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Kaz ciğerinin satışı ve üretimi yasaklandı

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İLGİNÇ HABERLER  | 10.01.2019 10:46 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde büyük tartışmalar sonunda 'kaz ciğeri' (foie gras) üretimi ve satışı yasaklandı. Karar sonrası Fransız kaz ciğeri üreticileri mahkemeye tepki göstererek vejetaryen lobilerinin asılsız iddialarından etkilendiğini iddia etti.

Kaz ciğerinin satışı ve üretimi yasaklandı

ABD Temyiz Mahkemesi ördek ve kaz üreticilerini temsil eden Kanadalı bir sivil toplum örgütünün itiraz dilekçesini reddetti. Mahkeme böylece konuyla ilgili nihai kararını vererek 2017 yılında alınan ikinci yasağı yürürlüğe sokmuş oldu.

Euronews'e konuşan Fransız kaz ciğeri üreticisi Cifog Genel Müdürü Michel Fruchet, "Bu karar kabul edilemez. Çünkü aktivist ve lobiler ürünlerimiz hakkında asılsız iddialar ortaya atarak vejetaryenliği savunuyor. Bu ürün Fransızların yaşam sanatına ait sembolik bir yemektir." diye konuştu. Şirket çalışanları kaz ciğerinin Fransa'da ve diğer birçok ülkede oldukça sevildiğini ifade etti.

Hayvan hakları sivil toplum örgütü PETA ise Kaliforniya'daki mahkemenin kararından oldukça memnun olduklarını dile getirdi. PETA yaptığı açıklamada "Kaz ciğerinin hiçbir şekilde doğal ya da ayrıcalıklı tarafı yok. Hassas hayvanlar olan kaz ve ördekler küçük kafeslere konarak boğazlarına takılan borularla yağ içmeye zorlanıyor. Ve daha sonra bu hayvanlarda 'karaciğer yağlanması' meydana geliyor. Bu bir hastalık." ifadelerini kullandı.

KAZ CİĞERİ SATIŞINI DURDURDU

Amazon.com 2004 yılında çıkan üretim yasağı sonrası kaz ciğerini başka ülkelerden ABD'deki tüketicilerle buluşturarak tepkileri üzerine çekmişti. Bu uygulamaya karşı çıkan aktivistlerin yaptığı itiraz sonucu savcılık Amazon.com'un 100 bin Dolar ceza ödemesini kararlaştırdı. Şirket daha sonra internet sitesi üzerinden kaz ciğeri satışını durdurdu.

ÜNLÜ YILDIZDAN DESTEK

Hollywood'un ünlü isimlerinden Pamela Anderson, Evanna Lynch, Ricky Gervais televizyon dünyasının ünlü sunucularından Ellen DeGeneres kaz ciğerinin yasaklanması için birçok kampanyaya katılmıştı.

2012 yılında da Kanada'nın Quebec, ABD'nin New York ve Kaliforniya'nın güneyinde bulunan bir lokanta zinciri kaz ciğerinin yasaklanmasıyla ilgili kanun taslağına karşı çıkmıştı.

Fransa dünya kaz ciğeri üretiminin yüzde 70'ini elinde bulunduruyor. Bu alanda dünya lideri olan Fransa, 2006 yılında kaz ciğeri yemeğini 'kültür ve gastronomi mirası' listesine almıştı.


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