Kalk Gidelim dizisi ekibinden 100. bölüm kutlaması

Kutlamaya dizinin yapımcısı Eyüp Üstün başta olmak üzere Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever ve tüm dizi ekibi katıldı. 100. Bölüme ulaşıp “Dalya” demenin başarısının kutlandığı gecede keyifli anlar yaşandı.

Kalk Gidelim geçtiğimiz günlerde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den teşekkür mektubu olan ilk ve tek dizi olarak da gündeme gelmişti.

3 Senedir Muğla’da yaşayan ekip 100 bölümü geride bırakmanın mutluluğunu paylaştı. Dizi oyuncularından Ufuk Özkan "Projeye başlarken duyduğumuz aynı heyecanla çekimlere devam ediyoruz. Burada tüm ekibimizle aile olduk. 100. Bölüme ulaşmaktan çok mutluyuz.” dedi.

Dizi başladıktan sonra zamanının büyük kısmını Muğla’da geçiren Mehtap Bayri "Muğla’mızı çok seviyoruz. Çok güzel insanlarla harika bir iş yapıyoruz. Çok mutluyuz. Daha nice bölümlerde görüşmek üzere" dedi.

Yapımcı Eyüp Üstün ise, "Çekimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Böyle güzel bir ekiple çalışmaktan çok mutluyum. 100 bölümdür emek veren tüm ekip arkadaşlarıma ve sevgili seyircilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.