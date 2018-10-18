YEMEK

Kalburabastı tarifi: Nefis kalburabastı tatlısı nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Deniz Barış Deniz Barış
TARİFLER HABERLERİ  | 18.10.2018 17:03 | Son Güncelleme

Evdekilere, komşulara, misafire nefis bir kalburabastı tatlısı yapmaya ne dersiniz? Derlediğimi pratik kalburabastı tarifi ile bu ilginç adlı lezzetli tatlıyı kolayca yapabilirsiniz. Şerbetli bir tatlı olan kalburabastı her evde hemen her zaman bulunabilen malzemelerle yapılmaktadır. İşte hurma adı da verilen nefis kalburabastı tatlısı tarifi...

Kalburabastı tarifi: Nefis kalburabastı tatlısı nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

İlginç bir adı olan kalburabastı tatlısı şerbetli bir tatlıdır. Hamuru bir kalbura ya da kevgire bastırıldığı için bu adı almıştır (Kalbur büyük delikli ve seyrek telli bir elektir.). Bu tatlıya hurma adı da verilmektedir. Peki kalburabastı tatlısı nasıl yapılır? Nefis kalburabastı tarifi ile ailenize, komşularınıza, misafirlerinize çayın yayına lezzetli bir tatlı yapabilir ve övgüleri toplayabilirsiniz.

KALBURABASTI TATLISI NASIL YAPILIR?

Kalburabastı tatlısının iki ana bileşeni bulunuyor: hamur ve şerbet. Yapımı hamurun yoğrulması, fırına verilmesi, şerbetin hazırlanması, hamur pişince şerbetle ıslatılması ve dinlendirilme aşamalarından oluşuyor. Kalburabastı tarifine malzemeler ile başlayalım.

KALBURABASTI MALZEMELERİ

  • 1 buçuk çay bardağı eritilmiş tereyağı
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 2 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı silme tuz
  • 1 çay kaşığı silme karbonat
  • 1 çay kaşığı silme kabartma tozu
  • 1 çay bardağı irmik
  • 3 buçuk su bardağı un (aldığı kadar ayarlanması gerekiyor)
  • 3 su bardağı toz şeker (şerbeti için)
  • 5 su bardağı su (şerbeti için)
  • 1 dilim limon (şerbeti için)
  • 1 kase iri doğranmış - kırılmış ceviz

KALBURABASTI TARİFİ

Tatlımızın yapımına öncelikle şerbeti hazırlayarak başlamamız gerekiyor çünkü soğuması için vakte ihtiyacı var. 3 su bardağı toz şeker, 1 limon dilimi ve 5 su bardağı suyu bir tencereye koyup 20 dakika kadar kaynatın. Şerbeti ocaktan aldıktan sonra soğumaya bırakın.

Şerbet kaynarken hamurun yapımına başlayabilirsiniz. Öncelikle 1 buçuk çay bardağı tereyağı eritin. Sonra 1 çay bardağı zeytinyağı ile erittiğiniz tereyağını bir kaba alın. Üzerine 1 çay bardağı yoğurt ile 2 adet yumurtayı ekleyin. 1 çay kaşığı silme tuz, 1 çay bardağı irmek, 1 çay kaşığı silme karbonat da ekledikten sonra iyice karıştırın.

3 buçuk su bardağı unu yaptığınız karışıma yavaş yavaş ekleyip yumuşak bir hamur elde edin. Yumuşak kıvamı yakalayana kadar aldığı kadar un ekleyebilirsiniz.

Hamurunuz hazır olunca ceviz büyüklüğünde parçalara bölüp top haline getirin. Kalburabastı tatlısı adını hamurun kalbura yani büyük bir delikli eleğe bastırılmasından almıştır. Tabii günümüzde her evde kalbur bulmak pek mümkün değil. Bunun yerine bir rende kullanabilirsiniz.

