Kaz ciğerinin satışı ve üretimi yasaklandı

ABD Temyiz Mahkemesi ördek ve kaz üreticilerini temsil eden Kanadalı bir sivil toplum örgütünün itiraz dilekçesini reddetti. Mahkeme böylece konuyla ilgili nihai kararını vererek 2017 yılında alınan ikinci yasağı yürürlüğe sokmuş oldu.

Euronews'e konuşan Fransız kaz ciğeri üreticisi Cifog Genel Müdürü Michel Fruchet, "Bu karar kabul edilemez. Çünkü aktivist ve lobiler ürünlerimiz hakkında asılsız iddialar ortaya atarak vejetaryenliği savunuyor. Bu ürün Fransızların yaşam sanatına ait sembolik bir yemektir." diye konuştu. Şirket çalışanları kaz ciğerinin Fransa'da ve diğer birçok ülkede oldukça sevildiğini ifade etti.

Hayvan hakları sivil toplum örgütü PETA ise Kaliforniya'daki mahkemenin kararından oldukça memnun olduklarını dile getirdi. PETA yaptığı açıklamada "Kaz ciğerinin hiçbir şekilde doğal ya da ayrıcalıklı tarafı yok. Hassas hayvanlar olan kaz ve ördekler küçük kafeslere konarak boğazlarına takılan borularla yağ içmeye zorlanıyor. Ve daha sonra bu hayvanlarda 'karaciğer yağlanması' meydana geliyor. Bu bir hastalık." ifadelerini kullandı.