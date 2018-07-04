Kalbimin Sultanı 4. yeni bölüm izle: Anna, her şeyi Sultan’a anlatmaya karar veriyor!

Kalbimin Sultanı 4. yeni bölümü ile bu akşam Star TV'de hayranları ile buluşacak. Başrollerinde Ali Ersan Duru ile Aleksandra Nikiforova’nın oynadığı Kalbimin Sultanı, Sultan Mahmud dönemini gözler önüne getiriyor. Saraya mürebbiye olarak alınan Anna, Sultan'a karşı olan hislerini bilmekte ve bu yüzden ondan uzak durmaya çalışmaktadır. Fakat Sultan'ın sıkıştırması sonrasında herşeyi anlatmaya karar veriyor. Diğer yandan Anna, kendisine verilen zehiri Aksak Arif'e içirerek onu zehirleyecek mi? Aksak Arif nasıl öldü? Kalbim Sultanı 4. yeni bölüm fragmanları ve bölüm özeti ile online izleme bağlantısı sayfamızda.
Anna, Sultan Mahmud’a olan duygularının farkında, ondan uzak durmaya karar verir ama bu nasıl mümkün olacaktır?
Saliha’nın ise cezası sürmekte, Anna’dan özür dilemeye de, geri adım atmaya da niyeti yoktur. Hoşyar Sultan’nın yeni planı ise Saliha’yı çok daha büyük sorunların içine atacaktır.
KALBİMİN SULTANI YENİ BÖLÜM İZLE
Diğer tarafta ambarda yakalanan ağır yaralı adam bir türlü iyileşmemekte, iltihap giderek vücudunu sarmaktadır. Onun yaşaması ve konuşması Sultan Mahmud için elzem, Esma Sultan içinse öldürülmesi şarttır.
Dimitri Anna’dan adamı öldürmesini ister. Babasının ölümü ile tehdit edilen Anna her şeyi Sultan Mahmud’a anlatmaya karar verir ama işler beklediği gibi yürümeyecektir.
KALBİMİN SULTANI KONUSU VE OYUNCULARI
Biri Osmanlı Hükümdarı, diğeri Batılı, özgürlüğüne düşkün bir Rus kızı... Mahmud ve Anna... Bir Osmanlı Hükümdarı ile bir Rus kızının masalını anlatan Kalbimin Sultanı’nda ilkel bulduğu hareme muhbir olarak girmek zorunda kalan Anna, ancak masallarda yaşanacak büyük bir aşkın eline düşer...
Başrollerini Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova’nın paylaştığı Kalbimin Sultanı projesinde ikiliye, Emel Çölgeçen, Tansel Öngel, Beste Kökdemir, Tuncel Salman, Taner Rumeli, Bülent Seyran, Sadi Celil Cengiz başta olmak üzere Rusya’da birçok önemli projede yer almış Shcherbina Dmitry, Rudensky Andrey, Sokolovsky Alexander gibi Rus ve Türk başarılı oyuncular eşlik ediyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum