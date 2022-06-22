Kalçasıyla gündemde olan Sibil Çetinkaya takipçisine verdiği yanıtla şaşırttı! "İki gün önceki popo nerede?"

YouTube ve Instagram'ı aktif olarak kullanan içerik üreticisi Sibil Çetinkaya, kendi takipçi kitlesini oluşturdu.



Yaşam tarzı videoları ve pozlarıyla sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri olan Çetinkaya, pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Arkadaşının düğünü için pembe sırt ve göğüs dekolteli bir elbise giyen Sibil Çetinkaya olay oldu. Ünlü fenomenin pozlarını görenler "Kalçalarına ne yaptın?" yorumları yağmıştı.

Sibil Çetinkaya gelen yorumlara yanıt olarak arkadan çekilmiş bir karesini paylaşarak "Arkadaşlar ne takma poposu ne ameliyatı haha şaka mı... Hiçbir yerimi yatırmadım hiçbir takma bir şey taktırmadım. Öyle bir şey varmış sizden öğrendim" demişti.



Bugün yaptığı beyaz mayolu paylaşımla dikkat çeken Sibil Çetinkaya, gelen yorumla şaşkına döndü. Takipçisinin "İki gün önceki poponu nerede bıraktın?" sorusuna yanıt veren Çetinkaya, "Arkada bir tanem, her postta göstereceksek başka sayfa açalım" cevabıyla şaşkına çevirdi.



