Kalıp eş anlamlısı nedir? Kalıp kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kalıp kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Arapçada "kalıp, özellikle de metal döküm kalıbı ve ayakkabı kalıbı" anlamına gelen "ḳālib" kelimesinden alıntıdır. Türkçeye de benzer bir anlamla geçen kelime zamanla farklı anlamlar da kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre kalıp kelimesinin anlamları:

Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç

Biçki modeli, patron

Genellikle küp biçiminde yapılan

Gösterişli görünüş

Biçim, durum

Yenilikten uzak, özgün olmayan

Kalıp eş anlamlısı kelimeler nedir?

Kalıp terimi bir şeyin sınırlarını belirlemeye yarayan nesne olabilir ya da o şeyin sınırlarını belirtmek için terim olarak kullanılır. Dolayısıyla bu anlamı taşıyacak yazılışları farklı anlamları aynı kalıbın eş anlamlısı olabilecek sözcükler de bulunur. Kalıp kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Patron

Kip

"Durum" ve "biçim" terimleri kalıp kelimesinin eş anlamı olarak kullanılmasa bile mecaz anlamı olarak kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeleri mecaz ve yan anlamlı kelimelerden ayırt etmek oldukça önemlidir. Yazarların yetkinliğini gösteren noktalardan biri betimlemenin yanı sıra kelimeleri ustalıkla kullanmalarıdır. Eş anlamlı kelimeler aynı anlama sahip olsalar dahi cümlede ifade edilmek istenen durum bazen duyguya göre birbirleri yerine seçilebilirler. Hâl böyleyken eş anlamlı, mecaz ve yan anlamlı kelimelerin kullanım alanlarına dikkat etmek ve anlamına uygun kullanmak yazarlar için son derece dikkate değer bir noktadır.

Kalıbın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Yukarıda bahsedildiği gibi kalıp kelimesi için eş anlamlı kelimelerden çok mecaz ve yan anlam olarak kullanılabilecek kelimeler sayıca fazladır. Bu bakımdan durum, biçim, patron kelimeleri kalıp kelimesinin yerini alarak cümlede kullanıma imkân verebilir.