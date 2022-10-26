EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Kalıp eş anlamlısı nedir? Kalıp kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kalıp eş anlamlısı nedir? Kalıp kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

26.10.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle üretim ile ilişki içinde olan tasarım, mimarlık, mühendislik gibi alanların sıkça kullandığı terimlerden biri kalıp terimidir. Terzilikten ressamlığa tüm üretim sürecini içinde barındıran alanlar, belirli kalıplar kullandıklarından ya da kendi kalıplarını oluşturdukları için sıklıkla kullanılan bir terimdir. Dilimizde de genellikle bu anlamda kullanılan kalıp eş anlamlısı olan sözcük nedir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Kalıp eş anlamlısı nedir? Kalıp kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kalıp kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Arapçada "kalıp, özellikle de metal döküm kalıbı ve ayakkabı kalıbı" anlamına gelen "ḳālib" kelimesinden alıntıdır. Türkçeye de benzer bir anlamla geçen kelime zamanla farklı anlamlar da kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre kalıp kelimesinin anlamları:

  • Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç
  • Biçki modeli, patron
  • Genellikle küp biçiminde yapılan
  • Gösterişli görünüş
  • Biçim, durum
  • Yenilikten uzak, özgün olmayan
Rüzgâr eş anlamlısı nedir? Rüzgâr eş anlamlısı nedir?

Kalıp eş anlamlısı kelimeler nedir?

Kalıp terimi bir şeyin sınırlarını belirlemeye yarayan nesne olabilir ya da o şeyin sınırlarını belirtmek için terim olarak kullanılır. Dolayısıyla bu anlamı taşıyacak yazılışları farklı anlamları aynı kalıbın eş anlamlısı olabilecek sözcükler de bulunur. Kalıp kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Patron
  • Kip

"Durum" ve "biçim" terimleri kalıp kelimesinin eş anlamı olarak kullanılmasa bile mecaz anlamı olarak kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeleri mecaz ve yan anlamlı kelimelerden ayırt etmek oldukça önemlidir. Yazarların yetkinliğini gösteren noktalardan biri betimlemenin yanı sıra kelimeleri ustalıkla kullanmalarıdır. Eş anlamlı kelimeler aynı anlama sahip olsalar dahi cümlede ifade edilmek istenen durum bazen duyguya göre birbirleri yerine seçilebilirler. Hâl böyleyken eş anlamlı, mecaz ve yan anlamlı kelimelerin kullanım alanlarına dikkat etmek ve anlamına uygun kullanmak yazarlar için son derece dikkate değer bir noktadır.

Saat eş anlamlısı nedir? Saat eş anlamlısı nedir?

Kalıbın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Yukarıda bahsedildiği gibi kalıp kelimesi için eş anlamlı kelimelerden çok mecaz ve yan anlam olarak kullanılabilecek kelimeler sayıca fazladır. Bu bakımdan durum, biçim, patron kelimeleri kalıp kelimesinin yerini alarak cümlede kullanıma imkân verebilir.

  • Terzi, götürdüğüm patronu çıkaramadığı için elbise mahvoldu.
  • Sanıyorum ayakkabının kipi ayağına uygun değildi, ayağının ağrıdığını söyleyip evi aradı yedek ayakkabısını getirmelerini rica etti.
Merhamet eş anlamlısı nedir? Merhamet eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınav tarihleri ne zaman?
KPSS 2022 branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?KPSS 2022 branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

AÖF sınav tarihleri ne zaman?

AÖF sınav tarihleri ne zaman?

AÖL sınavları ne zaman?

AÖL sınavları ne zaman?

İlginizi Çekebilir

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.