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Kalite eş anlamlısı nedir? Kalite kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçeye yabancı dillerden geçmiş ancak kullanımı yaygınlaşmış kelimeler vardır. Bu kelimelerden bir tanesi kalite terimidir. Herhangi bir ürün ya da hizmette memnuniyetle birlikte gelen açıklamalarda sıkça karşılaştığımız “kalite” kelimesi yabancı bir dilden alıntıdır. Eş anlamlılık durumu gösteren kalite kelimesinin eş anlamlısı olan kelime nedir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Kalite eş anlamlısı nedir? Kalite kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize Fransızcadan geçmiş olan kalite kelimesi, Fransızcada "nitelik, özellikle iyi nitelik" anlamını karşılayan "qualité" kelimesinden alıntıdır. Dilimize yakın bir zamanda geçmiş olan kalite kelimesi Türkçede de benzer anlamda da kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre kalite kelimesinin anlamı "nitelik"tir. Türkçe kurulmuş cümlelerde kalite kelimesi Fransızcadaki gibi iyi olanı işaret etmekle birlikte pekiştirici "iyi" ya da "kötü" gibi sıfatları da edinebilir. Örneğin "Bu elbisenin kalitesi gayet iyiymiş." ya da "Bu elbise gayet kaliteliymiş." derken her iki cümlede de elbisenin kullanılmak için iyi durumda olduğuna işaret eder.

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Kalitenin eş anlamlısı olan kelime nedir?

Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı kelimeler zaman zaman kalite teriminde olduğu gibi yabancı kaynaklı ancak kullanımı yaygınlaşmış kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulmak için kullanılabilir. Kalite kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de kaliteyle aynı anlamı karşılamalıdır. Bu sebeple kalite kelimesinin eş anlamı olan kelime "nitelik"tir.

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Kalite eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kalite eş anlamlısı olan nitelik kelimesiyle ilgili çeşitli örnek cümleler kurulabilir. Kalitenin eş anlamlısı kelimeyle örnek cümleler:

  • Nitelik sahibi eleman arayışı hala devam ediyor ama işe uygun donanımlı birini hâlâ bulamıyor.
  • Niteliği yüksek bir tartışma yürütebilmek için tarafların birbirlerine saygı göstermesi, aynı zamanda da alanlarında bilgi birikimine sahip olmaları gerekir.
  • Nitelikli dolandırıcılar, yaşlı adamı telefonda kandırmak üzereyken torunu tarafından fark edildiler ve polise ihbar edildiler.
  • Eğitimin niteliği, öğretmenlerin donanımı kadar ders materyallerinin uygunluğu ve öğrenme içerikleriyle de doğru orantılıdır.
  • Niteliği yüksek bir okuma yapabilmek için vurgu tonlamaya dikkat ederek yapılması gereken bir okuma egzersizine ihtiyaç vardır.
  • Aradığım kriterlere uygun nitelikli bir bilgisayar bulabilirsem hemen almayı düşünüyorum, çok ihtiyacım var.
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