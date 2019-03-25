Kaldırıldığı hastanede toplu tecavüze uğradı!

Nefes darlığı nedeniyle eşi tarafından Meerut'daki hastaneye kaldırılan kadın, sakinleştirici ilaç verilerek acil bakım ünitesine alındı.

Ancak eşi, karısının üç hastane personeli tarafından tecavüze uğradığını öne sürdü.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis tecavüzün gerçekleştiği iddia edilen saatlerde kameraların kapatıldığını açıkladı.

Olayın ardından hastane çalışan dört adam ve bir kadın gözaltına alındı.

Hindistan benzer korkunç olaylara sık sık sahne oluyor.

Geçtiğimiz hafta da 12 yaşındaki bir kız çocuğu erkek kardeşleri ve amcası tarafından tecavüze uğramış ve kafası kesilerek öldürülmüştü.

