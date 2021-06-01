Kalori miktarı kadar önemli: Ekmek nasıl tüketilmeli? Hangi ekmekler tercih edilmeli

Marketlere yada bakkallara gittiğimizde çeşit çeşit ekmeklerle karşılaşıyoruz. Ancak bizim için en önemlisi az işlenmiş tahıl tanelerinden yapılan ekmektir. Tam çavdarlı ekmek, tam buğday ekmeği, tam yulaf ekmeği daha çok tercih edilmesi gereken ekmeklerdir.

BEYAZ EKMEKLER DAHA ÇOK İŞLENDİĞİNDEN TÜKETMEKTEN KAÇININ

Bu tür ekmekler, vitamin ve mineralleri içeriğinde barındırır. Ancak kepek ekmeği, beyaz ekmek daha çok öğütülmüş, daha çok işlemden geçmiş ekmeklerdir. Satın alırken mümkün olduğunca az işlenmiş tahıllı ekmekleri tercih etmek gerekir.

ALACAĞIMIZ EKMEĞİ NEYE GÖRE SEÇMELİYİZ?

Ekmekler çeşitlenebilir. Mesela cevizli ve tahıllı ekmekler de var. Bu türk ekmekleri de tercih edebiliriz. Ancak kullanılan unun tam buğday, çavdar, tam yulaf unu olmasına özen göstermeliyiz. Gerekirse alışveriş yaptığımız fırının ustasıyla da konuşmalıyız.

EKMEĞİ NE ZAMAN TÜKETMELİYİZ?

Ekmeği, özellikle kahvaltıda tüketmeliyiz. Çünkü gece boyunca uzun saatler süren bir açlık zamanımız oluyor. Bu nedenle kahvaltıda karbonhidrat ihtiyacı duyarız. Bunu karşılamak için, çok fazla miktarda olmamak koşuluyla, yetişkin, çalışan ve hareketsiz bir birey 2 ince dilim kadar yemek yeterlidir.