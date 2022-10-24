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Saat eş anlamlısı nedir? Saat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

24.10.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe farklı dillerden birçok kelimeyi kabul etmiştir ve kelime hazinesi bu sebeple oldukça zengindir. Kelime çeşitliliği, kelimelerin farklı kullanım alanlarına sahip olmasına neden olabilir. Farklı dillerden gelen kelimelerle, Türkçede var olan kelimeler aynı anlamları karşılayabilir. Bu durum da eş anlamlılığın temelini oluşturur. Saat kelimesi de Arapça kökenli bir kelimedir. Vakit, zaman, sayaç gibi anlamları karşılayan saatin eş anlamlısı nedir?

Saat eş anlamlısı nedir? Saat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yabancı dillerden gelip yerleşen kelimeler zaman içinde aldıkları eklerle ya da söyleniş biçimlerinde uğradıkları değişikliklerle Türkçeleşerek dilimize yerleşmiştir. Saat kelimesi de dilimize Arapçadan gelmiştir. Arapçada "en, genişlik, süre, günün 24'te biri olan süre ölçü birimi" anlamlarına gelen "sāˁat" kelimesinden alıntıdır. Çok eski dönemlerden beri dilimizde olan saat kelimesi ilk zamanlarda "zaman" ve "zaman ölçü birimi, zaman ölçen alet" gibi anlamlarda kullanılmıştır.

Türk Dil Kurumu resmi internet sitesinde yer alan Türkçe sözlükte saat kelimesi için isim türünde beş farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar şu şekildedir:

  • Bir günlük sürenin yirmi dört saate birine eşit olan altmış dakikalık zaman parçası, zaman dilimi
  • Zaman, vakit
  • Herhangi bir işin yapıldığı belli bir süre.
  • Günün hangi saatinde olunduğunu gösteren alet.
  • Elektrik ya da su için de kullanılan sayaç

Saat kelimesi atasözlerinde ve deyimlerde de yer alır. Ayrıca farklı kelimelerle birleşerek yeni birleşik kelimeler üretir. Bu durum için bazı örnekler şöyledir: "Saat balı", "saat kulesi", "çalar saat", "beslenme saati", "guguklu saat", "yerel saat", "saat dairesi", "akşam saati", "kuşluk vakti", "güneş saati", "park saati", "kontrol saati"

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Saat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede bir sözcük zaman içerisinde kullanımından dolayı yeni anlamlar kazanabilir. Aynı zamanda ihtiyaç hâlinde yeni kelimeler türeyebilir ve yeni kelimeler alınabilir. Bu durum da eş anlamlılığın farklılık göstermesine neden olur. Saat kelimesi de zaman içerisinde yeni anlamlar kazanan ve eş anlamlıları olan bir kelimedir. Saat kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şunlardır:

  • Sayaç
  • Vakit
  • Zaman
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Saatin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Saat eş anlamlısı olan kelimelerle çeşitli örnek cümleler kurulabilir. Saat kelimesi ve saatin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Öyle bir sistem kurmuş ki saat gibi işliyor.
  • Saat kaç oldu hâlâ ortalarda yok!
  • Su sayacı bozulduğu için sabahtan beri evde sular kesik.
  • Şimdi bunun vakti değil önce yemek yiyelim.
  • Öğle vakitlerinde uyumak aslında çok sağlıksızdır.
  • Sabahtan akşama kadar zaman geçtikçe havalar soğuyordu.
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