Kalbimin Sultanı 5. son bölüm izle: Mektubun sırrı ortaya çıktı mı? (Kalbimin Sultanı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Kalbimin Sultanı 5. son bölümü, dün akşam Star TV'de ekrana geldi. Başrollerinde Ali Ersan Duru, Aleksandra Nikiforova'nın yer aldığı dizinin son bölümü sonrasında Kalbimin Sultanı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edilmeye başlandı. Kalbimin Sultanı yeni bölüm ilk sahnesi, son bölüm sonrası izleyici ile paylaşıldı. Heyecanla izlenen son bölümde Saliha Sultan'ın kayıp olması sonrasında Halet Efendi ile Esma Sultan, yaptıkları planı ile onu kurtarmış gibi gösterirler. sarayda Hoşyar Sultan, Anna'nın bir açığını aramakta, onun mektubunu tercüme ettirerek sırrını ortaya çıkarmak istemektedir. Sultan ile odasında saatler geçiren Anna'nın Frenkçe çalıştığını Amber'den öğrenen Hoşyar Sultan'ın aklından neler geçmektedir? Kalbim Sultanı son bölümü izleme bağlantısı haberimizde.

KALBİMİN SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hoşyar Sultan, Anna’nın mektubunda ne yazdığını öğrenmeye kararlı…

Anna, Babasına kendisini affetmesini, muhbir olduğunu ve her şeyi Sultan Mahmud’a itiraf edeceğini yazdığı mektubu kaybetmiştir. Hoşyar Sultan, Anna’nın gizemini ortaya çıkartmakla kalmayıp saraydan da gitmesi için bu gizlenmiş mektupta ne yazdığını öğrenmeye kararlıdır. Sultan Mahmud’a olan duygularından kaçınmaya çalışan Anna, mektubun ortaya çıkması halinde herşeyin altüst olacağının farkındadır.