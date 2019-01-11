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Kaldırımda ders çalışan tartıcı çocuk sosyal medyayı salladı! 'Kim bilir ne hayalleri var'

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YAŞAM  | 11.01.2019 13:33 | Son Güncelleme

Kadir İlbak, 13 yaşında, ortaokul 7’nci sınıf öğrencisi. Sultangazi’deki okulundan çıkar çıkmaz, kaldırımda tartıcılık yapıyor. Onu soğuk havada kaldırımda ders çalışırken görenlerin yüreği burkuluyor, onun okuma azmi herkesi kendisine hayran bırakıyor. Okul harçlığını çıkarmak, ev bütçesine katkıda bulunmak isteyen 7 yıldır tartıcılık yapan Kadir’in bu anlarını bir vatandaş "Kim bilir ne hayalleri var?" başlığıyla sosyal medya hesabına koyunca, paylaşım yoğun ilgi gördü.

Sultangazinin en işlek caddelerinden olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde tartıcılık yapan Kadir İlbak’a DHA muhabiri ulaştı.

GÜNDE 10-20 TL ARASI KAZANIYOR

Soğuk havaya rağmen vatandaşların şaşkın bakışları arasında önüne koyduğu tartının yanında ders çalışan Kadir İlbak, günde 10 ila 20 TL arasında para kazandığını söyledi.

EN SEVDİĞİ DERS MATEMATİK

İlbak," Okur harçlığımı ve aile bütçesine katkıda bulunmak için okul sonrası tartıcılık yapıyorum. Sınavlar yaklaşmışken pratik yapıyorum. En sevdiğim ders matematik. Bana göre hava soğuk değil, üşümüyorum. Direniyoruz. Soğuğa alıştım artık" dedi. Annesinin ev hanımı olduğunu belirten ortaokul 7’nci sınıf öğrencisi Kadir, babasının da bir tekstil atölyesinde makineci olarak çalıştığını söyledi.

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'KADİR BİZDEN BİRİ ARTIK'

Yaklaşık 7 yıldır aynı noktada tartıcılık yapan Kadir İlbaka esnaflar da sahip çıkıyor. Esnaflardan Burak Köleoğlu "Elimizden geldiği kadar Kadir kardeşimize destek olmaya çalışıyoruz. O da bizden biri artık. İhtiyacı var, birileri elinden tutsun istiyoruz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kadir ilbak sultangazi tartıcı çocuk sosyal medya Ders

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