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Kavga eş anlamlısı nedir? Kavga kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca insanlar duygularını, davranışlarını veya nesneleri ifade etmek için çeşitli sözcükler kullanmışlardır. Yeni durumları ifade edebilmek için çeşitli kelimeler türetmişler yahut farklı dillerden kelimeler almışlardır. Farklı dillerle iyi bir alışverişi olan Türkçe de bünyesine kattığı sözcüklerle genişleyerek kelime bakımından zengin hâle gelmiştir. Kavga kelimesi de dilimize bu etkileşimler sonucunda girmiştir. Farsçadan ödünçlenen kavga kelimesinin eş anlamlısı kelimeler nelerdir?

Kavga eş anlamlısı nedir? Kavga kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Toplumlar her zaman birbirlerinden etkilenmişlerdir. Bu etki hem kültür anlamında hem de kültürün büyük bir parçasını oluşturan dil anlamında olmuştur. Bu duruma özellikle toplumlar arası ticari ilişkiler sebep olmuştur. Ticari alışverişler de beraberine kültürel alışverişi getirmiştir. Çevresiyle hep alışveriş içinde bulunan Türk toplumu da hem başka dillere kelime kazandırmış hem de onlardan çeşitli sözcükleri bünyesine katmıştır. Yabancı kökenli bir sözcük olan “kavga” da buna bir örnektir.

Günlük hayatta sıklıkla duyduğumuz kavga kelimesi yabancı kökenlidir. Farsça bir sözcük olan ve "feryat, nara" anlamında gelen "ġav" kökünden türetilmiştir. Aldığı ekle birlikte "ġavġā" hâlinde türetilen kelime dilimize "kavga" olarak geçmiştir. Türk Dil Kurumuna kavga kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Düşmanca davranış ve sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş
  • Herhangi bir amaca ulaşmak, bir şeyi elde etmek veya bir duruma karşı koymak için harcanan çaba
  • Savaş
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Kavganın eş anlamlısı nedir?

Yazılışları ve okunuşları farklı olan ama aynı anlamı taşıyan bu kelimeler eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler olarak adlandırılırlar. Türkçede pek çok kelimenin eş anlamlısı vardır. Dilimizde kavga kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler de bulunur. Kavga kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "dövüş"tür. Aynı zamanda farklı eş anlamlılara da sahip olan kavganın eş anlamlısı kelimeler:

  • Cenk
  • Çıngar
  • Gürültü patırtı
  • Haraza
  • Hengâme
  • Hır
  • Hırgür
  • Hırıltı
  • Maraza
  • Muaraza
  • Niza
  • Savaş

Kavga eş anlamlısı kelimelerin bazıları farklı bağlamlarda kullanılabilmektedirler. Bu sebeple cümledeki bağlam ve anlam nasılsa eş anlamlı sözcükleri de ona göre seçmek gerekir.

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Kavganın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Kavga kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle çeşitli cümle örnekleri vermek mümkündür. Kavganın eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Kadınlar ve erkekler arasındaki bu savaş hiç bitmeyecek.
  • Kedi ve köpeğin dövüşünü izlerken hayvanlar aleminin acımasızlığına bir kez daha şahit oldum.
  • Sabahki hırgür yüzünden bana maaşımı vermeyi reddediyor.
  • İçinde bulunduğum bu niza tüm aile hayatımı etkiliyor.
  • Moralim çok bozuk çünkü patronum sabah ofiste çıngar çıkardı.
  • Hayattaki tek amacı her güzel ortamda hır çıkarmak sanki.
  • Hırgürü sevdiği kadar şu hayatta başka neyi seviyor acaba?
  • Bir anda bir hengâmenin içinde buldum kendimi.
  • Hırıltı çıkarma ve köşeye geçip sessizce otur.
  • Cehaletle olan marazam asla bitmeyecek.
  • Aramızdaki bu savaş daha ne kadar devam edecek?
  • Dünyada cenk çıkmayan bir gün var mı acaba?
  • Cenk etmeye öyle bir mutlulukla gitti ki şaşıp kaldım.
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