Kalbinden 6 santim çapında kitle çıkarıldı

3 çocuk annesi Hatice Sarıaltun, 10 yıldır baş dönmesi, son 6 yılda da nefes darlığı şikayeti başladı. Yaşadığı hastalıklar sonrası 1 hafta önce hastaneye giden kadının kalbinde kitle olduğu tespit edildi. Sarıaltun, gittiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde tedaviye alındı. 1 hafta önce Dr. Mehmet Kirişci ve Doç. Dr. Aydemir Koçarslan tarafından cerrahi operasyon yapılan kadının kalbinden 6 santimetre çapında kitle çıkarıldı.

'ANİ KALP TIKANIKLIĞI VE ANİ ÖLÜM SEBEBİ OLABİLİRDİ'



Ameliyatla alınan kitlenin hastanın ani ölümüne neden olabileceğini anımsatan KSÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kirişçi, 4 saatlik ameliyatın ardından hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi. Dr. Kirişçi, “33 yaşındaki 3 çocuklu bayan hastamız nefes darlığı, baş dönmesi ve bayılma hissiyle hastanemize başvurdu. Hastamızın tetkikleri yapıldıktan sonra kalbinin içinde yaklaşık 6 santimetreye yakın bir kitle olduğunu fark ettik. Kitlenin olduğu yerle ilgili acil ameliyat olması gerektiği hastaya anlatılıp, hızlıca ameliyata aldık. Kitle kalp kapağının içine girip çıkıyor ve kalbin akışını bozma noktasındaydı. Bu durumda ani kalp tıkanıklığı ve ani ölüm sebebi olabilirdi. Yaklaşık 4 saatlik bir ameliyatla hastamızı kalbindeki kitle çıkarıldı. Ameliyattan sonra hastamız gayet iyi ve dolaşabiliyor ve taburcu olabilecek durumda” diye konuştu.