’yı çok daha büyük sorunların içine atacaktır.

KALBİMİN SULTANI YENİ BÖLÜM İZLE

Diğer tarafta ambarda yakalanan ağır yaralı adam bir türlü iyileşmemekte, iltihap giderek vücudunu sarmaktadır. Onun yaşaması ve konuşması Sultan Mahmud için elzem, Esma Sultan içinse öldürülmesi şarttır.