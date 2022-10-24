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Merhamet eş anlamlısı nedir? Merhamet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

24.10.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk toplulukları tarih içinde pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapmıştır. Bu durum da Türk dillerini etkilemiş ve ev sahipliği yaptığı kültürlerin dilinden pek çok kelime almış aynı zamanda kelime vermiştir. Bu nedenle Türkçede farklı dillerden alınan birçok kelime vardır ve bu durum kelime haznesini zenginleştirmiştir. Merhamet kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Türkçede uzun yıllardan beri kullanılan merhamet kelimesi eş anlamı olan bir kelimedir.

Merhamet eş anlamlısı nedir? Merhamet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapça kökenli olan merhamet kelimesi, Arapçada "acıma, şefkat" anlamına gelen "merḥamet" kelimesinden alıntı bir kelimedir. Türkçeye de benzer bir anlamla geçen bu kelime genel olarak dilimizde bir başkasının acısını, kederini, mutsuzluğunu hissedip üzüntü duymak ve ona karşı yardım etme isteği duymak anlamında kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre merhamet kelimesinin anlamı şu şekildedir: "Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma"

Bir kelime başka kelimelerle birlikte kullanılarak farklı bir anlamda kelime türetebilir. Merhamet kelimesi de farklı kelimelerle bir araya gelerek birleşik fiiller türetir. Türk Dil Kurumu bu durum işin şu örnekleri vermiştir:

  • Merhamet duymak: Acıma ya da şefkat duygusu uyanmak ya da kabarmak.
  • Merhamete gelmek: Acıma duygusuna kapılmak.
  • Merhamet etmek: Acımak.
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Merhamet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısının olmasının yanı sıra bazı kelimelerin eş anlamlısı olmayabilir ya da sadece bir tane eş anlamlısı olabilir. Bu durum genellikle yabancı kökenli kelimelerde görülür. Merhamet kelimesinin eş anlamı olan tek bir kelime vardır. Merhametin eş anlamlısı olan kelime "acıma" kelimesidir. Acıma kelimesi cümle içinde merhamet kelimesi yerine kullanılabilir.

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Merhametin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntemlerden biri o kelimeyi bir cümle içinde kullanmak olacaktır. Merhamet eş anlamlısı olan kelime ve merhamet kelimesi kullanarak kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Hiç mi acıman yok da bu adama böyle davranıyorsun!
  • Hayatımda hiç kimseye bu kadar saf ve derin acıma duymamıştım.
  • Merhametten maraz doğar diye boşuna söylememişler.
  • Bana acımanı değil beni sevmeni isterdim.
  • İçinde merhamet duygusu yoksa benim değil arkadaşım hiçbir şeyim olamazsın.
  • Sana acımak bile içimden gelmiyor.
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