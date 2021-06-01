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Kalori miktarı kadar önemli: Ekmek nasıl tüketilmeli? Hangi ekmekler tercih edilmeli

Betül Songur Betül Songur
01.06.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmek tüketiminde kalori hesabını önemsemenin yanı sıra hangi ürünle yapıldığına da dikkat etmek gerekir. Az işlenmiş ekmeklere sofranızda yer açmanız önem taşırken ekmekleri hangi öğünlerde ne kadar tükettiğiniz de önemlidir. İşte kişiden kişiye değişen ekmek tüketim miktarları ve ekmek çeşitleri ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Marketlere yada bakkallara gittiğimizde çeşit çeşit ekmeklerle karşılaşıyoruz. Ancak bizim için en önemlisi az işlenmiş tahıl tanelerinden yapılan ekmektir. Tam çavdarlı ekmek, tam buğday ekmeği, tam yulaf ekmeği daha çok tercih edilmesi gereken ekmeklerdir.

BEYAZ EKMEKLER DAHA ÇOK İŞLENDİĞİNDEN TÜKETMEKTEN KAÇININ

Bu tür ekmekler, vitamin ve mineralleri içeriğinde barındırır. Ancak kepek ekmeği, beyaz ekmek daha çok öğütülmüş, daha çok işlemden geçmiş ekmeklerdir. Satın alırken mümkün olduğunca az işlenmiş tahıllı ekmekleri tercih etmek gerekir.

ALACAĞIMIZ EKMEĞİ NEYE GÖRE SEÇMELİYİZ?

Ekmekler çeşitlenebilir. Mesela cevizli ve tahıllı ekmekler de var. Bu türk ekmekleri de tercih edebiliriz. Ancak kullanılan unun tam buğday, çavdar, tam yulaf unu olmasına özen göstermeliyiz. Gerekirse alışveriş yaptığımız fırının ustasıyla da konuşmalıyız.

EKMEĞİ NE ZAMAN TÜKETMELİYİZ?

Ekmeği, özellikle kahvaltıda tüketmeliyiz. Çünkü gece boyunca uzun saatler süren bir açlık zamanımız oluyor. Bu nedenle kahvaltıda karbonhidrat ihtiyacı duyarız. Bunu karşılamak için, çok fazla miktarda olmamak koşuluyla, yetişkin, çalışan ve hareketsiz bir birey 2 ince dilim kadar yemek yeterlidir.

Akşam yemeğinde ekmeğe hiç yer vermeyebiliriz. Ancak şeker hastaları ya da kilo almak isteyen kişiler yani kişiye göre bir dilim tam tahıllı ekmek yenebilir.

Öğle yemeklerinde ise, makarna, bulgur pilavı ve kuru baklagil yemeği o öğüne eşlik ediyorsa, karbonhidrat ürününe ihtiyaç yoktur. Ancak yoğun ve hareketli çalışan bir bireyseniz mutlaka öğle yemeğininizin yanında ana öğününüze eşlik edecek 1-2 dilim ekmek tercih edebilirsiniz. Ancak bu dilim tavsiyeleri kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir.

EKMEK KALORİLERİ NE KADAR?

Yemekten kendimizi alamadığımız ekmek, vücutta karbonhidrat olarak yer tuttuğundan günlük tüketim miktarı kısıtlanan besinler arasında yer alır. Bu noktada ekmek kalorisini bilerek tüketmek önem taşır. Hangi ekmeğin kaç kalori olduğunu bilmek kilo kontrolünü kolaylaştırmaya da yardımcı olur.

İşte ekmeklerin kalori miktarları:

  • 1 dilim beyaz ekmek 90 kalori
  • 1 dilim kızarmış ekmek 35 kalori
  • 1 dilim tost ekmeği 75 kalori
  • 1 dilim tam buğday ekmeği 65 kalori
  • 1 dilim kepekli ekmek 60 kalori
  • 1 dilim çavdar ekmeği 75 kalori
  • 1 dilim mısır ekmeği 105 kalori


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