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Kalbimin Sultanı 5. yeni bölüm izle: Anna'nın telaşı Sultan'ın gözlerinden kaçmıyor!

DİZİ HABERLERİ  | 11.07.2018 10:49 | Son Güncelleme

Kalbimin Sultanı 5. yeni bölümü bu akşam Star TV'de. Başrollerinde Ali Ersan Duru ile Aleksandra Nikiforova'nın paylaştığı Kalbimin Sultanı yeni bölümde Saliha Sultan'ın kayıp olması Saray'daki herkesi üzüntüye boğuyor. Saliha Sultan'ı bulmak için herkes seferber oluyor. Hoşyar Sultan ise Anna'nın mektubunda neler yazdığının peşindedir. Diğer yandan Sultan, Sefir Dimitri ile konuşurken Anna'nın telaşlı olması dikkatini çekiyor. İşte Kalbimin Sultanı 5. bölüm fragmanları ve yeni bölüm özeti ...

Kalbimin Sultanı 5. yeni bölüm izle: Anna'nın telaşı Sultan'ın gözlerinden kaçmıyor!

Kalbimin Sultanı 5. yeni bölümü bu akşam hayranları ile Star TV'de buluşuyor. Başrollerinde Ali Ersan Duru ile Aleksandra Nikiforova'nın paylaştığı Kalbimin Sultanı dizisi; Bir Osmanlı Hükümdarı ile bir Rus kızının masalını anlatan Kalbimin Sultanı’nda ilkel bulduğu hareme muhbir olarak girmek zorunda kalan Anna, ancak masallarda yaşanacak büyük bir aşkın eline düşmesini konu alıyor. Kalbimin Sultanı yeni bölümde Saliha Sultan'ın kayıp olması herkesi telaşa düşürüyor ve onu bulmak için seferber oluyorlar. Hoşyar Sultan, Anna'nın mektubunu tercüme ettirerek neler yazdığını öğrenmek istiyor. Sefir Dimitri ile karşılaşan Anna'nın telaşlı hali ise Sultan'ın gözlerinden kaçmıyor. İşte Kalbimin Sultanı 5 bölüm fragmanları ve yeni bölüm özeti...

KALBİMİN SULTANI 5. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hoşyar Sultan, Anna’nın mektubunda ne yazdığını öğrenmeye kararlı. Anna, Babasına kendisini affetmesini, muhbir olduğunu ve her şeyi Sultan Mahmud’a itiraf edeceğini yazdığı mektubu kaybetmiştir. Hoşyar Sultan, Anna’nın gizemini ortaya çıkartmakla kalmayıp saraydan da gitmesi için bu gizlenmiş mektupta ne yazdığını öğrenmeye kararlıdır. Sultan Mahmud’a olan duygularından kaçınmaya çalışan Anna, mektubun ortaya çıkması halinde herşeyin altüst olacağının farkındadır.

Aksaf Arif ölmüş, son nefesinde Fettah Ağa’nın adını vermiştir. Heryerde aranan Fettah Ağa, ölmediğinden habersiz Esma Sultan ve Halet Efendi için büyük bir tehlikedir. Namık Paşa ise tüm bunlardan habersiz, “artık seni istemiyorum” diyen Esma Sultan’ı tekrar kazanmanın peşindedir.

Saliha Sultan, Civanmert’in evinde babasına bir oyun oynamaya karar verir ve Civanmert’e kim olduğunu hatırlamadığını söyler. Ama oynadığı oyun Saliha’yı başka bir serüvenin içine atacaktır.

Kalbimin Sultanı 5. yeni bölüm izle

KALBİMİN SULTANI 5. BÖLÜM İLK SAHNE


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