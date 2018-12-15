Kalçasıyla yatak ve sandalye kırdı! Daha da büyütmek istiyor

25 yaşındaki Sırp asıllı model Crown'ın tek arzusu dünyanın en iri kalçalı kadını olmaktı.

Bunun için bol bol yemek yedi ve gözünü bile kırpmadan bıçak altına yattı. Vücudunun diğer yerlerinden aldırdığı yağları kalçalarına yerleştirtti.

Genç kadın, bununla da yetinmedi. Brezilya kalçasına kavuşmak için tekrar ameliyat masasına yattı.

Ardından göğüslerini büyüttü. Dudaklarına, elmacık kemiklerine, çenesine dolgu yaptırdı.

Son dört yılda yaptırdığı bütün bu işlemlerin sonucunda eskiden hiç olmadığı kadar iri ve kıvrımlı bir görünüme kavuştu. Ama yine de görüntüsünden memnun değildi.

Devasa kalçalardan asla vazgeçmeyen Crown, E! kanalının çok izlenen programlarından biri olan Botched Doctors'a başvurdu.

Programın iki doktoru Terrb Dubrow ve Paul Nassif'ten isteği ise "sarktığını" ileri sürdüğü göğüslerini toparlatmak. Bunun yanı sıra göğüs uçlarını da yeniden şekillendirmek.

Fakat Doktor Dubrow, Crown'un bu isteğini kabul etmedi. Ona daha küçük göğüsler yapmayı önerse de Crown bunu reddetti.

Crown, kalçası yüzünden sandalye ve yatak kırdığını belirterek "Bazen kalçamla insanları da kırdım" dese de hedefinden vazgeçmek niyetinde gözükmüyor gibi.



