Rüzgâr eş anlamlısı nedir? Rüzgâr kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Rüzgâr kelimesi de dilimize Farsça dilinden gelip yerleşmiştir. Farsçada "gün, gündüz, zaman" anlamına gelen "rūzgār" kelimesinden alıntıdır. Rüzgâr kelimesi Türkçede eski dönemlerde "vakit" anlamında kullanılsa da daha sonrasında "yel, hava" gibi anlamlar kazanarak "vakit" anlamını kaybetmiştir. İsim türünde bir kelimedir. Farklı alanlarda ve anlamlarda kullanılabilir. Atasözlerinde ve deyimlerde de yer alır. Farklı kelimelerle birleşerek gelerek birleşik kelimeler üretir.
Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'e göre rüzgâr kelimesinin iki farklı tanımı bulunur. Bu tanımlardan biri havanın yer değiştirmesi ile ortaya çıkan esintidir. Bir diğer tanım ise meteoroloji alanındaki kullanımına aittir. Bu tanıma göre rüzgâr kelimesi, hızı on yedi ile yirmi bir deniz mili arasında olan ve gücü beş ile ifade edilen esintidir.
Türkçede birçok kelime birden fazla anlama gelebilir. Kelimenin hangi anlamıyla ve hangi amaçla kullanıldığını anlamak için cümlenin bütününe bakılmalıdır. Aynı durum eş anlamlı kelimeler için de geçerlidir. Eş anlamlı kelimeleri kullanmadan önce cümlenin bütününe ve anlamına bakmak gerekir. Rüzgâr kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:
Rüzgârın eş anlamlısı olan bu iki kelime cümle içerisinde rüzgâr yerine kullanılabilir.
Rüzgâr ve rüzgâr eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: