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Kalça estetiği yaptıran sosyal medya fenomeni ilginç itirafıyla dikkatleri çekti! “Sesler geliyor...”

25.01.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Las Vegas’ta yaşayan 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Amanda Nicole Martin, dünyanın her yerinden 8 milyon takipçiye ulaşmayı başardı. Estetik ameliyatlar için defalarca kez bıçak altına yatan fenomen isim son itirafıyla herkesi şaşırtmayı başardı. Kısa süre önce kalça kaldırma ameliyatı olduğunu belirten Martin, hareket ettiğinde tuhaf bir gıcırtı sesi duyduğunu ifade etti.

Kalça estetiği yaptıran sosyal medya fenomeni ilginç itirafıyla dikkatleri çekti! “Sesler geliyor...”

27 yaşındaki sosyal medya fenomeni verdiği cesur pozlarla adından söz ettiriyor. Son olarak Brezilya kalça kaldırma estetiği için ameliyata masasına yatan Martin, erkek arkadaşı nedeniyle operasyonu yenilemek zorunda kaldığını itiraf etti. Erkek arkadaşının cinsel ilişkileri sırasında dikişlerini koparttığını ve implantlarının yerinden oynadığını iddia etti. Hareket ettiğinde kalçasından gıcırtıya benzer seslerin geldiğini ifade eden Martin, “Kilom çok hızlı değiştiği için implantlarım zarar gördü. Hareket ettiğimde sesler geliyordu” dedi.

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“KENDİMİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN ZAMAN TANIDIM”

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Vücudundan gelen garip seslerin artması üzerine soluğu doktorda aldığını söyleyen Martin, “Sağlığım ve estetik operasyonlarımın güvenliği için endişelenmeye başlamıştım. Doktorum bir süre dinlenmemi ve çok fazla hareket etmememi söyledi. Ben de talimatlarına birebir uydum. Kendime iyileşmek için zaman tanıdım” diye konuştu.

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