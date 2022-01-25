Kalça estetiği yaptıran sosyal medya fenomeni ilginç itirafıyla dikkatleri çekti! “Sesler geliyor...”

27 yaşındaki sosyal medya fenomeni verdiği cesur pozlarla adından söz ettiriyor. Son olarak Brezilya kalça kaldırma estetiği için ameliyata masasına yatan Martin, erkek arkadaşı nedeniyle operasyonu yenilemek zorunda kaldığını itiraf etti. Erkek arkadaşının cinsel ilişkileri sırasında dikişlerini koparttığını ve implantlarının yerinden oynadığını iddia etti. Hareket ettiğinde kalçasından gıcırtıya benzer seslerin geldiğini ifade eden Martin, “Kilom çok hızlı değiştiği için implantlarım zarar gördü. Hareket ettiğimde sesler geliyordu” dedi.

“KENDİMİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN ZAMAN TANIDIM”

Vücudundan gelen garip seslerin artması üzerine soluğu doktorda aldığını söyleyen Martin, “Sağlığım ve estetik operasyonlarımın güvenliği için endişelenmeye başlamıştım. Doktorum bir süre dinlenmemi ve çok fazla hareket etmememi söyledi. Ben de talimatlarına birebir uydum. Kendime iyileşmek için zaman tanıdım” diye konuştu.



