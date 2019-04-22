Mynet Trend

Kalbinden 6 santim çapında kitle çıkarıldı

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 22.04.2019 19:56 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta nefes darlığı, baş dönmesi ve bayılma gibi rahatsızlıklar nedeniyle ameliyata alınan kadının kalbinden 6 santim çapında kitle çıkarıldı.

Kalbinden 6 santim çapında kitle çıkarıldı

3 çocuk annesi Hatice Sarıaltun, 10 yıldır baş dönmesi, son 6 yılda da nefes darlığı şikayeti başladı. Yaşadığı hastalıklar sonrası 1 hafta önce hastaneye giden kadının kalbinde kitle olduğu tespit edildi. Sarıaltun, gittiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde tedaviye alındı. 1 hafta önce Dr. Mehmet Kirişci ve Doç. Dr. Aydemir Koçarslan tarafından cerrahi operasyon yapılan kadının kalbinden 6 santimetre çapında kitle çıkarıldı.

'ANİ KALP TIKANIKLIĞI VE ANİ ÖLÜM SEBEBİ OLABİLİRDİ'

Ameliyatla alınan kitlenin hastanın ani ölümüne neden olabileceğini anımsatan KSÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kirişçi, 4 saatlik ameliyatın ardından hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi. Dr. Kirişçi, “33 yaşındaki 3 çocuklu bayan hastamız nefes darlığı, baş dönmesi ve bayılma hissiyle hastanemize başvurdu. Hastamızın tetkikleri yapıldıktan sonra kalbinin içinde yaklaşık 6 santimetreye yakın bir kitle olduğunu fark ettik. Kitlenin olduğu yerle ilgili acil ameliyat olması gerektiği hastaya anlatılıp, hızlıca ameliyata aldık. Kitle kalp kapağının içine girip çıkıyor ve kalbin akışını bozma noktasındaydı. Bu durumda ani kalp tıkanıklığı ve ani ölüm sebebi olabilirdi. Yaklaşık 4 saatlik bir ameliyatla hastamızı kalbindeki kitle çıkarıldı. Ameliyattan sonra hastamız gayet iyi ve dolaşabiliyor ve taburcu olabilecek durumda” diye konuştu.

AW683159_05

'BU ÇOK YAYGIN GÖRÜLEN BİR HASTALIK DEĞİL'

Yapılan ameliyatta bütün parçanın çıkarılmasının cerrahi operasyonu önemli kıldığını söyleyen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Kalp Damar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydemir Koçarslan ise "Bu çok yaygın görülen bir hastalık değil, tek parça halinde çıkarılması ve içeride hiçbir parçanın bırakılmaması önemli. Teknik olarak diğer yapılan kapak ameliyatlardan farklı bir ameliyat değil ancak dediğim gibi tamamen temizlenmesi önemli” dedi.

AW683159_02

'BEN NÖROLOJİYE GİDİYORDUM'

Ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu söyleyen 33 yaşındaki Hatice Sarıaltun ise doktorlara ve ilgililere teşekkür etti. Sarıaltun, “Benim 10 yıldır başım dönüyordu ve 6 yıldır da kalbim sıkışıyordu nefes alamıyordum. Ben nörolojiye gidiyordum başım dönüyor diye. Sonra kalbe görünün dediler ve Mehmet beyi tavsiye ettiler. Ameliyat oldum ve kalbimden 6 santim büyüklüğünde kitle çıktı. Doktorumuz ve hemşirelerimizden Allah razı olsun teşekkür ederim sağlığıma kavuştum” diye konuştu. (İHA)

PARTNERDeren'e uyarı geldi!Deren'e uyarı geldi!
Öğretmenden öğrencileri şoke eden sözler! 'Hz. İsa'nın ruhu içime girdi' Öğretmenden öğrencileri şoke eden sözler! 'Hz. İsa'nın ruhu içime girdi'
Kan donduran görüntü! Tam 800 kilogram ele geçirildiKan donduran görüntü! Tam 800 kilogram ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Kalp kitle

En Çok Okunan Trend Haberler

İndirimli ulaşım ve su hakkında İmamoğlu'ndan açıklama

İndirimli ulaşım ve su hakkında İmamoğlu'ndan açıklama

İki aile arasında baltalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı, 3 gözaltı

İki aile arasında baltalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı, 3 gözaltı

MHP'li Cemal Enginyurt Tanrı Dağları'nda uludu

MHP'li Cemal Enginyurt Tanrı Dağları'nda uludu

Aldattığı eşinin evini bastı

Aldattığı eşinin evini bastı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Bir anda görüp, gözlerini alamayınca...Sınavı iptal ettiren olay

Bir anda görüp, gözlerini alamayınca...Sınavı iptal ettiren olay

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ünlü sanatçı kime oy vereceğini açıkladı

Ünlü sanatçı kime oy vereceğini açıkladı

Ambulans şoförüne darp anı saniye saniye kaydedildi

Ambulans şoförüne darp anı saniye saniye kaydedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrencilere, Hz. İsa'nın ruhunun içine girdiğini söyleyen öğretmen açığa alındı

Öğretmenden öğrencileri şoke eden sözler! 'Hz. İsa'nın ruhu içime girdi'

Kamyonette 800 kilo at eti ile yakalandılar

Kan donduran görüntü! Tam 800 kilogram ele geçirildi

Adana'da tacizciye sütyen takıp etek giydirip gezdirdiler

Akılalmaz olay! Tacizciye öyle bir şey yaptılar ki...

Antalya'da Hz. İsa olduğunu söyelyen İngilizce öğretmeni açığa alındı!

İngilizce öğretmeni şoke etti! 'Ben Hz. İsa'yım' deyip...

Boğalar güreşmeyince insanlar kavga etti!

Boğalar güreşmeyince insanlar kavga etti!

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama (22 Nisan hava durumu)

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.