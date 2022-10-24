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Rüzgâr eş anlamlısı nedir? Rüzgâr kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

24.10.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe sözcük hazinesi bakımından en zengin dillerden biridir. Bunun sebebi farklı dillerle olan etkileşimler sonucunda birçok kelimeyi bünyesine dâhil etmesidir. Bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Eş anlamlı kelimleler de bu sebeplere bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir. Farsça da Türkçenin en çok etkileşime girdiği kelimelerden birisidir. Rüzgâr kelimesi de dilimize Farsçadan giren ve eş anlamlısı bulunan bir kelimedir. Eş anlamlılık gösteren rüzgârın eş anlamlısı nedir?

Rüzgâr eş anlamlısı nedir? Rüzgâr kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Rüzgâr kelimesi de dilimize Farsça dilinden gelip yerleşmiştir. Farsçada "gün, gündüz, zaman" anlamına gelen "rūzgār" kelimesinden alıntıdır. Rüzgâr kelimesi Türkçede eski dönemlerde "vakit" anlamında kullanılsa da daha sonrasında "yel, hava" gibi anlamlar kazanarak "vakit" anlamını kaybetmiştir. İsim türünde bir kelimedir. Farklı alanlarda ve anlamlarda kullanılabilir. Atasözlerinde ve deyimlerde de yer alır. Farklı kelimelerle birleşerek gelerek birleşik kelimeler üretir.

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'e göre rüzgâr kelimesinin iki farklı tanımı bulunur. Bu tanımlardan biri havanın yer değiştirmesi ile ortaya çıkan esintidir. Bir diğer tanım ise meteoroloji alanındaki kullanımına aittir. Bu tanıma göre rüzgâr kelimesi, hızı on yedi ile yirmi bir deniz mili arasında olan ve gücü beş ile ifade edilen esintidir.

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Rüzgâr kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçede birçok kelime birden fazla anlama gelebilir. Kelimenin hangi anlamıyla ve hangi amaçla kullanıldığını anlamak için cümlenin bütününe bakılmalıdır. Aynı durum eş anlamlı kelimeler için de geçerlidir. Eş anlamlı kelimeleri kullanmadan önce cümlenin bütününe ve anlamına bakmak gerekir. Rüzgâr kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Yel
  • Bad

Rüzgârın eş anlamlısı olan bu iki kelime cümle içerisinde rüzgâr yerine kullanılabilir.

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Rüzgârın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Rüzgâr ve rüzgâr eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Rüzgârı arkana almadan yeterince hızlı yol alamazsın.
  • Ne demişler "Rüzgar eken fırtına biçer"miş.
  • Uzun zamandır buralarda olmadığın için seni buraya hangi rüzgârın attığını merak ettim.
  • Her zaman gemicinin istediği bad esmez.
  • Her durumu oluşturan bir etken mutlaka vardır, rüzgâr esmeyince yaprak da oynamaz.
  • Güneş çıkmadan önce toprağı ürperten bir yel çıkmıştı.
  • Kuvvetli bir bad çıkmıi, yerdeki tüm yaprakları götürmüştü.
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