Hamur toplarını rendenin ince tarafına bastırarak açın. Henüz hamuru rendeden ayırmadan içine birkaç parça ceviz kırığı koyun. Yavaşça hamuru rendeden ayırarak katlayın ama deliğe bastırdığınız kısma dokunmamaya çalışın.

Hamuru rendeden ayırdığınızda hamurun deliklere denk gelen yerlerinde çıkıntılar oluştuğunu göreceksiniz. İşte kalburabastı tatlısına değişik görünümü bu şekilde veriliyor.

Rendeden ayırıp katladığınız ceviz dolgulu hamuru, çıktılı kısmı yukarıda kalacak şekilde (yanlardan tutarak üstte dokunmamaya çalışın), yağlanmış fırın tepsisine dizin.

Hamurları dikkatli bir şekilde dizdikten sonra tepsiyi önceden 190 dereceye ısıtılmış fırına verin. 45 dakika, hamurlar nar gibi kızarana kadar pişirin. Tepsiyi fırından çıkartır çıkartmaz da önceden hazırladığınız şerbeti üzerine hamurların üzerine dökün.

Hamurların iyice kızardığına emin olun. Ayrıca sıcak hamurların üzerine dökeceğiniz şerbet soğuk olmalı.

Tatlıyı servis etmeden önce mutlaka 2-3 saat dinlendirin. Hatta 1 gece beklemesi çok daha iyi olacaktır. Afiyet olsun.

Kalburabastı Tatlısı

KALBURA BASTI TARİFİ VİDEOLU ANLATIM

Kalburabastı tatlısının yapımında görsel yardım da almak isterseniz sizin için hazırladığımız videolu anlatımdan faydalanabilirsiniz. Videoda kalburabastı tatlısın çıkıntılı görünümünün nasıl elde edildiğini görebilirsiniz.

KALBURABASTININ YUNANI MELOMAKARONA TARİFİ

Komşunun da kalburabastı tatlısına benzeyen bir tatlısı bulunuyor. Melomakarona ya da baltopu adı verilen bu tatlı da farklı olarak bal ve karanfil kullanılıyor.

Melomakarona malzemeleri:

  • 1 buçuk büyük fincan sıvı yağ
  • 1 büyük fincan şeker
  • 1 büyük fincan portakal suyu
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 tatlı kaşığı karanfil tozu
  • 1 tatlı kaşığı karbonat
  • 1 paket kabartma tozu
  • 6 büyük fincan elenmiş un
  • 3 su bardağı su (şerbet için)
  • 3 su bardağı şeker (şerbet için)
  • Yarım büyük fincan bal (şerbet için)

Kalburabastı da olduğu gibi hamuru hazırlamadan önce su, şeker ve balı karıştırarak kaynatıp şerbeti hazırlayın ve soğumaya bırakın.

Hamur için de bir kaba yağ, şeker portakal suyu, tarçın ve karanfil tozu koyup karıştırın. Ardından unu, ağır ağır karışıma ekleyin. Karbonat ve kabartma tozunu eklemeyi unutmayın.

Hamur kulak memesi kıvamına gelince takriben yemek kaşığı kadarlık parçalara ayırın. İsterseniz kalburabastı da olduğu gibi rendeye bastırıp şekil verebilirsiniz.

Hamur parçalarını yağlanmış tepsiye dizip önceden 160 dereceye ısıtılmış fırına verip 30 dakika kadar pişirin. Pişen hamuru fırından çıkartır çıkartmaz sıcak sıcak soğuk şerbetin içine koyun. Birkaç saniye beklettikten sonra çıkartıp servis yapacağınız tabağa alabilirsiniz.

Servis tabağına dizdiğiniz melomakaronaların üzerine çikolata eritip sos yapabilir, ceviz serpebilirsiniz. Ayrıca şerbet de artarsa biraz daha şerbet çekmelerine izin verebilirsiniz. Tabii dağılmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Afiyet olsun.


