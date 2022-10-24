Saat eş anlamlısı nedir? Saat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yabancı dillerden gelip yerleşen kelimeler zaman içinde aldıkları eklerle ya da söyleniş biçimlerinde uğradıkları değişikliklerle Türkçeleşerek dilimize yerleşmiştir. Saat kelimesi de dilimize Arapçadan gelmiştir. Arapçada "en, genişlik, süre, günün 24'te biri olan süre ölçü birimi" anlamlarına gelen "sāˁat" kelimesinden alıntıdır. Çok eski dönemlerden beri dilimizde olan saat kelimesi ilk zamanlarda "zaman" ve "zaman ölçü birimi, zaman ölçen alet" gibi anlamlarda kullanılmıştır.

Türk Dil Kurumu resmi internet sitesinde yer alan Türkçe sözlükte saat kelimesi için isim türünde beş farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar şu şekildedir:

Bir günlük sürenin yirmi dört saate birine eşit olan altmış dakikalık zaman parçası, zaman dilimi

Zaman, vakit

Herhangi bir işin yapıldığı belli bir süre.

Günün hangi saatinde olunduğunu gösteren alet.

Elektrik ya da su için de kullanılan sayaç

Saat kelimesi atasözlerinde ve deyimlerde de yer alır. Ayrıca farklı kelimelerle birleşerek yeni birleşik kelimeler üretir. Bu durum için bazı örnekler şöyledir: "Saat balı", "saat kulesi", "çalar saat", "beslenme saati", "guguklu saat", "yerel saat", "saat dairesi", "akşam saati", "kuşluk vakti", "güneş saati", "park saati", "kontrol saati"

Saat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede bir sözcük zaman içerisinde kullanımından dolayı yeni anlamlar kazanabilir. Aynı zamanda ihtiyaç hâlinde yeni kelimeler türeyebilir ve yeni kelimeler alınabilir. Bu durum da eş anlamlılığın farklılık göstermesine neden olur. Saat kelimesi de zaman içerisinde yeni anlamlar kazanan ve eş anlamlıları olan bir kelimedir. Saat kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şunlardır:

Sayaç

Vakit

Zaman

Saatin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Saat eş anlamlısı olan kelimelerle çeşitli örnek cümleler kurulabilir. Saat kelimesi ve saatin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

Öyle bir sistem kurmuş ki saat gibi işliyor.

Saat kaç oldu hâlâ ortalarda yok!

Su sayacı bozulduğu için sabahtan beri evde sular kesik.

Şimdi bunun vakti değil önce yemek yiyelim.

Öğle vakitlerinde uyumak aslında çok sağlıksızdır.

Sabahtan akşama kadar zaman geçtikçe havalar soğuyordu.



