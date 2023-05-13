Kalça estetiği yaptırdığı iddia edilmişti! Melek Mosso'dan dikkat çeken poz

Başarılı birçok şarkıya imza atan Melek Mosso son dönemde kalça estetiği yaptırdığı iddiası ile gündem olmuştu. Bir süredir sıkı ve dolgun popoya sahip olmak isteyen popçunun bıçak altına yattığı haberi çok konuşulmuştu.

Ünlü isim son paylaşımında bir ödül töreninden pozlarını paylaştı. Sevgilisi Serkan Sağdıç ile törene katılan ve yılın en iyi kadın şarkıcısı ödülünü alan Mosso’nun paylaşımına adeta beğeni yağdı.

Daha önce dişlerini sıkmasını engellemek için çenesine botoks yaptırdığını ifade eden Mosso, "Yorgunluğumu silmek için ufak tefek şeyler yaptırıyorum. Bırakın da yaptırayım, 35 yaşındayım" demişti.