PARTNERYıllar sonra gelen itirafYıllar sonra gelen itiraf
Tarçınlı Rulo Çörek Tarçınlı Rulo Çörek
Revani tarifi: Revani tatlısı nasıl yapılır? İşte nefis ve farklı revani tarifleri (Videolu anlatım) Revani tarifi: Revani tatlısı nasıl yapılır? İşte nefis ve farklı revani tarifleri (Videolu anlatım)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kalburabastı kalburabastı tarifi Melomakarona tarifi

En Çok Okunan Haberler

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

'Zayıfladım, şimdi de üst dudağın yok diyorlar...'

'Zayıfladım, şimdi de üst dudağın yok diyorlar...'

Kızına İstanbul ismini koymuştu! Okan Bayülgen'in kızı büyüdü

Kızına İstanbul ismini koymuştu! Okan Bayülgen'in kızı büyüdü

Demet Akalın Arda-Berkay kavgasında devlet büyüklerinin araya girmesini istedi

Demet Akalın Arda-Berkay kavgasında devlet büyüklerinin araya girmesini istedi

Revani tarifi: Revani tatlısı nasıl yapılır? İşte nefis ve farklı revani tarifleri (Videolu anlatım)

Revani tarifi: Revani tatlısı nasıl yapılır? İşte nefis ve farklı revani tarifleri (Videolu anlatım)

İlginizi Çekebilir

Elmalı Kurabiye tarifi: Pratik ve nefis tarçınlı, cevizli, elmalı kurabiye tarifleri (videolu anlatım)

Elmalı Kurabiye tarifi: Pratik ve nefis tarçınlı, cevizli, elmalı kurabiye tarifleri (videolu anlatım)

Nefis ve kolay kısır tarifi - 10 dakikada kısır nasıl yapılır?

Nefis ve kolay kısır tarifi - 10 dakikada kısır nasıl yapılır?

Kurabiye tarifleri: Yapımı kolay, tadı nefis tatlı ve tuzlu kurabiye tarifleri

Kurabiye tarifleri: Yapımı kolay, tadı nefis tatlı ve tuzlu kurabiye tarifleri

Poğaça tarifleri - Yapımı kolay, çeşitli nefis poğaça tarifleri

Poğaça tarifleri - Yapımı kolay, çeşitli nefis poğaça tarifleri

Hem Pratik Hem Çok Lezzetli: Karamelli Etimek Tatlısı

Hem Pratik Hem Çok Lezzetli: Karamelli Etimek Tatlısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarçınlı Rulo Çörek

Tarçınlı Rulo Çörek

Revani tarifi: Revani tatlısı nasıl yapılır? İşte nefis ve farklı revani tarifleri (Videolu anlatım)

Revani tarifi: Revani tatlısı nasıl yapılır? İşte nefis ve farklı revani tarifleri (Videolu anlatım)

Un helvası tarifi: Kolay un helvası nasıl yapılır? Ballı, peynirli, sütlü, sütsüz un helvası tarifleri

Un helvası tarifi: Kolay un helvası nasıl yapılır? Ballı, peynirli, sütlü, sütsüz un helvası tarifleri

Elmalı Kurabiye tarifi: Pratik ve nefis tarçınlı, cevizli, elmalı kurabiye tarifleri (videolu anlatım)

Elmalı Kurabiye tarifi: Pratik ve nefis tarçınlı, cevizli, elmalı kurabiye tarifleri (videolu anlatım)

Trileçe tarifi - Püf noktaları ile nefis karamelli trileçe tarifi (Videolu anlatım)

Trileçe tarifi - Püf noktaları ile nefis karamelli trileçe tarifi (Videolu anlatım)

Islak kek tarifi: Çikolatalı, kakaolu ve çok pratik ıslak kek tarifleri (Videolu anlatım)

Islak kek tarifi: Çikolatalı, kakaolu ve çok pratik ıslak kek tarifleri (Videolu anlatım)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.