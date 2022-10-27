Kavga eş anlamlısı nedir? Kavga kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Toplumlar her zaman birbirlerinden etkilenmişlerdir. Bu etki hem kültür anlamında hem de kültürün büyük bir parçasını oluşturan dil anlamında olmuştur. Bu duruma özellikle toplumlar arası ticari ilişkiler sebep olmuştur. Ticari alışverişler de beraberine kültürel alışverişi getirmiştir. Çevresiyle hep alışveriş içinde bulunan Türk toplumu da hem başka dillere kelime kazandırmış hem de onlardan çeşitli sözcükleri bünyesine katmıştır. Yabancı kökenli bir sözcük olan “kavga” da buna bir örnektir.

Günlük hayatta sıklıkla duyduğumuz kavga kelimesi yabancı kökenlidir. Farsça bir sözcük olan ve "feryat, nara" anlamında gelen "ġav" kökünden türetilmiştir. Aldığı ekle birlikte "ġavġā" hâlinde türetilen kelime dilimize "kavga" olarak geçmiştir. Türk Dil Kurumuna kavga kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Düşmanca davranış ve sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş

Herhangi bir amaca ulaşmak, bir şeyi elde etmek veya bir duruma karşı koymak için harcanan çaba

Savaş

Kavganın eş anlamlısı nedir?

Yazılışları ve okunuşları farklı olan ama aynı anlamı taşıyan bu kelimeler eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler olarak adlandırılırlar. Türkçede pek çok kelimenin eş anlamlısı vardır. Dilimizde kavga kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler de bulunur. Kavga kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "dövüş"tür. Aynı zamanda farklı eş anlamlılara da sahip olan kavganın eş anlamlısı kelimeler:

Cenk

Çıngar

Gürültü patırtı

Haraza

Hengâme

Hır

Hırgür

Hırıltı

Maraza

Muaraza

Niza

Savaş

Kavga eş anlamlısı kelimelerin bazıları farklı bağlamlarda kullanılabilmektedirler. Bu sebeple cümledeki bağlam ve anlam nasılsa eş anlamlı sözcükleri de ona göre seçmek gerekir.

Kavganın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Kavga kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle çeşitli cümle örnekleri vermek mümkündür. Kavganın eş anlamlıları ile örnek cümleler: