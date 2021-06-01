Kalori miktarı kadar önemli: Ekmek nasıl tüketilmeli? Hangi ekmekler tercih edilmeli

Marketlere yada bakkallara gittiğimizde çeşit çeşit ekmeklerle karşılaşıyoruz. Ancak bizim için en önemlisi az işlenmiş tahıl tanelerinden yapılan ekmektir. Tam çavdarlı ekmek, tam buğday ekmeği, tam yulaf ekmeği daha çok tercih edilmesi gereken ekmeklerdir.
Bu tür ekmekler, vitamin ve mineralleri içeriğinde barındırır. Ancak kepek ekmeği, beyaz ekmek daha çok öğütülmüş, daha çok işlemden geçmiş ekmeklerdir. Satın alırken mümkün olduğunca az işlenmiş tahıllı ekmekleri tercih etmek gerekir.
Ekmekler çeşitlenebilir. Mesela cevizli ve tahıllı ekmekler de var. Bu türk ekmekleri de tercih edebiliriz. Ancak kullanılan unun tam buğday, çavdar, tam yulaf unu olmasına özen göstermeliyiz. Gerekirse alışveriş yaptığımız fırının ustasıyla da konuşmalıyız.
Ekmeği, özellikle kahvaltıda tüketmeliyiz. Çünkü gece boyunca uzun saatler süren bir açlık zamanımız oluyor. Bu nedenle kahvaltıda karbonhidrat ihtiyacı duyarız. Bunu karşılamak için, çok fazla miktarda olmamak koşuluyla, yetişkin, çalışan ve hareketsiz bir birey 2 ince dilim kadar yemek yeterlidir.
Akşam yemeğinde ekmeğe hiç yer vermeyebiliriz. Ancak şeker hastaları ya da kilo almak isteyen kişiler yani kişiye göre bir dilim tam tahıllı ekmek yenebilir.
Öğle yemeklerinde ise, makarna, bulgur pilavı ve kuru baklagil yemeği o öğüne eşlik ediyorsa, karbonhidrat ürününe ihtiyaç yoktur. Ancak yoğun ve hareketli çalışan bir bireyseniz mutlaka öğle yemeğininizin yanında ana öğününüze eşlik edecek 1-2 dilim ekmek tercih edebilirsiniz. Ancak bu dilim tavsiyeleri kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir.
Yemekten kendimizi alamadığımız ekmek, vücutta karbonhidrat olarak yer tuttuğundan günlük tüketim miktarı kısıtlanan besinler arasında yer alır. Bu noktada ekmek kalorisini bilerek tüketmek önem taşır. Hangi ekmeğin kaç kalori olduğunu bilmek kilo kontrolünü kolaylaştırmaya da yardımcı olur.
İşte ekmeklerin kalori miktarları:
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