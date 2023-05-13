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Kalça estetiği yaptırdığı iddia edilmişti! Melek Mosso'dan dikkat çeken poz

13.05.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin çıkış yakalayan isimlerinden biri olan Melek Mosso şarkıları ve sahne performansları ile adından söz ettiriyor. Başarılı ismin en son kalça estetiği yaptırdığı iddiası magazin gündeminde yer almıştı. Melek Mosso sevgilisi Serkan Sağdıç ile iddialı pozlarını paylaştı.

Kalça estetiği yaptırdığı iddia edilmişti! Melek Mosso'dan dikkat çeken poz

Başarılı birçok şarkıya imza atan Melek Mosso son dönemde kalça estetiği yaptırdığı iddiası ile gündem olmuştu. Bir süredir sıkı ve dolgun popoya sahip olmak isteyen popçunun bıçak altına yattığı haberi çok konuşulmuştu.

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Ünlü isim son paylaşımında bir ödül töreninden pozlarını paylaştı. Sevgilisi Serkan Sağdıç ile törene katılan ve yılın en iyi kadın şarkıcısı ödülünü alan Mosso’nun paylaşımına adeta beğeni yağdı.

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Daha önce dişlerini sıkmasını engellemek için çenesine botoks yaptırdığını ifade eden Mosso, "Yorgunluğumu silmek için ufak tefek şeyler yaptırıyorum. Bırakın da yaptırayım, 35 yaşındayım" demişti.

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