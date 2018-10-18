Kalburabastı tarifi: Nefis kalburabastı tatlısı nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

İlginç bir adı olan kalburabastı tatlısı şerbetli bir tatlıdır. Hamuru bir kalbura ya da kevgire bastırıldığı için bu adı almıştır (Kalbur büyük delikli ve seyrek telli bir elektir.). Bu tatlıya hurma adı da verilmektedir. Peki kalburabastı tatlısı nasıl yapılır? Nefis kalburabastı tarifi ile ailenize, komşularınıza, misafirlerinize çayın yayına lezzetli bir tatlı yapabilir ve övgüleri toplayabilirsiniz.

KALBURABASTI TATLISI NASIL YAPILIR?

Kalburabastı tatlısının iki ana bileşeni bulunuyor: hamur ve şerbet. Yapımı hamurun yoğrulması, fırına verilmesi, şerbetin hazırlanması, hamur pişince şerbetle ıslatılması ve dinlendirilme aşamalarından oluşuyor. Kalburabastı tarifine malzemeler ile başlayalım.

KALBURABASTI MALZEMELERİ

1 buçuk çay bardağı eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı yoğurt

2 adet yumurta

1 çay kaşığı silme tuz

1 çay kaşığı silme karbonat

1 çay kaşığı silme kabartma tozu

1 çay bardağı irmik

3 buçuk su bardağı un (aldığı kadar ayarlanması gerekiyor)

3 su bardağı toz şeker (şerbeti için)

5 su bardağı su (şerbeti için)

1 dilim limon (şerbeti için)

1 kase iri doğranmış - kırılmış ceviz

KALBURABASTI TARİFİ

Tatlımızın yapımına öncelikle şerbeti hazırlayarak başlamamız gerekiyor çünkü soğuması için vakte ihtiyacı var. 3 su bardağı toz şeker, 1 limon dilimi ve 5 su bardağı suyu bir tencereye koyup 20 dakika kadar kaynatın. Şerbeti ocaktan aldıktan sonra soğumaya bırakın.

Şerbet kaynarken hamurun yapımına başlayabilirsiniz. Öncelikle 1 buçuk çay bardağı tereyağı eritin. Sonra 1 çay bardağı zeytinyağı ile erittiğiniz tereyağını bir kaba alın. Üzerine 1 çay bardağı yoğurt ile 2 adet yumurtayı ekleyin. 1 çay kaşığı silme tuz, 1 çay bardağı irmek, 1 çay kaşığı silme karbonat da ekledikten sonra iyice karıştırın.