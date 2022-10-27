Pür eş anlamlısı nedir? Pür kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pür kelimesi dilimize Farsçadan geçmiştir. Farsçada "dolu, çok" anlamına gelen "pur" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde uzun zamandır varlığını koruyan kelime benzer bir anlamda kullanılsa da dilimizde 2 farklı pür kelimesi bulunur yani pür kelimesi sesteş bir kelimedir. Farsçadan alıntı olan "pür" kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda "dolu" olarak verilmiştir. Bir diğer pür kelimesi ise halk ağzında kullanılan ve çam, ardıç ladin gibi ağaçların ince yapraklarına verilen isimdir.

Pür sözcüğünün cümle içerisinde kullanımı anlatılmak istenen konuya göre değişebilmektedir. Bu sözcüğün yalnızca ek olarak kullanıldığı bazı kelimeler vardır. “Pürtelaş" ve "pürdikkat” gibi birleşik sözcükleri buna örnek gösterebiliriz. Pür kelimesi günümüzde genellikle "pürdikkat" birleşik kelimesiyle kullanılır. Pür sözcüğü özellikle divan şairleri tarafından çok sık tercih edilmiştir.

Pür kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Pür eş anlamlısı olan sözcük cümle içerisinde kullanıldığında o cümlede herhangi bir anlam kayması veya bozukluğu gözlenmez. Eş anlamlı sözcüklerin bilinmesi hem kelime haznesinin büyümesini hem de ifadelerin çeşitlenmesini sağlar. Pür kelimesinin eş anlamı olan bir sözcük bulunmaktadır. Pürün eş anlamlısı kelime:

Dolu

Pürün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin eş anlamlılarını bilmek hem günlük sohbetlerde hem de yazışmalarda tekrara düşmenin önüne geçmektedir. Pür kelimesi cümle içerisinde daha çok sıfatların önüne koyularak kullanılmaktadır. Pürün eş anlamlısı olan sözcüklerin kullanıldığı bazı örnek cümleler: