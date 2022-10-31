Kalite eş anlamlısı nedir? Kalite kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize Fransızcadan geçmiş olan kalite kelimesi, Fransızcada "nitelik, özellikle iyi nitelik" anlamını karşılayan "qualité" kelimesinden alıntıdır. Dilimize yakın bir zamanda geçmiş olan kalite kelimesi Türkçede de benzer anlamda da kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre kalite kelimesinin anlamı "nitelik"tir. Türkçe kurulmuş cümlelerde kalite kelimesi Fransızcadaki gibi iyi olanı işaret etmekle birlikte pekiştirici "iyi" ya da "kötü" gibi sıfatları da edinebilir. Örneğin "Bu elbisenin kalitesi gayet iyiymiş." ya da "Bu elbise gayet kaliteliymiş." derken her iki cümlede de elbisenin kullanılmak için iyi durumda olduğuna işaret eder.

Kalitenin eş anlamlısı olan kelime nedir?

Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı kelimeler zaman zaman kalite teriminde olduğu gibi yabancı kaynaklı ancak kullanımı yaygınlaşmış kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulmak için kullanılabilir. Kalite kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de kaliteyle aynı anlamı karşılamalıdır. Bu sebeple kalite kelimesinin eş anlamı olan kelime "nitelik"tir.

Kalite eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kalite eş anlamlısı olan nitelik kelimesiyle ilgili çeşitli örnek cümleler kurulabilir. Kalitenin eş anlamlısı kelimeyle örnek cümleler: