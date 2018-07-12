Kalbimin Sultanı 5. son bölüm izle: Mektubun sırrı ortaya çıktı mı? (Kalbimin Sultanı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Kalbimin Sultanı 5. son bölümü, dün akşam Star TV'de ekrana geldi. Başrollerinde Ali Ersan Duru, Aleksandra Nikiforova'nın yer aldığı dizinin son bölümü sonrasında Kalbimin Sultanı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edilmeye başlandı. Kalbimin Sultanı yeni bölüm ilk sahnesi, son bölüm sonrası izleyici ile paylaşıldı. Heyecanla izlenen son bölümde Saliha Sultan'ın kayıp olması sonrasında Halet Efendi ile Esma Sultan, yaptıkları planı ile onu kurtarmış gibi gösterirler. sarayda Hoşyar Sultan, Anna'nın bir açığını aramakta, onun mektubunu tercüme ettirerek sırrını ortaya çıkarmak istemektedir. Sultan ile odasında saatler geçiren Anna'nın Frenkçe çalıştığını Amber'den öğrenen Hoşyar Sultan'ın aklından neler geçmektedir? Kalbim Sultanı son bölümü izleme bağlantısı haberimizde.
Hoşyar Sultan, Anna’nın mektubunda ne yazdığını öğrenmeye kararlı…
Anna, Babasına kendisini affetmesini, muhbir olduğunu ve her şeyi Sultan Mahmud’a itiraf edeceğini yazdığı mektubu kaybetmiştir. Hoşyar Sultan, Anna’nın gizemini ortaya çıkartmakla kalmayıp saraydan da gitmesi için bu gizlenmiş mektupta ne yazdığını öğrenmeye kararlıdır. Sultan Mahmud’a olan duygularından kaçınmaya çalışan Anna, mektubun ortaya çıkması halinde herşeyin altüst olacağının farkındadır.
“Bana siz öğrettiniz; kader dediğiniz, Takdir-i İlahi’ye kul ne yapsa boştur!”— Kalbimin Sultanı (@KSultaniStar) 11 Temmuz 2018
Sultan Mahmud’a merhem olan Anna!⚡️#gönlümünsultanı #kalbiminsultanı @startv pic.twitter.com/2l0JJGY2zh
Aksaf Arif ölmüş, son nefesinde Fettah Ağa’nın adını vermiştir. Heryerde aranan Fettah Ağa, ölmediğinden habersiz Esma Sultan ve Halet Efendi için büyük bir tehlikedir. Namık Paşa ise tüm bunlardan habersiz, “artık seni istemiyorum” diyen Esma Sultan’ı tekrar kazanmanın peşindedir.
Saliha Sultan, Civanmert’in evinde babasına bir oyun oynamaya karar verir ve Civanmert’e kim olduğunu hatırlamadığını söyler. Ama oynadığı oyun Saliha’yı başka bir serüvenin içine atacaktır.
“Alırım canını!” #gönlümünsultanı pic.twitter.com/ShwqNSPtKd— STAR TV (@startv) 11 Temmuz 2018
KALBİMİN SULTANI SON BÖLÜM İZLE
Star TV'de dün akşam heyecanla izlenen son bölüm sonrasında Kalbimin Sultanı 6. yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Henüz yayınlanmayan Kalbimin Sultanı yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
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